16 историй о судьбе бывших одноклассников, которые достойны экранизации
Когда мы учились в школе, кому-то из нас сулили большое будущее, а кто-то казался совсем безнадежным. Но жизнь часто оказывается смелее любых прогнозов. Идя на встречу со своими одноклассниками годы спустя, мы иной раз не можем и представить, как сложились их судьбы.
AdMe.ru прочел на Reddit десятки историй о том, какую дорогу выбрали люди после школы, и среди них есть настолько драматичные, что по ним можно снимать кино.
- Самый умный из моих одноклассников никогда не отличался внимательностью на занятиях и не делал домашнюю работу. В классе он спал, занимался своими делами или вообще пропускал уроки. Недавно продал свой стартап за 8-значную сумму и снова наслаждается бездельем. @ellean4
- Девушка, с которой я учился в старших классах, была ужасным человеком. Эгоистичная, зацикленная на себе особа — я ее не выносил. Пустая и неприятная личность. Через 20 лет она пожертвовала жизнью, чтобы спасти трех незнакомых детей, тонущих в отбойной волне на местном пляже. @StandUpForYourWights
- Тихий ботаник с задней парты моего класса математики теперь генеральный директор Playboy Thailand. @chel8
- У меня была одноклассница, которая плохо училась и все время сачковала. Говорила всем, что цель ее жизни — удачно выйти замуж и целыми днями смотреть телевизор. В итоге она представила свои работы на Неделе моды в Париже и создала наряды для нескольких знаменитостей. Когда я за обедом листала Vogue Australia и наткнулась на 4-страничную статью о ней, я просто остолбенела. @848Des14
- Мы не были друзьями, но вместе учились в средних и старших классах с девушкой, которая выбрала карьеру актрисы. Она стала одной из «Могучих рейнджеров». @DVancomycin
- Мой друг — талантливый художник, который очень интересовался дизайном компьютерных игр. В старших классах он сотрудничал с независимыми разработчиками, и я был уверен, что после выпуска он быстро устроится художником в какую-нибудь игровую студию. Сейчас он продает мебель. @Deadmeat553
- Двоих ребят, которые в старших классах торговали запрещенными веществами, ближе к выпуску поселили в одной комнате. Через два месяца после выпуска оба поступили на службу в полицию Лас-Вегаса. @pythonic_nonsense
- Парень, который сидел за мной в классе, учился неплохо, но звезд с неба не хватал. Позже я узнал, что он переехал в Нью-Джерси, побывал генеральным директором фармацевтической компании и стал мультимиллионером. Он хороший человек, я очень за него рад, но это и правда было неожиданно. @Lightning_lad64
- Элизабет, крутая тусовщица, была выдающейся ученицей и тихой бунтаркой. Она творила такое, о чем большинство школьных хулиганов и не мечтали, и выходила сухой из воды, потому что у нее хватало прыти и ума не рисоваться перед всеми. Все, что она делала — курила, выпивала, принимала запрещенные вещества, проводила ночи напролет на улице, — было не ради внимания, а лишь потому, что ей так хотелось. Она могла уделать кого угодно. Через 10 лет с небольшим я встретился с ней и узнал, что она триатлет и в целом ведет здоровый образ жизни. @Link-to-the-Pastiche
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Ветреная и беззаботная чирлидерша стала очень влиятельным прокурором. Светская львица и тусовщица служит в англиканской церкви. Парень, у которого все должно было получиться, бросил колледж и работает на стройке. @nutraxfornerves
- Одноклассник был просто умницей, но после смерти родителей получил в наследство их дом, уволился с работы и просто сидел на диване, набирая вес. В итоге умер от сердечного приступа в 48 лет. @FAT_BELGIAN_BASTARD
- Почти все мои знакомые анархисты в итоге ушли служить в армию. @Demderdemden
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Моя подруга была очень сосредоточена на себе и встречалась с богатенькими мальчиками. Она клялась, что никогда не выйдет замуж и не заведет детей, говорила, что ее цель — стать бизнес-леди; немного работала моделью, и все такое. Прошло 10 лет. Она набрала 50 килограммов, ее муж ушел к другой, а подруга теперь одна растит ребенка с инвалидностью, на которого уходит все ее свободное время. Надо сказать, она прекрасная мать, но, по сути, она стала именно той, кем зарекалась быть. @Lanna33
- Девушка из десятки лучших учеников моего выпуска собиралась стать юристом. И наверняка бы стала, судя по тому, что они с командой выиграли конкурс штата, разыгрывая судебный процесс. Но, поступив в колледж, она поняла, что искусство ей нравится больше. Вскоре она стала актрисой, но не взлетела. Вернулась домой к родителям, открыла собственный фотобизнес, но прогорела — а теперь успешно танцует бурлеск. Да, многие ее начинания провалились, но я восхищаюсь ее волей к поиску чего-то нового. А еще у меня был одноклассник: мы думали, что он однажды станет массовым убийцей, а он теперь начальник местной пожарной команды. @cabavion92
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Прошлым вечером я пошел в небольшой театр посмотреть «Зловещие мертвецы: Мюзикл». На сцену вышел чувак, которого я 25 лет не видел. Как тесен мир, с ума сойти! @Kryyzz
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В год моего выпуска 148 человек из 149 поступили в колледж. Лишь один выпускник решил поехать со своей группой в тур. С ним играли двое ребят, которые окончили школу годом раньше. Сейчас, 6 лет спустя, они сделали себе имя, выступили на разогреве у нескольких очень известных исполнителей и все время проводят на гастролях. Всегда приятно выбраться на их концерт и позависать с ними за сценой. @I_AM_STARBURNS_AMA
У вас наверняка есть бывшие одноклассники, чья судьба сложилась неожиданно для всех. А может, это были вы сами? Расскажите свою историю в комментариях!