16 человек, в чьих офисных буднях страстей больше, чем в мексиканских сериалах

Иногда создается впечатление, будто ты не на работе, а случайно попал на съемочную площадку очередного ситкома про офис. Коллеги то плетут интриги похлеще дворцовых, то разыгрывают и подкалывают, словно участники комедийного шоу. А бывает и вовсе, что внеофисный фактор переворачивает все с ног на голову в обычном распорядке трудового дня.

AdMe.ru уверен, что коллектив на работе может не только бесить, но и дарить много других эмоций, в том числе и положительных. И бонус будет тому доказательством.

«Коллега часто рассыпает хлопья, выходя утром из кухни, и не убирает за собой. Я сделал из этого объект современного искусства»

«Джерри, уничтожитель хлопьев, 2021. Различные материалы».

«Я обнаружила свой йогурт в холодильнике наполовину съеденным, с торчащей из него ложкой. Так что мой коллега написал предупреждение на внутренней стороне холодильника»

«Йогурт Лиззи не трогать!»

«Надеюсь, мой коллега не будет очень сердиться»

Лиза знает толк в отдыхе

Устроился на новую работу. Начальник отдела водит по офису, показывает, что да как и где. Проходя мимо некоторых сотрудников, коротко им говорит, что через полчаса будет планерка в конференц-зале. Вдруг останавливается и спрашивает на весь отдел: «Так, стоп, а где мой заместитель?» «Лиза снова вышла в окно», — кто-то пробормотал. Начальник тут же идет в сторону окна, открывает его (1-й этаж), высовывается и разочарованно выдает: «Лизка, ну, блин, соберись!» Я выглядываю у него из-за плеча, а там внизу под окном лежит женщина лет 40 на травке, заложив руки за голову, и смотрит в небо. «Ничего не знаю, у меня перерыв еще 10 минут, не трогай мою душу». В этот момент я понял, что работать будет весело. © Dose / Рikabu

«Коллега заметил мои магниты на холодильнике. Это кошмар»

«Я люблю подгузники».

«Ferrero Rocher здорового человека»

«Устроили розыгрыш нашему коллеге. Не могу дождаться, когда он узнает, что два из них наполнены блестками»



«Ты хочешь сыграть в игру?»

«Сижу на работе, никого не трогаю. Пришел мужик к нам в офис с „дарами“ от австрийской компании, вот такими»

«Спрашиваю, что это. Он говорит, что, наверное, парфюм и как начнет меня обрызгивать, обильно так. И тут внезапно пошла вонь. Старшая коллега посмотрела на нас и вдруг как заорет дурным голосом: „Да что ж ты наделал, болезный?!“ Мужик в бега, от меня начинает разить дедушкиным одеколоном двухсотлетней давности. Из офиса погнали, сижу в переговорной, как в зоне отчуждения. Пара залетных мух уже загнулась, чую, следующая буду. То что надо под вечер пятницы».

Когда вышел из отпуска и вспомнил, с кем ты работаешь

Невеселое утро офисных клозетов

«Я не глухой»

Однажды мне сделали операцию на деснах. Я, чтобы не пугать коллег, придумал легенду, что говорить мне нельзя. Распечатал записку, положил в карман и показывал коллегам. После третьего подошедшего поздороваться коллеги пришлось распечатать вторую записку. Итак, подходил очередной коллега: «Привет! У меня такой вопрос, бла-бла-бла».

В ответ я доставал из нагрудного кармана рубашки записку с текстом: «Мне сделали операцию на деснах. Мне 3 дня нельзя говорить. Я тебе буду печатать ответы на компьютере, а ты читай».

В ответ коллега, не имея в руках компьютера, начинал жестами пытаться что-то объяснить, беззвучно артикулируя каждое слово губами и зачем-то страшно тараща глаза. Тогда я доставал вторую записку, в которой было напечатано: «Я говорить не могу, а слышу я по-прежнему хорошо. Говори голосом». © Vdesyatke / Рikabu

«Официальный запрет у нас в офисе»

«Моя коллега сказала, что ей нужен симпатичный мужчина, на которого она могла бы смотреть во время работы. Думаю, я все сделал правильно»

Когда у коллеги жизнь интереснее, чем у тебя

Бонус: иногда попадаются и хорошие сослуживцы

На работе мне подарили вот такую чашку. Я в восторге! © Optimal-Try-8874 / Reddit

Эйчар сделал моей собаке «пропуск», так как в последний год она часто ходила со мной в офис. © econs1357 / Reddit