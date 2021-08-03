16 историй о судьбе людей, которые родились с золотой ложкой во рту

Все люди живут по-разному и имеют отличные друг от друга привычки и вкусы, которые очень часто обусловлены наличием или отсутствием финансовых возможностей. Разница в доходах родителей становится очевидна детям еще в раннем детстве, когда одного ребенка забирает из школы водитель, а другой копается в карманах и ищет мелочь, чтобы расплатиться за булочку в столовой.

Мы в AdMe.ru решили собрать истории о том, как живут люди, семьи которых могли позволить себе буквально все. А в конце вас ждет бонус, который расскажет, что способны попросить у своих родителей самые избалованные отпрыски.

Я родилась в богатой семье в столице. Ни красотой, ни умом судьба меня не обделила. Мне прочили большое будущее в Германии. Я уже подобрала дом, в который перееду... Но 5 лет назад познакомилась с обыкновенным парнем из города в 500 км от меня, влюбилась. Нас не мучили терзания по поводу разного положения. Вообще. И вот теперь, сидя дома и дожидаясь его, военного, из командировки, хочу сказать одно: любовь, какая же ты беспощадная! © Подслушано / VK *** Единственное, что я понял, — это то, что богатство может исчезнуть моментально. Мой отец — строительный подрядчик, и он зарабатывал более чем достаточно. Мы много путешествовали, у нас был большой дом в пригороде, кондоминиум в городе, а когда мне исполнилось 16 лет, я получил Lexus и 2-недельную поездку в Европу. Но после экономического кризиса 2008–2009 годов и нескольких лет судебных разбирательств отец живет в доме, который намного меньше прежнего, а еще водит машину с пробегом 240 тыс. км. Но все же отец сумел удержать свой бизнес, хотя ему и приходится теперь самому заниматься физическим трудом. © dangerouslyloose / Reddit *** Мой отец — генеральный директор многомиллиардной корпорации. Если честно, самым большим плюсом было отсутствие долгов за образование. Мои родители воспитали меня и моего брата так, чтобы мы были независимыми. У меня даже есть запись того, как отец кричит на меня, потому что я трачу пленку. Пленку на цифровом фотоаппарате. Затем он сказал, что тогда я трачу батарейки. © unknown author / Reddit

Со мной в школе учился сын неприлично богатых родителей. Отличался он от остальных только тем, что его периодически возил в школу личный водитель. И отец помог ему открыть свой бизнес. В остальном же обычный парень, ни разу не выставлял напоказ свое благосостояние. Общаемся по сей день, хотя и живем теперь в разных городах © juicek / Pikabu *** Не знаю, был ли этот мой одноклассник самым богатым среди нас, но он явно был из крайне обеспеченной семьи. После школы получил престижную стипендию. Купил маленькую компанию, превратил ее в большую, а после продал. Насколько я помню, парень был довольно хорошим человеком. И, по-видимому, остается им до сих пор. © Richard Shaw / Quora *** У нас в классе тоже был «золотой мальчик», сын владельца сети бензоколонок, но он всячески пытался откреститься от своей жизни и примкнуть к нашей дворовой. У него хорошо получалось, и ему больше нравилось бегать с нами по полям, гаражам, играть в прятки и прикалываться, пока не окончили школу... Потом элитный вуз, знакомства, вредные привычки — и того человека уже нету, в смысле уже другая личность. Теперь это очередной мажор на крутой тачке, который из себя ничего не представляет. © chugaray / Pikabu

Самый богатый парень из тех, кого я знал в школе, был не очень хорошим человеком. В 11-м классе он купил веб-сайт с названием школы, только с другим доменом, а после заполнил пустую страницу большим количеством оскорбительных высказываний и обвинений в адрес учителей. Когда правда всплыла, парень отказался извиняться и просто сказал, что даже в случае судебного разбирательства сможет позволить себе лучшего адвоката, чем педагоги. Не помню, как все закончилось, но думаю, что школа отступила. © Tim Bourne / Quora *** Сыну купил 3-комнатную квартиру на одной лестничной клетке со мной, машину отдал — Audi А6. Парень знал, что деньги берутся из кармана папиных штанов. В университет, где конкурс был 100 человек на место, устроил своего троечника. В один прекрасный день заваливается домой и говорит, что машину разбил. От капота до ветрового стекла все разбито полностью, а на моем балбесе ни царапины. Тут еще выяснилось, что в вузе он уже на грани отчисления, а мне просто не говорили: боялись расстроить. В итоге забрал из вуза и отправил чернорабочим к себе на стройку. Деньги — все, что заработаешь на стройке, если есть хочешь — мама всегда накормит, приходи. На машину сам заработаешь, ну а пока маршрутка и пешочком. Через год, когда понял, что он кое-что осознал, снова в вуз. Выпустился не отличником, но с пятерками по всем профильным предметам — специалист неплохой. Теперь по праву им горжусь. © kriwor / Pikabu

Приехал как-то к другу на автомойку (он там управляющим трудился). За кофе познакомился с новеньким, тот оказался нормальным парнем. Решили потусить вместе. Новенький говорит, мол, вы нормально ко мне отнеслись, тонкости всякие показали, я угощаю. А после парень вызывает такси в район а-ля московская Барвиха, и вот мы подъезжаем к 3-этажному особнячку. В общем, смысл оказался в том, что отец его в какой-то момент выдал: «Сын, хочешь сладко жить — иди работать!» © frosti51 / Pikabu *** Самый богатый ребенок из моего класса сейчас работает официантом в ресторане. Когда мы учились в старших классах, он почти не ходил на занятия, много гулял и хулиганил. Его родители были богаты, поэтому он вел беззаботную жизнь. Он проживал в большом имении с поместьем в качестве главного дома и отдельным домом для него самого. К сожалению, мама и папа не очень заботились о его образовании: они постоянно путешествовали. © Anne Leblanc / Quora *** Я родился в богатой семье. Мой отец был своего рода изобретателем, поэтому мы часто путешествовали по миру. Мы делали это на нашей яхте, на частных самолетах и ​​вертолетах. Роскошная жизнь, которую подарили мне родители, казалась мне нормальной. Поэтому, когда я уехал из того мира и поступил в обычную государственную среднюю школу за границей, я спрашивал у других детей, какой у них вертолет и есть ли яхта. Именно тогда моя реальность рухнула. Потребовались годы, чтобы я изменил отношение к другим людям. Сейчас у меня есть свои дети, и я поставил перед собой задачу — научить их относиться ко всем людям с уважением. © unknown author / Reddit

Знаю одну девушку с трастовым фондом, отец которой дал ей деньги на открытие компании. Она потеряла все, когда уехала в отпуск на 6 месяцев и забыла, что должна все это время платить зарплату своим сотрудникам. Она была уверена, что, даже не получая зарплату полгода, люди останутся на месте и дождутся ее возвращения. © Pencilowner / Reddit *** Я ходил в элитную частную школу в Париже. Но в то время мы все хотели быть настоящими уличными ребятами, поэтому водитель останавливал Mercedes в нескольких кварталах от школы, чтобы можно было притвориться, что ты приехал на метро. Было весело иметь друзей, у которых собственные квартиры в подростковом возрасте, потому что вечеринки без надзора просто потрясающие. Мы как-то встречались в Париже: все люди по-прежнему приветливые и вносят какой-то свой вклад в общество. Некоторые занимают должности профессоров в Кембридже, кто-то стал юристом или врачом, а другие выбрали профессию повара. © Alan Wright / Quora *** Мама моего друга была генеральным директором местного банка, а его отец работал адвокатом. На 13-летие родители купили ему новенький пикап. Через 3 года мальчик потребовал, чтобы ему купили новый. Менее чем через год парня исключили из школы и отправили в школу-интернат для детей с проблемами поведения, после чего я и потерял с ним связь. © TheDukeOfB******es / Reddit

Когда моей знакомой было 17, родители купили ей дом и новую машину, после оплачивали все счета и постоянно давали деньги. Но однажды она заметила, что я покупаю льготный проездной, и тоже решила подать заявление на социальное пособие. Ей отказали, на что она очень жаловалась. Последнее, что я слышал о ней, — это то, что она получила диплом кинематографиста. Не то чтобы у нее была особая мотивация стать режиссером или что-то в этом роде, ей просто нравилось смотреть фильмы. Насколько я знаю, ей сейчас около 28 лет и она до сих пор не работала ни дня в своей жизни. © Nixup / Reddit *** Моя соседка в общежитии колледжа отремонтировала всю нашу комнату, купила технику, положила ковер, купила мини-холодильник и забила его продуктами. Она, очевидно, вложила кучу денег. Но через неделю она бросила учебу и переехала в Испанию. © Smeterpede / Reddit

Бонус

Я встречался с девушкой, которая любила KFC. Она заставила своего отца купить франшизу того ресторана, что находился через дорогу от ее дома. Купить, чтобы переместить его на ту же сторону улицы, что и ее квартира, чтобы ей больше не приходилось переходить дорогу. © howifarmwood / Reddit