16 комичных ситуаций, когда задуманное пошло не по плану

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Обычно мы стараемся запечатлеть на фото самые интересные моменты своей жизни. Однако иногда выходит совсем не так, как мы задумывали, — из-за нелепой случайности или простой неудачи, застигшей нас в самый ответственный момент. И тогда (парадокс!) эти снимки становятся настоящим кладом, как и случилось с фото из нашей подборки.

AdMe.ru нашел 16 фотографий, на которых что-то пошло не так, но в итоге получилось просто шедеврально.

1. Малыш такого поворота точно не ожидал

2. Что может получиться, если устроить ребенку научно-тематический день рождения

3. Когда хотела повторить красивое фото с брызгами от волос

4. Покормить обезьяну с руки — не лучшая идея

5. Так же, как и снимать стрижку на камеру

6. Если записываете на камеру комплекс упражнений, уберите из комнаты всех любопытных собак

7. Совместное селфи не удалось, зато кадр получился отличный

8. Идешь такой, никого не трогаешь...

9. Кажется, кто-то лишний на этом празднике жизни

10. У Минни Маус были явно другие планы на Микки

11. «Мой двоюродный брат решил, что может справиться c аллигатором»

12. «Решил заснять, как сын прыгает на батуте»

13. Мастер-класс вышел отличным. Понравилось почти всем

14. «Папа разозлился из-за того, что мы не хотели делать семейное рождественское фото»

15. «Этот пес оказался не таким дружелюбным, как меня уверяли, и начал тихо рычать, пока я гладил его»

16. Неловкий момент, когда подруга немного на другой волне