16 историй о работе, которая закончилась самой короткой записью в трудовой книжке
Рано или поздно каждому из нас приходится искать работу: кто-то хочет немного подзаработать на каникулах, кто-то устраивается после вуза. Вот только найти нормальное место — та еще задачка. То работодатель окажется самодуром, то обстановка попросту нарушает все правила трудового кодекса, а то и сам соискатель, едва заступив на смену, понимает: пора отсюда бежать.
Люди в сети поделились историями о самом коротком и неудачном опыте работы. А мы в AdMe.ru отобрали из этих рассказов наиболее жизненные и теперь показываем подборку вам.
- Я проработал 2 часа. Нужно было прийти за 2 часа до смены, чтобы заполнить кое-какие документы и познакомиться с коллегами. Ну я и пришел за 2 часа и 15 минут. Сообщаю, кто я такой. Просят подождать в комнате отдыха. Наконец приходит наниматель, злой как черт, говорит, что я опоздал и это неуважение с моей стороны. Посоветовал ему проверить камеры, может, тогда он увидит, что я не опаздывал. Сказал поискать кого-нибудь другого на мое место и ушел. © Maxwell Hart / Quora
- Моя работа длилась 3 дня. В 17 я устроилась в видеопрокат, где начальница — невероятно обеспеченная блондинка — постоянно рассказывала нам, какая она вся из себя крутая и богатая. Когда после первых трех моих смен наступил мой выходной, она звонит и нагло говорит, что устроила там потоп. Повсюду вода и нечистоты, а я должна прийти и это убрать. В общем, помолчала я пару секунд и сказала: «Ни за что. Кстати, я увольняюсь», — и повесила трубку. © Leah Lockhart / Quora
- По молодости решил подработать разнорабочим. Нашел строительную компанию, позвонил, меня пригласили. Приехал утром пораньше. Часа 2 меня принимали, после этого отвезли на объект, а там пусто: стоит недостроенное здание, и никого нет. Начальник говорит, жди бригаду. Искал еще минут 30 перчатки, так и не нашел. А потом пришла бригада. Как оказалось, люди явились за деньгами, которые им не платят уже несколько месяцев. Пообщавшись с ними минут 10, я понял, что делать тут нечего. Поехал в офис и уволился. © santik8 / Pikabu
- Было это лет 5 назад. Устроился к нам в школу учителем парень. Понедельник, первый его рабочий день, первый педсовет. Парень 1,5 часа слушал план работы на неделю, а потом вышел с совещания и уволился. Ни одного урока он так и не провел. © uchakucha / Pikabu
- Работал я админом в мини-маркете. После неоплачиваемой однодневной стажировки официально приняли девочку кассиром. Пришла она к открытию, получила футболку, переоделась в нее и, выйдя в зал, отпросилась подышать воздухом перед началом смены. Больше ни ее, ни той футболки мы не видели. © Timon.chik / Pikabu
- Устроилась в магазин. Выяснилось, что внутри у них все в грязи и пыли и даже кассового аппарата нет. Мне нужно было оформлять все продажи вручную. А еще полагалось купить новую рубашку с длинным рукавом. Просто владелец считал, что короткие рукава — это непрофессионально и неуместно для девушки (и это на жаре без кондиционера). В итоге у меня случился внезапный приступ аллергии на пыль, я вышла на улицу и ушла оттуда навсегда. Даже за своими деньгами не вернулась. © violet_interference / Reddit
- Пригласили на работу айтишником в государственную структуру. Тонну документов нужно было собрать, месяц проверяли мою биографию. Наконец первый рабочий день. Показывают мне серверную, а там просто авгиевы конюшни: кучи мусора вокруг серверных стоек. Добил чей-то разорванный кроссовок, лежащий на одном из серваков. Я как представил, что придется разгребать все это за небольшую, в общем-то, зарплату... Просто вышел из серверной, зашел в отдел кадров и уволился. Проработал меньше получаса. © grimoura / Pikabu
- В первый день работы на складе мне объяснили, как тут устроены 15-минутные перерывы на отдых. Путь до комнаты отдыха занимает около 2,5 минут, потом 10 минут отдыха и 2,5 минуты обратно. В общем, за 2,5 минуты я добрался до своей машины и уехал оттуда. © teamfaysal / Reddit
- Несколько лет назад работал в отделе конференций одной газеты. Однажды устроилась к нам симпатичная девушка. После того как она посидела часок в нашем отделе, на нее в инстаграме уже успели подписаться некоторые коллеги. А потом наша новая сотрудница сделала селфи в туалете, запостила, не забыв указать соответствующие хештеги, и больше мы ее не видели. © lelik001 / Pikabu
- Работала первый день в какой-то забегаловке. Мне сказали, что обедают тут блюдами, которые не доели гости. Часа через 3 официантка приносит тарелку с недоеденным мясом, и я его выбрасываю. Тут появляется хозяин и спрашивает, какого черта я выбросила мясо. Я такая: «Может, потому что его уже кто-то ел?» А он мне говорит, что собирался его доесть. Ну я отвечаю, мол, без проблем, вытаскиваю мясо из ведра, кладу на тарелку, желаю приятного аппетита и ухожу домой. © Cousin Mary / Quora
- Летом подрабатывал ландшафтным дизайнером. Поставили задачу: выкопать яму в каменистой земле. Я попросил лопату, но ее не оказалось. Начальник предложил мне выкопать яму голыми руками, а затем уехал. Я немного повозился, потом сказал: «К черту!» — и ушел. Если бы заранее сказали, что нужно приехать со своими инструментами, я бы взял их. Но не копать же руками твердую каменистую почву! © csudebate / Reddit
- Устроилась на работу официанткой и весь вечер обжигала себе руки горячими тарелками. Мне запретили использовать полотенце, сказали, что просто нужно привыкнуть. Ну уж нет, не собираюсь я этим заниматься. © NorCalKerry / Reddit
- Когда я увидел, что за использование микроволновки на кухне надо платить, понял, что надо отсюда бежать. © CaptainAr*****e / Reddit
- После универа пошла устраиваться в школу. Мне сразу дали кабинет и велели покрасить парты, стулья, стены, рваный линолеум заклеить. «Хорошо, — говорю, — дайте мне краску и кисть». А они мне: «У вас будет классное руководство, вот у родителей и соберете деньги на все необходимое». Я в мыслях, как все это провернуть, начала выгребать хлам после предыдущей хозяйки. После обеда собрали педсовет. Директор сказала, чтобы сегодня закончили работу в кабинетах, а завтра вышли работать на общие площади. Больше я в эту школу не пришла. © Humora / Pikabu
- В 2006-м я устроился в небольшую страховую компанию. В первый же день владелец (очень пожилой человек) сказал, что пользование электронной почтой и факсом в офисе запрещено, потому что он «верит только в общение лично, по телефону или почте». Я ушел на обед и больше не вернулся. Сложно даже представить, насколько неэффективно они работали. © uno_the_duno / Reddit
А у вас был подобный неудачный опыт работы? Расскажите об этом.
Фото на превью Cousin Mary / Quora
Поделиться этой статьёй