16 историй о том, что может произойти, когда людям приходится воспитывать не своих детей
Воспитывать детей — в принципе дело нелегкое. А если в семье появляется чужой ребенок, ситуация может стать патовой: нередко между отчимами и мачехами и их пасынками и падчерицами бывают конфликты разного рода. Впрочем, из этого правила есть и приятные исключения.
AdMe.ru сочувствует всем тем, кому не повезло поладить с детьми своей второй половинки, и искренне восхищается теми, кому это удалось.
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Несколько лет назад были в гостях у одной пары. Там ребенок от первого брака жены. Сидим за столом, а ребенок бегал вокруг и разбил тарелку. Володя (отчим) сказал ему, чтобы был аккуратен, а то теперь придется ковролин оттирать от салата. Так его жена чуть ли не накинулась на него, потому что «нефиг орать на моего ребенка, ори на своего». Обалдели мы тогда знатно и сказали ей, мол, он же не орал, а спокойно сказал. В итоге начала нам и другим гостям говорить, что «не надо лезть в нашу семью, сами разберемся». Разобрались — теперь живут отдельно друг от друга. © al56.81 / Pikabu
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Когда познакомилась с будущим мужем, он сказал, что у него 2 детей — 5 и 7 лет. Честно сообщила, что сама я детей не хочу и опыта общения с ними у меня никакого нет. Но мы так влюбились друг в друга... Его детей я предполагала видеть лишь на выходных и ничего к ним не чувствовала: ни любви, ни ненависти. Сейчас им 20 и 22 года. Всякое бывало. В подростковом возрасте они по очереди даже жили у нас. Счастлива я от этого не была, конечно, но относилась к ним по-доброму. © Wendy Kroy / Quora
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Мама вышла замуж за человека, который старше меня лишь на пару лет. И это круто на самом деле. У нас огромное количество общих тем для разговора. А когда я делаю ремонт у себя дома, отчим приходит помогать и обычно остается с ночевкой. Ощущение такое, что это мой близкий друг. Ну, или как парень сестры, но никак не отец. Считаю, это намного круче, чем если бы мама выбрала себе старого, скучного мужа. © thekungfupanda / Reddit
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Моему отчиму было 17 лет, когда он решился на отношения с женщиной, у которой уже была 4-летняя дочка. Всегда считал меня своей, даже когда родились брат с сестрой. Он один из лучших людей, которых я встречала в жизни. © Twinklekitchen / Reddit
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Во время свадьбы дочь жены подошла ко мне и сказала: «С этого момента буду называть тебя папой». А сыну было всего 2 года, так что он вообще ничего не понял. Вот так со дня бракосочетания я гордо несу звание отца. Никогда ни малейшей мысли не было о том, что я ошибся. Я принял на себя ответственность — я с ней живу. © Wayne Boozer / Quora
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Примерно в 11 лет моя бабушка потеряла мать. Отец почти сразу женился на другой. Это были голодные послевоенные годы, еды было мало. Мачеха готовила для себя и для мужа, а вот бабушке мало что попадало — постоянно ходила голодная. Она рассказывала, как в один день пошла на работу в поле, но забыла что-то и вернулась домой. Мачехи в доме не было, но в печи варилась курица. Бабушка опять ушла в поле, а когда вечером вернулась, никакой курицы ей никто не предложил. Я не знаю, куда смотрел ее отец, но бабушка никогда о нем ничего плохого не говорила. © Zoreslava97 / Pikabu
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Когда познакомился с будущей женой, моей дочке от первого брака было 2,5 года. На протяжении долгих лет я наблюдал, как они привязываются друг к другу и как жена к моей девочке начинает относиться так же, как к нашим двум другим дочкам. Но окончательно я понял, что она приняла ее, когда на вопрос «А сколько у вас детей?» жена ответила: «Трое». © CanadianGamer001 / Reddit
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Отец с матерью развелись, когда мне было 5 лет. Мама, бросив все, вместе со мной поехала жить на Север. К 10 годам я начал хныкать, что хочу к отцу. Он уже воспитывал двоих сыновей от другой женщины, они не родные ему. Наступило лето, и мы вернулись. Мама оставила меня у отца и сама поехала к подруге. Целую неделю жил с отцом и сводными братьями. Чувствовал, что лишний, но отец проявлял внимание и мне было хорошо. Но он внезапно уехал. Ночью я лег спать. Тут приходит его жена. Со словами «Как ты меня достал уже!» берет меня за руку и выставляет за дверь. Я, весь в слезах, плелся по дороге, пока меня не подобрал знакомый мужик и не отвез к себе. Он связался с матерью — она приехала, и мы сразу свалили оттуда навсегда. Спустя 15 лет периодически созваниваюсь с отцом. © Homa86 / Pikabu
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У пасынка огромная семья. Его биологическая мать вышла замуж за отчима № 1, позже развелась, но он принимает активное участие в жизни мальчика. Она потом обручилась — вот вам отчим № 2. Биологический отец женился на мне — я стала мачехой № 1. А отчим № 1 тем временем тоже женился — получилась мачеха № 2. В школе у ребенка появилась новая учительница и позвала родителей мальчика на встречу (думала, у него психическое отклонение). Пришли все. Как только мы объяснили, кто мы вообще такие, учительница рассмеялась. В общем, мальчик на вопросы на уроках странно отвечал. Его спросят, кем работает мама — он говорит, что риелтором, а через 10 минут — что доктором. Оказывается, он просто всех нас мамами и папами считает. © complichated / Reddit
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Когда мы встретились, моему пасынку было всего 2 года. Он потерял отца, но, к счастью, у него есть прекрасная мать. В то время дети мне были симпатичны, но никакого опыта общения с ними у меня не было. За счет поддержки жены все получилось: мы стали настоящей семьей. Если бы это было в моих силах, я бы сделал так, чтобы именно моя кровь текла по венам моего сына. Этого никогда не случится, конечно, но я верю, что семьей людей делают вовсе не кровные узы. © Paolo Montesclaros / Quora
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Присоединился к семье, когда детям было 3 и 7 лет. Своего родного отца они видели каждую неделю. Прошло уже 9 лет, а я до сих пор не могу почувствовать, что эти дети мне как родные. Заметил, что старший начал родного папашу звать по имени (они меня по имени тоже зовут): наверное, пытается уравнять нас. Я бы, может, и смог их полюбить, если бы настоящий отец не настраивал детей против меня. Они меня буквально ненавидят, когда возвращаются от него. © unknown author / Reddit
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У моей школьной подруги была ситуация. Ее отец женился на девушке ненамного старше этой самой подруги (молодой жене тогда 19–20 лет было). Никто не уходил из семьи: мать умерла за 6 лет до этого, а отец один воспитывал 2 детей. И мужик хороший был (да и сейчас есть): умный, интересный, в отличной форме и со своим бизнесом. Но разницу в возрасте никуда не денешь, так что на всяких общих дачных посиделках она в основном проводила время не со «взрослыми», а с «детьми». В нашей компании народ был 16–19 лет, что гораздо ближе к ней по возрасту, чем друзья мужа. А с падчерицей они вообще были лучшими подружками. Мачеха даже была свидетельницей на ее свадьбе и стала крестной старшего сына. © MagicRacoon / Pikabu
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Одна моя падчерица — моя ровесница, другая на 8 лет младше. Та, что ровесница, и познакомила меня со своим отцом (мы с ней в школе были лучшими подругами). Именно она всегда поддерживала наше решение быть вместе. А когда она подержала моего только что родившегося ребенка, то и сама захотела забеременеть. Теперь наши дети — лучшие друзья. Младшая девочка, к сожалению, меня совсем не приняла. Она была в ярости, когда мы поженились, а после рождения ребенка стало еще хуже. Звонила отцу и требовала, чтобы он бросил нас. 6 лет уже прошло — они начали потихоньку общаться. У нее самой сейчас 2 дочки, и на следующей неделе мы впервые их увидим. © Sami Darby / Quora
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Я в 14 лет за 4 000 км от дома гостила у отца и его молодой супруги. Его срочно в больницу положили, и я должна была еще неделю прожить вместе с мадам (к слову, ей тогда чуть за 20 было), прежде чем отправиться домой. При папке она была вполне милая, мы хорошо общались, а как остались вдвоем, так из нее полезло такое... Самое мягкое было: «Убирайся обратно в свой Урюпинск». А я со психу пошла и поменяла обратный билет на самолет. С отцом в итоге все равно общаемся, а мотивов его жены я до сих пор понять не могу. © Anjanjaha / Pikabu
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Отец женился на женщине, которая младше меня на 10 лет. Ощущение, что у меня появилась назойливая младшая сестричка. Она берет мои вещи без спроса. Как-то увидела ее в моей футболке и спросила, зачем она ее взяла. Ответила, что нашла ее в куче грязного белья и решила, что я ее выкинула. © serialspooner / Reddit
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Быть неродным родителем — это худшая в мире работа! От вас требуют всего того, чего требуют от биологических родителей, но при этом часто не проявляют ни толики уважения. В вашей жизни постоянно присутствует экс-партнер, с которым надо бороться. А сами дети изо всех сил пытаются примирить своих настоящих маму и папу. Если вы готовы к такому, флаг вам в руки! Я старалась целых 11 лет. Дети выросли, у них появились свои дети. И они вдруг поставили своему отцу ультиматум: или мы, или она. Они выиграли. Выхожу из этих токсичных отношений. © Leisha Hiester / Quora
У вас есть знакомые, которым тоже пришлось воспитывать не своих детей?