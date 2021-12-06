16 историй о работе, которая закончилась самой короткой записью в трудовой книжке

Рано или поздно каждому из нас приходится искать работу: кто-то хочет немного подзаработать на каникулах, кто-то устраивается после вуза. Вот только найти нормальное место — та еще задачка. То работодатель окажется самодуром, то обстановка попросту нарушает все правила трудового кодекса, а то и сам соискатель, едва заступив на смену, понимает: пора отсюда бежать.