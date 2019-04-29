16 историй о судьбе бывших одноклассников, которые достойны экранизации

Моя подруга была очень сосредоточена на себе и встречалась с богатенькими мальчиками. Она клялась, что никогда не выйдет замуж и не заведет детей, говорила, что ее цель — стать бизнес-леди; немного работала моделью, и все такое. Прошло 10 лет. Она набрала 50 килограммов, ее муж ушел к другой, а подруга теперь одна растит ребенка с инвалидностью, на которого уходит все ее свободное время. Надо сказать, она прекрасная мать, но, по сути, она стала именно той, кем зарекалась быть. @Lanna33