16 казусов, которые случались с читательницами AdMe.ru в период беременности, когда гормоны бушевали не по-детски

Как известно, во время беременности довольно сильно меняется гормональный фон женщины. А это сказывается не только на изменениях во внешности, но и на настроении и поведении. Чаще всего будущие мамы начинают есть за двоих, причем частенько не сочетаемые друг с другом продукты. Но это еще цветочки — кого-то начинает тошнить при виде красного цвета или эмалированных кастрюль.