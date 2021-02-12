16 человек, которые на своей шкуре убедились, что семейная жизнь — это вам не хихоньки да хахоньки
Частые ссоры вовсе не являются признаком плохого брака. Разумеется, если супругам удается не переходить допустимые границы. Все мы живые люди со своими изъянами, чудаковатыми привычками и чувством юмора, понятным порой только нам самим. При том количестве подводных камней, которые может таить в себе семейная жизнь, ветеранам брака впору выдавать медали «За мужество и отвагу».
Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо историй, которые нужно прочитать каждому, кто собирается подавать заявление в ЗАГС, ведь о супружестве они расскажут лучше любой литературы.
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Мой муж не любит рыбу, причем в любом виде. В очередной раз думала, что приготовить, и сделала на обед рыбные котлеты. После того как мое счастье уплело их штук 10, я поведала ему, из чего они сделаны, а он с невозмутимым видом ответил: «Это не рыба, это котлеты, а их я люблю». Мужчины... © Подслушано / Ideer
«Попросил жену купить мне мочалку и расческу для бороды. В следующий раз буду выражаться конкретнее»
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Если в спальне достаточно темно, моя жена спит с открытыми глазами. Я часто просыпаюсь, вижу, что она таращится на меня, вскрикиваю и бужу ее этим. © emaherio / Reddit
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Укладываемся с женой спать, я протягиваю руку под подушку и нащупываю там ее телефон. Спрашиваю: «А что твой телефон у меня под подушкой делает?» Жена говорит: «Да на тумбочке вибрировать громко начнет, дочку разбудит». «А под свою-то подушку почему не положишь?» — спрашиваю я. «Да ты знаешь, я боюсь, что он взорвется», — отвечает жена. Посмеялись немного. Но осадочек остался. © ggglite / Pikabu
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Мой муж — фотограф. Раньше он разбрасывал свои грязные носки по всей квартире. Ужасно бесило. Уговоры и угрозы не помогали. Тогда я стала складывать их в его фоторюкзак. Приезжает он на съемку, открывает его, а там вонючие носки. Помогло. © Подслушано / Ideer
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Вчера муж, с аппетитом поев жареную курочку, оладушек с абрикосовым вареньицем и запив компотиком, выдал мне: «Если ты уйдешь от меня к другому мужчине, я все равно буду приходить к вам ужинать». © oWuFYFOF50Fqpo6 / Twitter
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Лежим с мужем в постели, время 12 ночи.
Муж: «Может, сходим поедим?»
Я: «Ты есть хочешь?»
Муж: «Нет, блин, походить». © #425369 / Bash.im
«Жена помешана на чистоте и порядке, но при этом она пользуется вот таким ноутбуком»
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Я забыл, что сегодня у нас годовщина, но моя жена тоже забыла, и это реально лучший подарок, который она когда-либо делала мне. © simoncholland / Twitter
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Женился коллега. После этого в его разговоре стало проскальзывать: «Моя Клава то, моя Клава се...» Понадобилось мне зайти к нему домой за документами. Стучу в дверь, а из квартиры интересуются тем, кто я. Отвечаю: «Клава, это коллега вашего мужа...» Открывает дверь женщина и говорит, что она не Клава, а Ирина. Я было подумал, что дверью ошибся. Но нет. На следующий день коллега сказал, он свою жену так для себя называет и дома получил сполна за Клаву. © Fatherbig / Pikabu
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Мы с мужем дружили на протяжении 16 лет, прежде чем обручились и стали жить вместе. И только после этого я узнала, что он спит в одежде. Нет, не в футболке и пижамных штанах — в джинсах, рубашке и даже туфлях. © Rigelian417 / Reddit
«Вот что бывает, когда вы просите мужа собрать вам обед»
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Вчера узнала, что муж отдает обеды, которые ему не понравились, своему коллеге Мишане. И ему все нравится. Ну я и решила теперь звонить этому Мишане и спрашивать, что ему приготовить на этот раз. © dainagrave / Twitter
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Вчера услышал от жены фразу, которую говорила мама моему отцу. Я всегда удивлялся, почему отец на это соглашается, ведь это же так противно. Я понял, что начался отсчет нового этапа нашей с женой жизни и пути назад нет. Она открыла холодильник, увидела картошку, которая долго стояла в кастрюле, глянула на меня и просто спросила: «Будешь доедать или я выбрасываю?» © AntSilveR / Pikabu
«Все эти злодеяния совершает моя жена. Я обречен»
А какие особенности супружеской жизни стали для вас сюрпризом? Легко ли вы находите компромисс со своей второй половинкой?