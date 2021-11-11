16 историй о родителях, которые, даже став седыми как лунь, любят и берегут своих детей
Хорошие родители вдохновляют, заботятся и в то же время не ограничивают свободу детей, поощряя их к действиям. Они прощают наши ошибки и в 10 лет, и в 50, даже если мы сами бываем нетерпеливыми и раздражительными.
Пользователи интернета поделились историями о своих мамах и папах, в дом которых приятно вернуться и спустя 20 лет. А AdMe.ru превратил это в подборку, которая, как мы надеемся, согреет не одно сердце наших читателей.
- Моему мужу 65, он в длительной командировке. Я приехала к его матери с планшетом, настроила Skype, чтобы они поговорили. Она расплакалась, схватила планшет, стала его целовать, приговаривая: «Здравствуй, мой маленький!» Связь прервалась... Конечно, потом они поговорили, но планшет я ей больше в руки не давала. © Galina Shchugoreva / Facebook
- Мне было 22 — уже взрослая тетя. После развода вернулась к родителям. Ночью стало плохо, очень плохо. Мучилась всю ночь, не спала, и в один момент появилось непреодолимое желание: «Я хочу к маме!!!» Только возле нее и заснула. Оказалось, что аппендицит лопнул, еле откачали. Но то чувство, что только мама может мне помочь, ее тепло и ласка помогли мне дожить до больницы. © Леся Легкая / Facebook
- Папа попросил меня забронировать билет онлайн в Дели. Я в ответ прочитала ему что-то вроде лекции, сказав, что пора бы ему научиться таким базовым вещам, как бронирование билетов и оплата счетов онлайн, но все-таки заказала ему билет на 5:30. А на следующее утро около 5:00 он позвонил мне и попросил проверить PDF-файл с его билетом. Я не жаворонок и поэтому была очень раздражена, но все же открыла билет на своем телефоне. И оказалось, что вместо того, чтобы заказать билет в Дели, я заказала билет из Дели. Я думала, что он рассердится, так как ему предстояло важное совещание, а он сказал, что все в порядке, и пошел искать другой транспорт. В результате поехал на автобусе без кондиционера. Мне было стыдно за то, что я его так отчитывала, а он мне ничего даже не сказал. Если мы, дети, порой бываем такими нетерпеливыми, то родители прощают нам все наши недостатки и ошибки. © Shilpa Bhatti / Quora
- Недавно мой парень расстался со мной. Я была расстроена и сообщила об этом маме в СМС. А она пришла и забросила мне в окно пакет. Я раскрыла его, а там оказалось 450 граммов шоколада — 6 батончиков. Этот неожиданный жест заставил меня почувствовать себя снова любимой. © Lunbun56 / Reddit
- Каждый день мама меня спрашивает, что я сегодня ела в детском саду. Я увлеченно рассказываю, какими, например, вкусными были борщ на обед и оладушки на полдник.
Работаю воспитателем. © Подслушано / Ideer
- Мои родители никогда особо не интересовались скейтбордингом, но за годы они потратили сотни долларов на то, чтобы мой брат занимался своим хобби. Они не только купили мне ударную установку, но и позволили моей группе проводить репетиции в нашем подвале и возили нас на все наши концерты. Они хотели, чтобы я был юристом, но их устроило и то, что я стал поваром. И я понял, что могу делать собственный выбор, а родители всегда меня поддержат. © mgraunk / Reddit
- Я была в депрессии после того, как разорвала отношения, которые отравляли мне жизнь в течение 15 лет. И решила остаться с мамой до тех пор, пока снова не смогу встать на ноги. А сегодня утром проснулась и увидела, что она приготовила мне чашку кофе, хотя сама до ухода на работу не смогла выпить. Это вызвало у меня первую улыбку с момента расставания. © sacygnis / Reddit
- Я с мамой всегда могла поговорить о симпатичных парнях, которые ходили в мою школу, мы вместе слушали песни в машине. Иногда мы были не согласны друг с другом, но вместе нам было хорошо. Но одно увлечение я все же от нее скрыла — я обожала писать книги. И однажды она застала меня во время моих творческих потуг и расстроилась, что я все время держала это увлечение в тайне. Я объяснила ей, что не хочу, чтобы она читала мою книгу. А она просто обняла меня и сказала: «Что ж, если ты этого не хочешь — это твое право». И больше никогда меня об этом не спрашивала. Когда я закончила свой черновик, я распечатала его и подарила ей на день рождения. А она была так растрогана, что заплакала. И с тех пор очень поддерживала меня и помогала мне стать более искусным писателем. © EdgiestCrib / Reddit
- Между 1-м и 2-м курсом психфака я застряла в Москве. Когда деньги закончились, я сдала в ломбард обручальное кольцо мамы — при разводе родители подарили мне кольца. Папа предлагал мне свое расплавить и сделать сережку в бровь. Мама отдала молча. Плакала. А потом мне что-то совсем поплохело, и я написала ей СМС: «Ты меня любишь?» В ответ она выслала деньги по почте. И вот я получаю наличкой 10 тыс. рублей. Было много пачек серых и синих купюр. Затесались даже зеленые. Кассир выдала мне все и сказала: «Подождите, тут еще приписка есть. Вот: „А ты меня?“» © valenayaspers / Twitter
- Мой папа очень любил детей. Когда я после каникул или праздников уезжала из дома на учебу в универ, он всегда втихую от мамы, выдававшей мне деньги на жизнь, давал еще 25 рублей. Это было начало 90-х. Хотя мама давала денег достаточно, папа баловал меня вот таким образом. А когда моему сыну был год, а мне 23, мы приехали на лето к родителям. 14-летняя племянница жила с ними. Утром проснулись — я, сын, племянница, а у каждого под подушкой тогда еще небанальные «Сникерсы» и «Баунти». © Taburetkina / Pikabu
- С другом все лето копали ямы для труб отопления, воды и заработали приличную сумму денег — хватило бы на вторую PlayStation, и еще бы осталось. Родители знали, что я работаю, но спрашивали только, платят или нет. Заработанное я хранил в жестянке в сарае. И вот в конце августа прихожу я в сарай, а жестянки нет. Бегу домой с тяжелым сердцем, а там родители на стол накрывают, смеются чего-то. Спрашиваю у папы, не видел ли он коробку в сарае, на что он говорит, мол, да, стеллаж разбирал, нашел коробку. Умом понимаю, что застолье это на эти деньги и собрано. Со слезами на глазах спрашиваю, а где деньги. Папа идет к шкафу, вытаскивает коробку и отдает со словами: «Ты бы их дома хранил, надежнее как-то. Неужели ты думаешь, что мы у тебя хоть копейку возьмем из того, что ты честно заработал? Если надо на что-то добавить, скажи, я добавлю». А вот у друга его родители деньги забрали. © lexx50 / Pikabu
- После того как я сломала лодыжку и вынуждена была отказаться от многих радостей жизни, я оказалась в депрессии. Мама, заметив это, нарисовала мне эту лягушку. Мне 33 года, но я улыбаюсь как ребенок, когда смотрю вниз. © abby-normal-brain / Reddit
- На протяжении многих лет каждое утро мама приходила, чтобы разбудить меня, поцеловать и обнять. Мне исполнилось 18 лет, это был последний год обучения в средней школе, но она продолжала меня так будить. Помню, мой будильник срабатывал до того, как она входила, но я оставалась в постели, ожидая объятий. Сейчас моему сыну 15 лет, и я каждое утро бужу его объятиями и поцелуями. © songinheart17 / Reddit
- Я живу в Египте, в Каире. И вот здесь постоянно слышу из дома напротив, как зовут сына домой, — голос пожилой женщины и, естественно, по-арабски. Каково же было мое удивление, когда я услышала однажды в ответ «Иду, мама» басом! Думала, мальчика зовут на всю улицу, а там мужик. © Алина Михаил / Facebook
- В 9-м классе я стала носить супермини. Бабушка возмущалась: «У нее (то есть у меня) трусы видны!» Не видны были, но все же очень коротко. Мама сказала, что если чистые трусы, то все нормально. Но когда я сшила себе бикини, даже мама слегка обалдела. Спросила меня, не стыдно ли мне самой. Я сказала, что вовсе нет. Тогда моя чудесная мама ответила, что раз так, то она тоже спокойна. А был тогда 1980-й пуританский год. До сих пор горжусь ею! © Оксана Гладкова / Facebook
- Пока я росла, мои родители хотя и пытались, но не умели выражать свои чувства. Этим утром на моем 27-м году жизни они удивили меня, подарив эти цветы. Мое сердце переполнено счастьем. © canadiansnowwhite / Reddit
Какое воспоминание, связанное с вашими родителями, запало вам в душу и согревает спустя годы? Ждем ваших фото и теплых историй.
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