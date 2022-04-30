16 казусов, которые случались с читательницами AdMe.ru в период беременности, когда гормоны бушевали не по-детски
Как известно, во время беременности довольно сильно меняется гормональный фон женщины. А это сказывается не только на изменениях во внешности, но и на настроении и поведении. Чаще всего будущие мамы начинают есть за двоих, причем частенько не сочетаемые друг с другом продукты. Но это еще цветочки — кого-то начинает тошнить при виде красного цвета или эмалированных кастрюль.
Читательницы AdMe.ru поведали, как чудил их организм в период беременности. Читать их истории без улыбки невозможно.
- На раннем сроке пригласили меня как-то в лес на шашлыки. А я в то время очень любила запах шпал. Приехали туда, а я и говорю им, что пахнет шпалами, как в метро. Друзья похихикали, а я в итоге по запаху нашла там старую шпалу, да так и просидела возле нее, пока все грибы собирали. Мне ее тогда прям лизать хотелось. © Lika Lika
- В одну из беременностей меня тошнило от красного цвета. Кстати, до сих пор мне не нравится все красное. А в первую беременность тоже был странный токсикоз: я не могла смотреть на длинные волосы девушек. К счастью, после беременности прошло. © Katya Caterina
- На девятом месяце сильно захотела сала. Съела маленький ломтик — и все, больше не хочу. Потом захотела торт, именно магазинный, с жирными кремовыми розочками. Откусила пару раз — и все, больше не хочу. Весь последний триместр не могла видеть пену от стирального порошка, меня сразу рвало. Ну и в начале беременности, прямо перед сном, мне надо было съесть пару маринованных помидоров прямо из банки. А так вроде больше никаких заскоков не было. © Оксана Оксана
- Когда я ходила беременная со средней дочерью, то ела кофе в зернах. Ох и наломала зубов. В те годы дефицит был, поэтому брат кофе с другого города мне тащил. Он тогда на шахте работал, и у них в буфете каким-то образом оно было. Наверное, я его все и доела, так как перед самими родами брат приехал и сказал: «Извини, сестра, только молотое осталось». Ела ложкой и не варила. К слову сказать, до беременности кофе не пила совсем. © Татьяна Лелина
- Мне стыдно рассказывать, но когда я была на 8-м месяце беременности, то не узнала в магазине своего мужа. Когда я его там встретила, то просто обошла, улыбнувшись. Он удивился и, так как был ревнив до неприличия, стал за мной следить. Так и дошел за мной до нашей квартиры в надежде понять, от кого это я так скрываю его. Так, оказывается, тоже бывает. © Natalia Rivera
- Я узнала, что беременна, когда в кафе принесли мясное блюдо, и, только увидев это, я побежала в туалет. Не могла видеть мясо где-то до 4 месяцев. © Жаркынай Камчыбекова
- А я во вторую беременность могла уснуть в середине фразы, которую сама же и произносила. Хорошо хоть, что это срабатывало только тогда, когда сидела на диване. © Наталья Осипенко
- У меня за всю беременность только один раз кое-что было. Но я тогда еще не знала, что беременна. Ночью проснулась от острого желания съесть репчатый лук. Пошла на кухню, нарезала хлеб и лук, полила сметаной, посолила и сижу уминаю. У мужа глаза квадратные были, когда обнаружил меня ночью на кухне с таким бутербродом. © Jelena Tokan
- Я обе беременности любила соль. Не просто соль, а именно каменную, с кристаллами. Чтобы ею еще и хрустеть. Она у меня была по всем карманам в коробочках, баночках или пакетах. И мне ее не просто хотелось, если ее нет рядом, я исходила слюнями, теряла сознание. А стояло погрызть хоть пару кристаллов, и мне становилось хорошо. Даже при схватках и 2 дня после родов я еще грызла эту соль. © Альбина Александровна Белая
- Мне хотелось гладить постельное белье, гладить все, что попадется на глаза, даже носки. Просто утюг и вещи — это был кайф! Уже прошло 25 лет, а ощущение той радости в беременный период не отпускает. © Natasha Kaminskaia
- Когда была беременна сыном, то запала на жареные кофейные зерна. Прямо на сковороде их жарила и грызла, как семечки. После родов это как-то забылось, а где-то через 3 года вдруг решила попробовать опять пожарить. Дети спят, муж еще на работе, я нажариваю кофе на кухне, тут оборачиваюсь, а в дверях стоит мой сонный сынишка и спрашивает: «Что ты такое вкусненькое готовишь? Так пахнет!» Кофе любит с детства. © Наталья Белова
- В первую беременность весь первый триместр на ужин ела только пельмени с томатным соком. Другую еду не признавала. Со второй не было особых предпочтений, но прямо необходимо было погрызть лед, не могла без него ни дня. И очень нравилось трогать мокрую губку для мытья посуды, когда она в пене была, даже хотелось откусить от нее кусочек и пожевать. © Tatyana Pautova
- Меня на пятом месяце беременности просто накрыло — немедленно хочу кота в доме! Вот абсолютно жизненная необходимость и все. Взяли кота из приюта. Он был самым лучшим котом в моей жизни (а их у меня было 5). Он обожал моих дочек, их друзей, гостей — всегда был в центре всего происходящего в доме. Прожил с нами 6 лет. © Elen Hayhurst
- А я ходила в супермаркетах в отделы с собачьим сухим кормом и не могла им нанюхаться. В итоге купила пакет с ним и все время нюхала. P.S. Собак в доме нет и не было. © Kristina Cheng
- Всю беременность ела замороженные яблоки. Покупала свежие, кидала в морозилку и только потом замороженные ела. © Александра Байсеитова
- А у меня был странный токсикоз. Меня тошнило от вида эмалированных кастрюль. До беременности купила красивый набор. Отдала набор маме. До сих пор у меня нет эмалированной посуды. А дочь не очень любит мыть посуду, хотя любит и умеет вкусно готовить. © Галина Белая
А как проходила ваша беременность? Были у нее какие-то необычные особенности?
AdMe/Народное творчество/16 казусов, которые случались с читательницами AdMe.ru в период беременности, когда гормоны бушевали не по-детски
Поделиться этой статьёй