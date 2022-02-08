16 историй о возрасте, который порой вносит перчинку в обычную жизнь людей
Для многих людей вопросы о возрасте относятся к числу щепетильных тем. И стоит быть довольно деликатным, когда вы, к примеру, выдвигаете предположение о том, сколько лет исполняется вашему собеседнику. Ведь можно запросто ошибиться и ненароком задеть чьи-то чувства.
Мы в AdMe.ru хотели бы рассказать о людях, которые сталкивались с проблемами или чем-то комичным именно из-за цифр в паспорте.
- Моей девушке 22 года, но она легко может сойти за 16—18-летнюю. Удивительно, сколько у нее проблем из-за того, что люди считают ее несовершеннолетней. Даже визит к врачу всегда сопровождается фразой: «Мама или папа присоединятся к нам? Им нужно подписать кое-какие документы». А потом девушка просто просит посмотреть дату рождения в карте. © WhyDoIAsk / Reddit
- Если я не бреюсь, то мне накидывают к возрасту еще лет 20. Если бреюсь, то выгляжу на 5–10 лет моложе, чем есть на самом деле. Меня и борода бесит, и бриться я тоже ненавижу. © Harry Roberts / Quora
- Когда я училась в 8-м классе, у моей бабушки попросили моей руки. И это стало единственным предложением, которое я когда-либо получала. А бабушка такая: «Ты что, шутишь? Она еще даже не окончила 10-й класс!» В ответ ей только охнули. Неважно, на сколько лет я выглядела, но не могла же я выйти замуж в 13. © Zaina S. Maria / Quora
- Однажды я пошла в салон красоты вместе со своей сестрой. Женщина, которая там работала, спросила, кто из нас старше. Моей сестре тогда было 27, а мне всего 14. Либо сестра выглядит очень молодо, либо я очень старо. В другой раз мы были на отдыхе, где нас с сестрой принимали за двойняшек. И наконец, как-то раз отец представил меня своим знакомым, а те спросили, не жена ли я ему. © MrsNeilPHarris / Reddit
- Лежала в роддоме с молодой женщиной. Длинные волосы, крупная, с формами. Спрашивает: «А вот сколько мне лет?» Я знаю, что ребенок третий. Наверное, первый в 20 лет, второй — в 23–24, третий — в 26–27. Так и сказала: «Около 27?» Обиделась. Оказалось, что она первого в 17 родила, а остальные дети — погодки. Пришлось ей прямо сказать, что нечего спрашивать, я не кавалер, чтобы приятности говорить. Может, дома ты и получше выглядишь, но после родов все мы потрепанные, так что не выпендривайся. © ViskiBlues / Pikabu
- У меня 4 детей. Как-то я держала на руках самого младшего и разговаривала с женщиной. Вскользь сказала, что старшему ребенку 6 лет. А собеседница выпалила: «Почему ты родила ребенка в 13?!» Только на деле мне был 21 год, когда я родила первенца. © MintyFreshTampon / Reddit
- На одной из первых работ была у меня начальница «в восторге от себя». Всегда приходила на работу и спрашивала: «На сколько лет я сегодня выгляжу?» А было ей 37. И если я отвечала, что на 30, она в ответ заявляла: «А почему не на 25?!» © Alsu Axmadullina / Facebook
- Оказалась как-то в незнакомой компании, и одна из девушек, которая была медсестрой, рассказывала, как ей на работе нагрубил пациент. Он хотел уточнить, сколько ей лет, а она попросила угадать. Естественно, он не угадал. И чтобы продемонстрировать, как сильно чувак ошибся, она попросила угадать и меня. Ну я и ляпнула: «35». Хотя думала, что ближе к 40. А ей 27 оказалось... © Volha1313 / Pikabu
- Как-то постучали в дверь электрики. Когда я открыла, спросили, могут ли они поговорить с моими родителями. Я сказала, что нет, но они могут поговорить с моим мужем, если захотят. Они очень сильно смутились. Также меня отчитала незнакомая женщина за то, что я, как она решила, подросток и мать-одиночка. Она тоже растерялась, когда я сказала ей, что мне 20 и я замужем. На мне не было кольца, так как все пальцы распухли. Ну а муж редко со мной куда-то ходит, потому что работает водителем и часто в отъезде. © breentee / Reddit
- Однажды была с отцом и братом в антикварном магазине. И там 2 старушки начали рассказывать мне, как повезло моему «сыну», ведь он унаследовал волосы «матери». А у «матери» (меня то есть) они густые и здоровые. Мне было 14, а моему брату 8. © MoriKitsune / Reddit
- Мне был 31 год. Я работала врачом для детей с проблемами в поведении. И была одна девочка, с которой я занималась. Она прогуливала школу, вела себя агрессивно, имела вредные привычки. И вот в школе было назначено собрание: предстояло решить, исключить ее или нет. Я пришла, у меня был с собой ноутбук, села и жду, когда придут учителя, консультанты и т. д. Люди заходят и задают мне всякие вопросы, мол, как у меня дела, как настроение, о чем я хочу поговорить. Наконец один человек сообщает, что все готово к старту. Я в растерянности: клиента-то нет еще, как же можно начинать? Говорю об этом собравшимся. И вижу, как они краснеют. Ведь эти люди думали, что я и есть тот самый кандидат на отчисление из школы. © laundryanddishes / Reddit
- Несколько человек как-то раз приняли меня за старшую сестру или няню моей дочери. А одна дама даже сказала: «Когда у тебя будут свои дети, ты поймешь». © unknown author / Reddit
- По работе надо было сходить в лабораторию больницы. Спрашиваю на стойке информации, где находится лаборатория, и сотрудники, подумав, что я оторвался от школьной экскурсии, сопроводили меня обратно к «моей» группе. Они были очень смущены, когда все прояснилось. Мне было 26. © Confetticandi / Reddit
- Мне за 30, но люди до сих пор спрашивают у меня, куда я хочу поступить после школы или кем я хочу стать, когда «вырасту». Мне, как медицинскому работнику, который окончил колледж более 10 лет назад, это немного неприятно. А самое сложное — это когда коллеги не воспринимают тебя всерьез из-за предполагаемого возраста. Были случаи, когда меня просто игнорировали или заявляли что-то вроде: «О, не надо, не беспокойся, я пойду и спрошу у начальства». Хотя в своем отделении я и есть начальство. А те люди уже шли к новеньким сотрудникам, которые на работе вообще первый день находились. © Kayeln Veren / Quora
- Я пошла к парикмахеру на стрижку. Женщина на дому работает. Заходит в комнату подросток, я у парикмахера спрашиваю: «Это ваш сын?» А она отвечает: «Это мой муж». Я готова была провалиться сквозь землю. Конечно, она выглядела намного старше. © Alsu Axmadullina / Facebook
- Моей матери 50 лет. Она невысокого роста: меньше 160 см. Однажды мы решили сходить в ресторан поужинать. И когда папа заказывал столик на четверых, хостес взглянула на нашу компанию и сказала: «Трое взрослых и один ребенок?» Мы с братом переглянулись, не понимая, кого посчитали ребенком. Но тут мама подняла голову от телефона, девушка побледнела и пробормотала: «Извините, я не поняла... Вы их мать?» © Addison Taylor Rich / Quora
А как часто люди промахиваются, пытаясь угадать ваш возраст?
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