16 историй про отношения между мужчинами и женщинами, в которых есть и драма, и комедия, и вообще весь спектр эмоций

Часто говорят, что противоположности притягиваются. Однако иногда различия между людьми настолько непримиримые, что мужчины и женщины вовсе не дополняют друг друга, как инь и ян, а скорее соперничают, доказывая свое превосходство, словно лед и пламя.

AdMe.ru разделяет желание кота Леопольда, чтобы все жили дружно, но порой судьба подбрасывает истории, в которых раскрывается суть отношений между мужчинами и женщинами, и там вообще не про мир и согласие.

Парень, влюбленный в молодую девушку с ребенком от первого брака, решил оформить отношения и создать социальную ячейку общества. На семейном совете было решено распределить бюджет следующим образом: доходы супруга уходят на социальные и бытовые нужды, а доходы супруги — на сберегательный счет и будущую поездку на море всей семьей. Год спустя, август. На борт самолета поднимается счастливая семья. Дочка, мама и ее первый муж. © NonStoping / Pikabu

Отдыхаем с женой вечером, залипаем в телефоны. Никто не вставал уже минут 20 с кровати. Тут в ванной что-то достаточно громко падает на пол. Жена мне тут же: «Что ты там уронил?» © HromoiHomyak / Pikabu

У меня была девушка, которая никогда не публиковала наши совместные фотографии в соцсетях. Даже когда я сделал ей предложение, она не выложила снимок кольца. Потом я выяснил, что она не хотела, чтобы окружающие знали, что у нее кто-то есть, потому что у нее был еще один парень. С нынешним бойфрендом, кстати, она тоже не публиковала фото в Facebook. © Wondering Monkey / Quora

Работал в одной сети консультантом. Помимо меня, была в зале пара девушек, которые оформляли потребительские кредиты на ассортимент сети. Отношения с ними только рабочие были. Планов я на них не строил, не привлекали они меня. Как-то разговаривал с очередной клиенткой об интересующем ее товаре и заметил, что одна из тех девушек не сводит с нас глаз, да так глядит, словно я ей всю жизнь испортил. Закончив оформление покупки и распрощавшись с клиенткой, я собирался пойти на обед. Для этого нужно было пройти мимо стола тех сотрудниц. Иду и замечаю, что та самая девушка изменилась в лице: глаза стали наполняться слезами, лицо начало краснеть. Она бросила на меня осуждающий взгляд, резко встала, сказала мне в лицо, что я сволочь, и вышла. Напарница ее добавила: «Как ты мог!» — и ушла следом. Я был в недоумении. Потом она перевелась в другую точку. А причиной тому был я, так как не обращал внимания на коллегу, когда она этого хотела. © Minusgisn / Pikabu

Мы расстались с девушкой. Спустя какое-то время я увидел ее страницу в соцсетях. Я создал фейковый аккаунт под другим именем. Мы стали регулярно общаться, она влюбилась. Шалость удалась. © wtfjushappened / Reddit

Познакомился 2 года назад в одном паблике с девушкой из моего региона. Она отписалась под моим комментарием, я под ее. Так и стали общаться. До одного момента. Пока ей не стало интересно, кто я по знаку зодиака. Услышав, что я Весы, сразу меня заблокировала. Мол, и бывший был Весы, и другой мужчина тоже. Самый странный отказ в моей жизни. © Minusgisn / Pikabu

Познакомился с девушкой. Договорились поесть мороженое и попить кофе в McDonald’s. Сидим, она предлагает игру: один говорит тему, оба пишут ответ в WhatsApp и одновременно отправляют друг другу. Согласился. Первая тема — отношения с матерью. Пишу: «Лучший друг». Она тоже набирает, секунду смотрим друг другу в глаза и нажимаем «отправить». Ответ от нее: «Не общаемся около 4 лет». Затем ее очередь выбирать тему. Спрашивает: «Доход за месяц?» Пишу: «₽ 40 тысяч», она тоже пишет, отправляем. Ее сообщение: «₽ 250–300 тысяч». Я говорю: «Что это за цифра?» Она: «Мой заработок. У меня фирма по ландшафтному дизайну и газонам». После этого кладет на стол косарь и говорит: «Ты не обижайся. Я, пожалуй, пойду». © Подслушано / Vk

Как-то гуляли с супругой и зашли в кафешку. Выпили кофе, а после того как вышли, жена, девушка вовсе не злобная и не ревнивая, возмутилась: «Как она тебе глазки строила!» Оказалось, по мнению жены, официантка все полчаса, что мы пили кофе, активно строила мне глазки. А я и не заметил. Более того, я даже не смог вспомнить, как выглядела официантка. © Vlad Ivanov / Яндекс.Кью

Есть у меня знакомая. 3 года она встречалась с парнем — любовь-морковь. Перевезла его из глухой деревни, нашла ему квартиру, писала за него курсовые. Я как-то раз позволила себе заметить, что все-таки она женщина, а он мужик, мол, пусть крутится сам. В ответ выслушала тираду о том, что нельзя быть такой меркантильной и жестокой, ведь у них отношения. Несколько лет мы не виделись. Встречаю ее недавно: она умудрилась написать за него диплом и устроить к себе на работу. Через полгода парень замутил с молодой сотрудницей, а подружку мою — под зад коленом. Ее еще и сократили. © Подслушано / Vk

Кто-то не верит, что такое может быть, а мне однажды звонила поскандалить 60-летняя жена такого же 60+ мужика, у которого был записан мой номер телефона на случай, если он сможет отдать мне голубя. Женщина сказала, чтобы я, вертихвостка, нашла себе других голубей. © BelayaMol / Twitter

Жила одно время с молодым человеком. К слову, зарабатывать он хотел много, но работать не хотел вообще. Поэтому часто увольнялся и искал себя. А у меня была стабильная работа. Я еще умудрялась как-то откладывать на поездку на море. Парень очень хотел машину купить, взял часть денег у отца, уговорил меня отдать «морские деньги» и купил себе старенький Ford Scorpio. Через некоторое время я поняла, что он герой не моего романа, и ушла от него. Когда завела разговор о том, что неплохо было бы часть денег за машину вернуть, он заявил совершенно серьезно: «Я тебя возил несколько раз к твоим родителям в деревню, вот считай, что оплатила свои поездки». © Lakris1 / Pikabu

Поссорились с молодым человеком из-за того, что, погладив его по волосам, я сразу же пошла мыть руки. А он просто еще не в курсе, что у меня длинношерстная собака, после которой я привыкла руки мыть. Рефлекс сработал. © Подслушано / Vk

Услышала историю о том, как некий муж жаловался, примеряя новое белье, что за 6 лет брака жена так и не выяснила, какой у него размер трусов. Для меня это прямо критерием стало: не выходить замуж за человека, не способного самостоятельно пойти и купить себе трусы. © yesmefriends / Twitter

Были у меня ухажеры перспективные в плане отношений. И со многими из них могло бы что-то получиться, но, как только мы оказывались очень близко друг к другу, я чувствовала, что они пахнут не так. И вопрос не в парфюме или гигиене. Сам человек пахнет не так, чтобы мне нравился его запах. Таким образом я понимала, что это не мой человек, и не заводила дело далеко. Такой вот индикатор. © Наташа Вишневская / Яндекс.Кью

Познакомилась со своим идеальным парнем. Именно за такого хотела выйти замуж и родить от него детей. Обычно встречались в его шикарной и чистой квартире. Один-единственный раз он случайно приехал ко мне и через час, будто ужаленный, подскочил и уехал. На следующий день сказал, что расстаемся. Долго пытала его по поводу причины, потом еще столько же смеялась. Он увидел, в каком бардаке я живу, и решил не иметь отношений с девушкой, которая неделю не убиралась. Бери выше — месяц без уборки! Моя хата! © Подслушано / Vk

Смотрим сцену из фильма «Брачная история», где Скарлетт Йоханссон жалуется, что муж не знает ее номера телефона.

Андрей: «A ты мой знаешь?»

Я: «Нет, никто не знает ничей номер, все давно в телефоне. Вот ты мой знаешь?»

Андрей: диктует мой номер.

Я: «...» © olenevva / Twitter