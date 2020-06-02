16 историй о том, как люди встретили своих бывших и это оказалось эпично
Английские социологи опубликовали исследование, в котором говорится, что семьи, созданные на основе первой любви, имеют более крепкие и романтичные отношения. Но жизнь всегда преподносит сюрпризы, которые сложно подсчитать ученым. Первая любовь или не первая — все равно это прекрасное чувство. А сколько людей на свете, столько и их историй.
Мы в AdMe.ru считаем, что лучше влюбляться и ошибаться, чем жить вообще без любви, и делимся историями, в которых люди случайно встретили своих бывших.
- Встретил свою бывшую. Расстались давно и без скандала. А тут идет, и вижу — о, милота! — пузико. Месяц так 7-й. Сели на лавочку, болтаем. Показываю на пузико: мол, можно? Ладонь положил, потом ухом к животу прижался, умиляюсь, пытаюсь расслышать маленькое сердечко. Говорю: «Сколько нам уже?» Она: «32 мне. Забыл?» Я: «WTF?» Она: «WTF?» Оказалось, не беременна. Просто поправилась. © neohamster / Pikabu
- Сегодня я выглядела шикарно и встретила своего бывшего. Так не бывает. Пойду лотерейный билет куплю, должно фартануть. © azizaberdibaeva / Twitter
- Таксую. Ночь, время к 0:00. Открывается правая передняя дверь — знакомое лицо. Девушка: «Доброй ночи». Я: «Доброй». Едем. В голове мысли крутятся: может, не узнала меня? 6 лет прошло, она тогда по мне с ума сходила. Доехали. Не узнала или сделала вид. Уезжаю. Не проходит и 15 минут, вижу сообщение: «Вы заблокированы: жалоба от клиента». Безнал забрали, смена до утра закончилась. «Все-таки узнала», — подумал я. © RedMan86 / Pikabu
- Болею, в последний год сильно похудела. Все вещи велики на 3 размера. Купила самые дешевые джинсы и футболку в секонд-хенде. Встретила первую любовь в тот же день. Он как мог врал, что хорошо выгляжу. Потом нашла у себя в сумке подкинутую тысячу рублей. © Ideer
- На днях случайно встретил бывшую, будучи одетым в вещи, которые она когда-то давно подарила. Нет, у меня действительно все хорошо. © pliff_plaff / Twitter
- Сейчас встретила свою бывшую любовь. Иду я такая в наушниках, перехожу дорогу к супермаркету, тут резко вылетает машина и чуть не сбивает меня. Я поворачиваю голову и вижу его за рулем. И мы смотрели друг на друга, как дебилы, где-то минуту и улыбались. Я потом все-таки ушла с проезжей части, и он поехал в другую сторону. © vkrschn / Twitter
- 8 лет назад я встречалась с молодым человеком. Познакомились еще в институте. Миша особой романтичностью не отличался. За неделю до Нового года, который я уже размечталась провести вместе, он сказал, что уходит к другой. Страданиям моим не было конца. Спустя год встретила будущего мужа, поженились, воспитываем сына. Муж занимается строительством, у него одна из крупнейших компаний в нашем городе. Недавно открыли новый филиал, работаем вместе. На 3-й или 4-й день в нашей столовой увидела Мишу. Оказывается, он в нашей компании младший менеджер и по факту мой подчиненный. Мстить я ему не собиралась, гнев как-то уже ушел, но само переплетение судеб не могло не удивить. © trueanone / Pikabu
- Сейчас случайно встретила бывшего в трамвае. У нас завязался разговор. Он сказал: «А ты похорошела. Новый парень так повлиял?» Я: «Нет, просто наше расставание пошло мне на пользу». © AssbuttCasa / Twitter
- Моим родителям было по 20 лет, когда они встретились. Мама шла по улице, как вдруг ее окликнула подруга: «Маша! Познакомься, это мой брат».
Из маминых воспоминаний: «Я увидела невысокого парня в окружении девушек. И вдруг он выдает: „Девушка, я прошу вашей руки!“» И мама ответила, театральным жестом подавая руку: «Пожалуйста!» Она увидела растерянное лицо: папа смотрел на руку и не знал, что с ней делать.
Мнения друг о друге у них сложились определенные. Мама думала: «Раздолбай», папа: «Я к этой ведьме на километр ближе не подойду!» Однако они встретились через 15 лет. За это время побывали в браке, у обоих родилось по ребенку. Ну а потом мама переехала к папе в деревню, и вскоре родилась я. © Anklav.n / Pikabu
- Встретил случайно свою первую любовь. Ощущения, как будто гаишники останавливают. © andrewb76 / Twitter
- У меня большая компания по уборке мусора. Зарабатываю много. На субботники выхожу со своей бригадой: так сказать, поддержать и пообщаться со своими людьми. Именно в такой день я и встретил свою бывшую, которая постеснялась со мной поздороваться и с лицом «Фу, я его не знаю!» убежала в стоящий рядом с моим «мерсом» «логан» к пузатому мужику. Я рад! © Ideer
- Однажды на 1-м курсе я понравился девушке. Пригласила домой. Зашли, она убежала на кухню, а я хожу по квартире и рассматриваю всякие статуэтки, которые ее папа привез из Африки. Тут она зовет пить чай, я неловко разворачиваюсь и сношу одну из них на пол! Голова отваливается, хватаю статуэтку, ставлю на место и голову аккуратно сверху. Пока пили чай, нервничал, все мысли о своей криворукости. Посидел малость и убежал под надуманным предлогом. А год назад в магазине вдруг слышу: «О, привет! Сколько лет, сколько зим!» Разболтались как-то просто и тепло, и я рассказал ту историю, почему пропал, попросил прощения. «Дурак ты, Латыпов! Я ее еще в 10 лет разбила. Ой, дурак...» Улыбнулась грустно, покачала головой и пошла своей красивой походкой. © Serdobol / Pikabu
- Я в подготовительной группе детского сада влюбился в одну девочку, спустя 30+ лет нашел ее. Она правда и не помнит ничего, ну так, смутно. Но был разочарован. Нет, не из-за внешности. Я ее сразу узнал. А из-за тараканов в голове. Пообщался немного и просто сохранил в памяти нежные чувства. Люди меняются, а многие и не помнят, какими они были. © silimaris / Pikabu
- Случайно встретила бывшего. Это был тот восхитительный момент, когда разбивший тебе сердце человек спустя 4 года искренне извиняется 10 минут. © oh_nicky_nicole / Twitter
- Когда-то, в 9-м классе, меня отправили на турслет в соседнюю область, где проходили соревнования по ориентированию. Там было более 200 школ. После отбоя основная масса ушла спать, ну а я, как самая бойкая, осталась у костра. Тут подошла компания молодых людей, и на песне «Там, за белой рекой» мы встретились взглядами. После мы направились в нашу с подругой палатку. Играли в карты на поцелуи. Это был мой первый поцелуй, как и у него. Мальчики, доиграв, ушли. После этого момента прошло 15 лет. Мы случайно увидели друг друга в VK и взаимно лайкнули. И, встретившись, поняли, что первая любовь — это реальность. У нас прекрасный сын растет, полная копия мужа. © ms.behappy / Pikabu
- Встретила бывшего: больные отношения, болезненное расставание. На протяжении всех отношений требовал, чтобы я скинула еще немного. И это при моих-то 47 кг! «Ты просто шикарно выглядишь», — выразил он свое восхищение. А я поправилась на 5 кг, встретила прекрасного человека и готовлюсь к свадьбе. И да, я просто шикарно выгляжу! © Ideer
Поделитесь своими историями случайных встреч с бывшими!