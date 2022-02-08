16 историй о возрасте, который порой вносит перчинку в обычную жизнь людей

Для многих людей вопросы о возрасте относятся к числу щепетильных тем. И стоит быть довольно деликатным, когда вы, к примеру, выдвигаете предположение о том, сколько лет исполняется вашему собеседнику. Ведь можно запросто ошибиться и ненароком задеть чьи-то чувства.