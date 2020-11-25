16 коллег, от которых можно ожидать чего угодно, кроме скуки

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Как ни крути, а на работе мы проводим большую часть своего времени. И то, какой атмосферой будут наполнены трудовые будни, зависит от того, с какими людьми мы сотрудничаем. К счастью, встречаются коллеги, которые просто не позволят окружающим скучать.

Мы в AdMe.ru считаем, что от рутины обязательно нужно отдыхать. С этим согласны и герои нашей сегодняшней подборки, которые всегда готовы устроить хорошую встряску своим сослуживцам.

1. «Мой муж — сантехник. На работе подарили шоколадные туалеты...»

2. «Торт в честь увольнения коллеги с изображением его самого часто используемого стикера»

3. Хорошо, когда на работе разделяют твое чувство юмора

Cлева: «Пропала. Последний раз ее видели в пятницу, 4 марта. Светло-зеленая банка, газированный вкус, очень важна для меня». Cправа: «Твоя банка у нас. Если ты хочешь увидеть ее снова, ожидай дальнейших инструкций, или...»

4. Интересно, кого из сотрудников считают чайником?

5. «У коллеги был день рождения. Мы знали, что он уже давно мечтает о приставке»

6. «В кои-то веки не забыл взять обед на работу. И тут коллега забыл закрыть перечницу»

7. «В течение нескольких месяцев мой коллега фотошопил мое лицо на обложки комиксов»

8. Когда в тебе пропадает талант садовода

9. Если на работе не хватает друзей, их всегда можно создать из подручных средств

10. Всегда найдется заботливый сотрудник, который украсит офис к Новому году

11. «Вот как я подшутил над коллегой»

12. «Сюрприз для заболевшего коллеги»

13. «Коллега — фанат Джастина Бибера. Правда, он еще об этом не знает»

14. «Коллега уехал в отпуск на неделю. Каждый стакан до краев заполнен водой. Не могу дождаться его приезда»

15. Когда у тебя хорошее чувство юмора и много стикеров

16. «Коллега оставил послание на клавиатуре»

«Лол, бро, ты что, сумасшедший?»