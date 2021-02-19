16 историй о том, что может произойти, когда людям приходится воспитывать не своих детей

У пасынка огромная семья. Его биологическая мать вышла замуж за отчима № 1, позже развелась, но он принимает активное участие в жизни мальчика. Она потом обручилась — вот вам отчим № 2. Биологический отец женился на мне — я стала мачехой № 1. А отчим № 1 тем временем тоже женился — получилась мачеха № 2. В школе у ребенка появилась новая учительница и позвала родителей мальчика на встречу (думала, у него психическое отклонение). Пришли все. Как только мы объяснили, кто мы вообще такие, учительница рассмеялась. В общем, мальчик на вопросы на уроках странно отвечал. Его спросят, кем работает мама — он говорит, что риелтором, а через 10 минут — что доктором. Оказывается, он просто всех нас мамами и папами считает. © complichated / Reddit

Когда мы встретились, моему пасынку было всего 2 года. Он потерял отца, но, к счастью, у него есть прекрасная мать. В то время дети мне были симпатичны, но никакого опыта общения с ними у меня не было. За счет поддержки жены все получилось: мы стали настоящей семьей. Если бы это было в моих силах, я бы сделал так, чтобы именно моя кровь текла по венам моего сына. Этого никогда не случится, конечно, но я верю, что семьей людей делают вовсе не кровные узы. © Paolo Montesclaros / Quora

Присоединился к семье, когда детям было 3 и 7 лет. Своего родного отца они видели каждую неделю. Прошло уже 9 лет, а я до сих пор не могу почувствовать, что эти дети мне как родные. Заметил, что старший начал родного папашу звать по имени (они меня по имени тоже зовут): наверное, пытается уравнять нас. Я бы, может, и смог их полюбить, если бы настоящий отец не настраивал детей против меня. Они меня буквально ненавидят, когда возвращаются от него. © unknown author / Reddit