16 историй о жутковатых предметах, которые люди обнаружили после переезда в новые дома

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С переездом в новое жилище у некоторых из нас связаны странные истории. Иногда они бывают довольно жуткими: люди находят в своих домах потайные комнаты, пугающие фотографии и картины, а кое-кому везет и на огромные «куклы вуду».

Нам в редакции AdMe.ru, к сожалению или к счастью, нечего сказать на эту тему из личного опыта. Но на сайте Reddit мы нашли несколько интересных ответов на вопрос о самых странных находках в новом жилье от пользователя под ником jlew24asu. И некоторые из них пугают по-настоящему.