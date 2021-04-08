16 комичных историй о том, что во время беременности нужно быть готовыми ко всему

Я выложила продукты и пошла отдыхать. Поспала, сделала дела по дому. Через несколько часов я собралась уезжать, но не могла найти ключи. Я начала плакать и звонить мужу, говоря ему, что я застряла дома. Разочарованная до чертиков и рыдающая, как истеричка, я пошла за мороженым к морозильнику. И обнаружила свои ключи, которые мирно лежали там на полке. © Rustblossom / Reddit

Я заняла очередь в консультации не в тот кабинет. Перепутала. 2 часа ждала, как ни в чем не бывало. Меня даже не злило, что толпа народу и так долго. Сидела, пока муж не пришел за мной и не завел меня к моему врачу. У нее не было очереди совсем, ни одного человека за все это время. Врач тогда еще выясняла, бывало ли со мной такое раньше. А я была совершенно счастливая на своем 6-м месяце. Какая мне разница, в какой кабинет очередь? © Olga Tichonyuk / Facebook