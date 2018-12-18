16 историй о жутковатых предметах, которые люди обнаружили после переезда в новые дома
С переездом в новое жилище у некоторых из нас связаны странные истории. Иногда они бывают довольно жуткими: люди находят в своих домах потайные комнаты, пугающие фотографии и картины, а кое-кому везет и на огромные «куклы вуду».
Нам в редакции AdMe.ru, к сожалению или к счастью, нечего сказать на эту тему из личного опыта. Но на сайте Reddit мы нашли несколько интересных ответов на вопрос о самых странных находках в новом жилье от пользователя под ником jlew24asu. И некоторые из них пугают по-настоящему.
- Жена бывшего владельца нашего нового дома умерла незадолго до того, как мы его купили. Примерно через неделю риелтор позвонил нам и спросил, не видели ли мы ее обручальное кольцо в шкафу в спальне. Его там не было. Несколько лет спустя мы вытирали пыль с кухонных шкафчиков и нашли кольцо. Почему оно там оказалось, мы, наверное, никогда не узнаем. Кстати, бывшего владельца дома мы разыскали и кольцо ему вернули. @sentientmeatpopsicle
- Наши дети нашли в спальне погреб. В нем были куклы Кены с расплавленными пластмассовыми руками и вставленными в них лезвиями. @rackfocus
- В недостроенной части чердака мы нашли портрет человека, ангельским взглядом смотрящего куда-то в космос и обнимающего одной рукой оленя. Другая его рука была проткнута стрелой, и он как будто защищал животное от ранения. Мы называли его Человеком-оленем. @salamandersassafras
- Я жил в доме 10 лет и никогда не заглядывал на чердак, потому что туда было неудобно забираться. Однажды я почувствовал странный запах оттуда и решил проверить. Прямо около люка, ведущего на чердак, лежало что-то, напоминающее огромную кучу тряпья. Но это оказалось чучело размером с человека, очень напоминающее куклу вуду, только белую. Я попытался сдвинуть его, но оно было очень тяжелым. К тому же в нескольких местах чучело было порвано и покрыто толстым слоем пыли. Да, я просто оставил его там. @withcinnamon
- Револьвер 38-го калибра, спрятанный в шкафу. Мы попросили своего друга, который работает в полиции, пробить серийный номер. Оказывается, револьвер был украден во время ограбления другого дома в 1973 году. Мы нашли его в 1998-м. @sausageslinger11
- Бритвенные лезвия. Обоюдоострые, от старых бритв. Мы нашли их в стене, которую пришлось сломать, чтобы починить трубу. Я заметила кучу мусора и хотела выбросить его. Слава богу, я была в перчатках. Там было несколько горстей лезвий. Позже я узнала, что раньше в ванных комнатах делали специальные отверстия в стене, куда выбрасывали бритвенные лезвия. Это отвратительно и жутко. @Bellapace
- Мои родители купили старый дом, когда я был еще ребенком. В подвале раньше был магазин, и там сохранилась секретная комната, в которой бывшие хозяева производили алкоголь во время сухого закона. А еще там осталась куча других классных старых вещей вроде кожаных нагрудников и шлемов членов первой пожарной бригады нашего города, атласа времен Гражданской войны и американского флага с тринадцатью звездами. И там было еще фото бывшего владельца дома в костюме дьявола на Хеллоуин. @Loeden
- Раскрашенное от руки очень большое фото ребенка в богатой позолоченной рамке, найденное на чердаке. Малыш был в белом кружевном платье, в ковбойских сапогах и шляпе. Сложно сказать, какого пола был ребенок: в те времена и мальчики, и девочки носили платья. Но одно можно было утверждать точно: это был самый некрасивый малыш, которого я когда-либо видел. Мы с братом и сестрой любили придумывать о нем жуткие истории, и особенно хорошо получалось у сестры. Мой младший брат говорил, что после каждой такой страшной сказки фото начинает казаться еще более зловещим. Потом мы переехали из этого дома, а снимок оставили на чердаке. Нам казалось неправильным забрать его с собой. @4rsmit
- За стеной была спрятана полностью меблированная кухня. Под столом мы нашли труп мыши, который был уже практически мумифицирован. @PizzaTime666
- Нашли коробку с разным хламом в подвале нашего дома. Внутри была книга об анонимных алкоголиках, заполненная рукописными заметками, которые становились все менее разборчивыми. Телефоны, имена, истории... Мы попытались позвонить по нескольким номерам, но никто не ответил. Думаю, женщина умерла в своей борьбе. @Endura_GW2
- В каждой спальне нашего дома была аптечка. И все двери запирались снаружи так, чтобы человек не мог выйти. @georgecuzstanza
- Папа моих друзей нашел урну с пеплом в подвале старого дома. На ней было написано «младенец» и «ангел». Предыдущие владельцы оставили урну с прахом своего ребенка, а папа моих друзей перенес ее в гостиную. @GrilledAvocado
- Мы нашли карманную солдатскую Библию, напечатанную в 1863 году. Она была в хорошем состоянии, с отделкой сусальным золотом, а еще на ней была подпись сестры солдата...
- Мои родители купили дом, который 100 лет назад был похоронным бюро. Отец никогда не задавался вопросом, для чего в нем была сделана странная надстройка, пока не протекли трубы и не пришлось ее вскрыть. Внутри были сотни бутылок, какое-то странное оборудование, химикаты и ароматические соли. Были еще старые бухгалтерские книги. Для моих мамы и папы все это не представляло никакой ценности, и местный владелец антикварного магазина забрал некоторые из этих вещей, а взамен дал родителям фотографии их дома, сделанные более 100 лет назад. @KnittyViki
- На чердаке была куча кукольных голов. Я оставил их следующему владельцу дома. @Honkey_McCracker
- Сейф в гараже под старым ковром, совершенно пустой. Когда я буду съезжать из этого дома лет через 20, обязательно положу в него $ 100 и, возможно, пару стреляных гильз, чтобы у следующих владельцев тоже была возможность придумать классную историю. @steelmelt33
А вам доводилось находить что-то необычное в недавно купленном жилье?