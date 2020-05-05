16 историй от пользователей сети, финал которых предсказать невозможно

Будучи студенткой, я познакомилась в институте с парнем. И сразу стало очевидно, что нравлюсь ему. Но мне заводить новые отношения совсем не хотелось. Через год вышло так, что судьба нас развела географически. Спустя 4 года довелось снова свидеться. За это время приоритеты мои изменились. В человеке хотелось видеть, что с ним будет легко, даже когда вокруг трудно. И вот смотрю я на своего друга и понимаю, что это будущий отец моих детей, с которым мне всегда будет о чем поговорить и о чем помолчать. Романтика наша длилась 2 недели, предстояло уже разъезжаться снова, возможно навсегда. Вижу, что он мнется, краснеет, бледнеет, но решиться на главный разговор не может. Ну я в лоб его спросила, возьмет ли он меня замуж. Впал в ступор на несколько секунд. Потом так радостно кивал! Уже 15 лет женаты. Двое сыновей. © JuliaRa / pikabu