16 комичных историй о том, что во время беременности нужно быть готовыми ко всему
Беременность — это незабываемое время как для женщин, так и для всех тех, кто оказывается вовлечен в данный процесс. Ведь этот период всегда наполнен курьезами, неожиданными реакциями на происходящее, новыми открытиями и просто неповторимыми моментами. Главное, чтобы здоровое чувство юмора не покидало беременных и окружающих.
Мы в AdMe.ru обожаем истории, которые поднимают настроение. И сегодняшняя подборка — как раз тот самый случай.
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Я первый раз с хорошими такими схватками мучилась 7 часов, когда меня наконец обезболили, чтобы я сил набралась. Меня тогда так бомбануло безмерной любовью к анестезиологу, что я чуть не плакала от умиления, когда на него смотрела. Мне моя акушерка рассказывала, что я плела ему, какой он красивый (низенький и лысый), добрый и чуткий человек. © Анастасия Андреева / Facebook
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А я забыла, как мужа зовут. Сидим с ним, обедаем, и вдруг меня пронзает просто: я понимаю, что совершенно не помню его имени! Видимо, у меня был такой вид ошарашенный, что он испуганно спросил, что со мной случилось. Хорошо, что он врач и понял мое состояние. Думаю, кто-нибудь другой обиделся бы, а так поржали с ним, и все. © Ирина Дудина / Facebook
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Ровно 2 года назад по традиции жарили шашлыки. Я всей семье заявила, что хочу шашлыка с макаронами. Муж посоветовал купить тест на беременность, который оказался положительным. И вот уже 2 года ни одни шашлыки нашей большой семьи не обходятся без вопроса: «Макароны варить?» Планирую это блюдо попробовать во второй раз лет через 5. © Подслушано / Ideer
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Прихожу я на УЗИ на 4-м месяце. Врач начинает смотреть.
Вдруг вопрос: «Двойни в роду были?»
Я: «Нет».
Врач: «Теперь будут». © Анна Карпенко / Facebook
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Я выложила продукты и пошла отдыхать. Поспала, сделала дела по дому. Через несколько часов я собралась уезжать, но не могла найти ключи. Я начала плакать и звонить мужу, говоря ему, что я застряла дома. Разочарованная до чертиков и рыдающая, как истеричка, я пошла за мороженым к морозильнику. И обнаружила свои ключи, которые мирно лежали там на полке. © Rustblossom / Reddit
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Я заняла очередь в консультации не в тот кабинет. Перепутала. 2 часа ждала, как ни в чем не бывало. Меня даже не злило, что толпа народу и так долго. Сидела, пока муж не пришел за мной и не завел меня к моему врачу. У нее не было очереди совсем, ни одного человека за все это время. Врач тогда еще выясняла, бывало ли со мной такое раньше. А я была совершенно счастливая на своем 6-м месяце. Какая мне разница, в какой кабинет очередь? © Olga Tichonyuk / Facebook
- Летом ходила на пляж специально для того, чтобы вырыть ямку в песке и полежать на животе. А однажды мне не хватило кукурузы, которую носят на пляже и продают, и я так рыдала! © Татьяна Фурс / Facebook
- Беременность пришлась на жаркое лето, а у нас квартира на солнечной стороне и без кондиционера. Меня от всего тошнило, гулять могла только утром и вечером. В самое пекло клала диванные подушки в ванну, ложилась туда и читала, выключала свет и спала. Сплю я, значит, приходит муж после работы и бежит в туалет. Тут в темноте просыпается Чужой. История о том, почему муж боится ходить в туалет без света. © Подслушано / Ideer
- Пошла с первой беременностью в консультацию первый раз. Ложусь на кресло, все сняла, как полагается. Кроме шляпы. Она у меня сползает, а я ее поправляю. Смешно! © Дарья Верещагина / Facebook
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Была в магазине, не хватило курицы гриль. Ощущения были такие, будто настал конец света: слезы текли рекой. Муж не мог меня успокоить. Самое интересное, что через 15 минут была готова следующая партия кур. До сих пор не понимаю своей истерики. © Анна Мышка / Facebook
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А я все время хотела жареной картошки. Стою себе, жарю, параллельно рыдаю, что не так красиво сама же(!) ее порезала. И так раз 50 за 9 месяцев. Муж боялся спрашивать, что на ужин. © Svetla DC / Facebook
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До 8 месяцев казалась себе стройняшкой. Постоянно удивляло, откуда люди узнают, что я беременна. А сама вводила всех в ступор вопросами: «Откуда узнали? Кто сказал?» © Гульмира Джумабаева / Facebook
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За день до первых родов в Москве на УЗИ доктор смотрит на экран и говорит: «Какие у нас большие стопы, какой у нас большой нос». Я так живо себе представила, какого гнома я завтра рожу, что не могла спать всю ночь. У меня было плановое кесарево. Дочке сейчас 16 лет, и она красотка. © Ekaterina Lebedeva / Facebook
Поделитесь и вы забавной историей о беременности и родах, которая приключилась с вами или с вашими знакомыми.