16 историй о том, как люди встретили своих бывших и это оказалось эпично

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Английские социологи опубликовали исследование, в котором говорится, что семьи, созданные на основе первой любви, имеют более крепкие и романтичные отношения. Но жизнь всегда преподносит сюрпризы, которые сложно подсчитать ученым. Первая любовь или не первая — все равно это прекрасное чувство. А сколько людей на свете, столько и их историй.