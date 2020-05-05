16 историй от пользователей сети, финал которых предсказать невозможно
Мы готовы часами смотреть фильмы с захватывающим сюжетом и порой до утра не можем оторваться от увлекательной книги. А каждый, кому делали сюрприз, наверняка помнит его до мельчайших подробностей. Все потому, что неожиданные события активизируют наш мозг и приносят удовольствие. Герои нашей подборки поделились историями, которые они не всегда вспоминают с радостью, но забыть их, вероятно, будет непросто.
AdMe.ru убежден, что в жизни бывают ситуации с сюжетом не менее закрученным, чем в хорошем кино.
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Был у нас с супругом друг. Не то чтобы доверчивый или излишне добрый, но любовь затмила рассудок. Влюбился в девушку, не обремененную моралью. Наши скромные намеки на множественные факты не слушал, пыхтел, как барсук, и называл нас злыми людьми, которые хотят помешать их счастью. Барышня держалась недолго и вскоре изменила. Оглушенный предательством друг начал вопрошать: «За что?! Что я тебе сделал?!» Она же, посмотрев на него внимательно, заявила, что ее приворожили и она ничего не могла с этим поделать. Роковое влечение. Друг с облегчением бросился ее обнимать: «Я знал, что это не могло случиться просто так!» Цимес истории не в том, что он поверил, а в том, что он дал денег — ₽ 20 тыс. (2008 год), чтобы ее расколдовали. После этого девушка, естественно, перестала выходить на связь. © Grungilda / pikabu
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У малышки крутило живот, и мне понадобилась чайная ложка для капель. На кухне был 6-летний сын, и поэтому он получил задание срочно принести мне чистую ложку.
— Вот, мама.
— Спасибо!
Даю капли. Сын:
— Хорошая ложка, чистая, да, мам?
Я начинаю напрягаться.
— Ну ты же сказала, чтобы я принес чистую ложку, поэтому я достал ее из чая и тщательно вылизал.
— Эм-м-м...
Самая чистая ложка — от чистого сердца, а остальное уже детали. © Kulugursha / pikabu
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Работала на автомойке, занималась обучением персонала. Есть такая фишка, как продувка машины воздухом. Вроде все прекрасно объяснили парню. И вот приходит время применить навык, ему шепчут: «Продуй, продуй!» А он начинает продувать машину... сложив губы трубочкой! Мы все были в шоке. Молчу про клиентов, которые сверху, из кафе, все это наблюдали. © Влада Звончук / facebook
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Сижу на лавочке, читаю. Тут мимо проходит девочка лет 10–12 вместе с мамой. Вижу, мама отчитывает чадо за какую-то провинность. Я в подробности особо не вдавался, но понял, что ругают за шалость. И тут девочка выдает:
— Дети — цветы жизни!
Дескать, негоже маме на дочь кричать. На что мать хладнокровно отвечает:
— Огурцы смерти вы. Идем быстрее, опоздаем.
Я упал вместе с дедом, сидевшим на соседней лавочке. © booben01 / pikabu
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Устроилась я на работу, постепенно стали с коллегами друг к другу в друзья в соцсетях добавляться. И вдруг замечаю, что у одной коллеги в друзьях сестра моего бывшего. Спрашиваю, мол, откуда они друг друга знают. Ведь одна из Тюмени, другая из Волгоградской области, а работаем вообще в Питере. Ответ меня просто убил: «А мы в Нью-Йорке познакомились, когда по программе студенческого обмена ездили туда на лето». © Vict0riia / pikabu
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— А у тебя есть парень?
— Ты мой парень.
— Нет, я имею в виду настоящий парень. © saut333 / twitter
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Будучи студенткой, я познакомилась в институте с парнем. И сразу стало очевидно, что нравлюсь ему. Но мне заводить новые отношения совсем не хотелось. Через год вышло так, что судьба нас развела географически. Спустя 4 года довелось снова свидеться. За это время приоритеты мои изменились. В человеке хотелось видеть, что с ним будет легко, даже когда вокруг трудно. И вот смотрю я на своего друга и понимаю, что это будущий отец моих детей, с которым мне всегда будет о чем поговорить и о чем помолчать. Романтика наша длилась 2 недели, предстояло уже разъезжаться снова, возможно навсегда. Вижу, что он мнется, краснеет, бледнеет, но решиться на главный разговор не может. Ну я в лоб его спросила, возьмет ли он меня замуж. Впал в ступор на несколько секунд. Потом так радостно кивал! Уже 15 лет женаты. Двое сыновей. © JuliaRa / pikabu
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Был у меня коллега, славный парень, очень умный. Но не силен в общении. У моей девушки (на тот момент мы были вместе 6 лет) была сестра, слегка коренастая, но милая. Я подумал, что они с моим коллегой стали бы отличной парой. Поэтому мы договорились, что познакомим их, отправившись вчетвером на ужин. Понятия не имею, как это случилось, но моя женщина и этот парень встретились на улице и минут 20 не заходили. Мы с ее сестрой в это время сидели внутри. Когда они наконец вошли, то просто не замечали нас, не притронулись к еде и были заняты лишь друг другом. На следующий день он переехал к ней, а через 5 недель они поженились. © gaffnibblonian / reddit
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Было мне года 4, наверное, и тогда я была весьма вредным, шилопопым ребенком. Выходной день, моя мама решила отдохнуть, легла на кровать в своей спальне и включила радио — музыку послушать. Я услышала это и сразу же прибежала к ней, но музыка меня чем-то не устроила, и я давай барагозить: «А я сейчас выключу радио, сейчас выключу. Вот выключу, и все!»
Пока я говорила, музыка закончилась, и меня внезапно прервал громкий и немного строгий мужской голос: «Я те выключу!» Я тут же замолчала и от страха запрыгнула к хохочущей маме, а страшный голос продолжил: «Реклама на „Русском Радио“». © tinkavinki / pikabu
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Работал 10 лет назад в аптеке вместе с девушкой по имени Вика. Ее муж неплохо зарабатывал, и они планировали переезжать в свой дом. Потом она ушла в декрет, а я окончил аспирантуру и пошел работать по специальности. Помню, что они на тот момент уже делали отделку в новом доме. Мы не виделись и не общались 8 лет. Я за это время переехал в другой район города, в котором шла массовая застройка, в дом на 25 этажей и 2 тысячи квартир. Прожил в этом доме 2 года. Как-то раз задержался на работе до ночи, решил заскочить в круглосуточный гипермаркет за пельмешками. В общем, там мы и встретились с ее мужем. Как выяснилось, мы живем в одном доме, в соседних парадных. Нас разделяет одна стена. И живут они в этой квартире столько же, сколько и я в своей.
© HukCaHbl4 / pikabu
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Я в свое время неудачно пошутил. Конец рабочего дня, еще сижу за компом. Подходит бухгалтер и спрашивает: «Я тебе нужна?» В ответ я шучу: «Да, ты мне всегда нужна». И сижу себе дальше, ковыряюсь в программе. Потом вижу боковым зрением, что она сидит, ждет. Пришлось вести на прогулку и домой. 5 лет прожили вместе. © Bobren / pikabu
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Нравилась Александру на работе одна девушка — Лена. Из-за своей скромности он не решался к ней подойти и заговорить. Судьба сама их столкнула возле пустого кулера.
— Ой, Саша, а ты не поменяешь водичку? А то ребята из торгового отдела все выпили.
— Почему бы и не поменять, я вообще горы могу свернуть, если надо.
— Ой, ну прямо вот горы? Тогда и меня на чашечку кофе сможешь пригласить?
— Я? Да запросто, сегодня в 7 вечера!
Короче, пообщались они в кафешке, а после он пошел провожать Елену до дома. И при расставании она ему говорит:
— В общем так, завтра заходишь за мной в 7 вечера.
— Хм... Ну ок.
Женаты уже 11 лет. © 50×50 / pikabu
Расскажите нам историю из жизни, которая могла бы круто дополнить эту подборку.
Фото на превью Grungilda / pikabu