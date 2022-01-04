16 историй о подарках, которые выбирали по принципу «и так сойдет»

Не каждый может дарить близким дорогие подарки, да это и не требуется. Главное, чтобы презент шел от чистого сердца. Но когда любимая теща вручает на праздник вантуз, а заботливый муж, благополучно ставший впоследствии бывшим, — сковородку без ручки, невольно расстраиваешься.

Мы в AdMe.ru начитались историй о людях, которые искренне верили в то, что главное не подарок, а внимание, и поэтому дарили своим близким что попало.

Однажды теща подарила мне на Рождество вантуз. Мне было 26 или 27 лет, и я чуть не сгорел от унижения, пока распаковывал перед семьей жены это чудо. Мы с тещей не особо ладили, поэтому я знал, что это не шутка. Как только я вернулся домой, выбросил его. © pwiernicki / Reddit

Бывший муж на 8 Марта подарил букет из трех веников, перемотанных скотчем, а внутри — пакет стирального порошка, мыло и еще что-то из такой же ерунды. И сказал: «Ты ж креативная у меня, на вот креативный букет». © Jenka_pe4enka / Twitter

Бывший спрашивал, что мне подарить на 8 Марта. Сказала, что хочу скетчбук. А он такой: «Нормальное что-то можешь выбрать?!» В итоге подарил шармы Pandora и скетчбук со словами «Ты это не заслужила». © 6171241 / Twitter

Да что вы знаете о неловких моментах? Мне на 14-летие любимая бабуля подарила футболку вырвиглазной расцветки, всю усыпанную стразиками. Я такое обычно не носила, но поддалась уговорам мамы и надела-таки это чудо к бабуле в гости, чтобы сделать приятное. Первое, что она мне сказала: «Оля, где ты выкопала этот кошмар со стразиками?» © PivBear / Pikabu

Мне потенциальная свекровь дарила вещи на 1–2 размера больше. Причем она шила на заказ, чтоб вы понимали. © amici_scherzi / Twitter

Когда мне было 8 или 9 лет, бабушка подарила мне рождественское украшение. Это был маленький херувим с розовыми щечками и волосами из пряжи. Я плакал, потому что целый год до этого копил деньги, чтобы купить его для нее. © DogtownPD / Reddit

На рождение нашей дочери бывший подарил энциклопедию Брокгауза и Ефрона. Пиратскую копию с отвратительными серыми страницами. Купленную со скидкой у тогдашней любовницы. © illuzia_moxito / Twitter

Ох, я знаю бабушку, которая одной внучке ко дню рождения подарила $ 50, а с другой поступила проще. Девочка в 12 лет уже работала, купила сама себе толстовку на свои деньги, пришла домой, показывает. А бабуля такая: «Опа, а давай это будет тебе подарок от меня на день рождения. Сколько толстовка стоила? 15? У меня 15 нет. Вот тебе $ 20, а ты мне сдачу $ 5 верни». Вот что это было? Девочки — родные сестры. © kakyr / AdMe

Бывший муж на Новый год подарил 2 сковородки и к ним одну ручку. После развода забрал одну сковороду и эту ручку, типа «ну мне она нужнее, а ты себе другую ручку купишь, если что». На 8 Марта как-то раньше тоже сковородку купил. Никаких намеков, Лен. © reinserimento / Twitter

На мой 11-й день рождения к нам приехали много родственников, друзья, родные. Дарили в основном денежку в конвертах, ведь я так хотел велосипед. Конвертики собирала мама. Через пару-тройку недель, когда я спросил, купим ли мы велосипед, мама ответила, что сейчас нужнее ремонт в квартире и что она уже купила обои и линолеум. А это намного важнее, чем какой-то велосипед, на котором я наверняка сломаю себе что-нибудь. Сейчас мне 35 лет, у меня сын и через 4 месяца родится дочь. И я уверен, что никогда не разрушу мечты своих детей. © Breakzdancer / Pikabu

Когда мне было около 28 лет, моя мама подарила мне книгу о том, как избавиться от возрастных складок и морщин на лице. © Kettlewonder / Reddit

У знакомого день рождения. Живет далеко. Позвонил поздравить и слышу по голосу, что расстроенный. Говорит, что праздник, а денег нет. И я решил послать ему чутка денег. Через пару минут перезванивает: «Это ты мне сейчас денег послал?» Говорю: «Я, это подарок, с днем рождения». Он: «А что так мало?! Ведь ₽ 500 — это ж почти не деньги». Я сначала подумал, что это какая-то шутка юмора. Но, оказывается, нет. Он реально так считает. Я был бы рад любой сумме денег, а он ожидал миллионы в подарок. © Myhomorij / Pikabu

На мой день рождения (кажется, мне исполнялось 15 лет) дедушка подарил мне деньги. Мама взяла их, чтобы я не потратила на глупости, и мы пошли в ювелирный и купили мне кольцо. Только мать почему-то решила, что это и будет ее подарком на мой день рождения. Ах да, кольцо она выбрала сама и носила его тоже сама, сказав, что я еще маленькая для этого. И еще оставалась сдача от тех денег, что подарил дедушка, но ее она тоже не отдала. © Олька Редиска / Facebook

Мне было 9 лет, когда один из родственников вручил мне подарочный сертификат в магазин товаров для дома и бытовой техники. © arielatreyu / Reddit

Жена как-то подарила мне поездку по Европе. 7 стран за 8 дней. С ежедневным перелетом. Супруга не сильна в географии, поэтому мы летали на самолетах даже между теми городами, где на поезде можно доехать за пару часов. А я плохо переношу полеты. Особенно ежедневные. Не говоря о невозможности постирать и высушить вещи или просто погулять по достопримечательностям. Питались бургерами в зоне вылета. Аэропорт-такси-гостиница-такси-аэропорт... И так 8 дней. Я чуть не умер. © Понты деревенские / AdMe

Моей маме приятельница подарила на юбилей пиджак. Розовенький, просто цвета мультяшной пороси, без двух пуговок. Но самый шик был в помидорчике, размазанном на левом плече. Пятно было просто шикарное, с красиво присохшими семенами томата. Умеют же некоторые люди одаривать и удивлять! © Елена Нюсина / AdMe