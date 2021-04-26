16 историй о материнской любви, которая согревает сильнее тысячи солнц
При слове «мама» невольно всплывают в памяти картинки из детства: вот она укладывает спать, а вот отдает самую вкусную часть пирога. Люди в интернете поделились своими самыми яркими воспоминаниями о мамах — иногда о своих, иногда о чужих. От этих рассказов веет таким теплом, что согревают они быстрее кружки чая.
AdMe.ru всегда старается писать о светлой стороне жизни, а что может быть светлее материнской любви?
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Мама работала в киоске, и там продавались шоколадки в цветной фольге. Я часто приходил за ними и друзей приводил похвастаться, что мама в таком месте работает, где можно бесплатно шоколадки брать и раздавать. Только много лет спустя я понял, что шоколадки там были вовсе не бесплатны для мамы. © Kronblok / Pikabu
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В 90-е вернулся из армии в Самару. Работа была, но за копейки. Решил поехать на Север. Сказал маме. Она помолчала, присела на табурет и говорит: «Это твой выбор, сынок. Ты взрослый и должен жить своими успехами и ошибками. Поезжай, может, там твоя судьба». Прошло 30 лет, мамы давно нет. Встретил там свою настоящую любовь, с которой у нас теперь 3 дочки. Уже сами дед с бабкой. Я понимаю, как маме было трудно отпустить сына, но она нашла мужество и переборола инстинкт сохранения потомства, желание быть поближе к своему ребенку. © Papovito2 / Pikabu
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В 90-е мама купила мне «дутики». Я пошел гулять с друзьями. Леха, мой лучший друг: «Ух ты ж!» А сам в сапогах резиновых — в январе. Их четверо в семье, друг за другом донашивают. Махнулись не глядя. Домой топал с ощущением, что влетит. Мамуля увидела и говорит: «Ничего, не переживай. Ему нужнее. Мы новые купим, когда поднакопим». Люблю свою маму. Своих теперь так же воспитываю. © Kspksp / Pikabu
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В детстве каждый год писала письмо Деду Морозу. Конверт должен был отправляться на подоконник, мол, Дедуля пролетит на своих оленях и захватит по пути. Но каждый раз мой детский мозг решал, что сложно старичку забирать письмо с подоконника, поэтому, чтобы облегчить ему задачу, я бросала письмо через форточку в пространство между 2 деревянными рамами, которые мама по осени заклеивала хлопковыми полосами, вымоченными в клее ПВА, чтобы не сквозило. Несколько лет подряд мама расклеивала окна, доставала письмо и заклеивала обратно, чтобы с утра я с восторгом рассказывала ей, что письмо пропало. Мама, прости. И спасибо за детство! © Playzl0dejka / Pikabu
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Моя мама всегда была со мной строга, когда я была маленькой. Между нами не было особого тепла. Но с возрастом я стала понимать, как она меня любит. Впервые начала скучать, когда уехала учиться далеко от дома. А по-настоящему мы сблизились, когда я сама стала мамой. Был тяжелый период после рождения ребенка, и мама очень мне помогала: записала на курсы вождения, сидела с ребенком. Благодаря этому я смогла с чистой совестью вернуться на работу. Поняла, что хочу быть такой, как она. © Lakshmi Priya / Quora
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После учебы я пахал по 12–14 часов в день, 6 дней в неделю. Работа мне не нравилась, но выбора не было, потому что нужно было чем-то гасить кредит. Я настолько задолбался, что даже времени позвонить родителям не было, и уж тем более зайти к ним. Однажды днем вижу входящий от мамы, беру трубку, а она такая: «Ты в порядке?» Я, недоумевая: «Да, что стряслось?» И тут она выдает: «Сон приснился в руку. Как будто ты ешь, а все не можешь наесться. Волнуюсь я что-то. Уходи ты с этой работы, разберемся как-нибудь». С работы я не ушел, но в тот момент понял, что ничто не может пересилить материнскую любовь. © unknown author / Quora
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Однажды после колледжа мы с подругой сели не на тот автобус, и из-за этого я не успела отправить статьи для стажировки. Мама позвонила около часа ночи. И вот я рассказываю ей про свои злоключения, речь длилась около 30 минут. И тут она выдает: «Подожди, то есть ты не пообедала сегодня?» Все, что волновало маму в этот момент, — это то, что ее доча не поела как следует. © Smriti Chandra / Quora
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Я отходила от тяжелого расставания с парнем, после того как обнаружилось, что он женат и скрывал это. Когда мама узнала, она потащила меня в торговый центр. Мы сидели в кофейне, и она сказала: «Хорошо, что ты сейчас об этом узнала. Взбодрись, вокруг столько симпатичных мальчиков». И начинает разговор с парнем за соседним столиком. «Вот видишь, он не ждет девушку, — выдает она. — Вон тот тоже свободен. А может, вот этот парень твоя судьба? Посмотри, они все одни». Хоть я и отнекивалась, она была права, мне просто нужно было продолжать поиски. Я встретила своего мужа через 6 месяцев после этого инцидента. Мама всегда права! © Shefali Naidu / Quora
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Долгое время жила за границей, с мамой общались в основном по электронной почте. Приехала домой и нашла стопку всех своих распечатанных писем. До этого всегда считала, что мама не способна на такие милые вещи. Приятно до слез. © Подслушано / Ideer
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Мне 21, учусь в Москве, а тут заболела и приехала к родителям. Кто-то звонит маме на домашний телефон, она берет трубку и говорит: «Я не могу, у меня ребеночек заболел». Лежу с температурой под одеялом и чувствую себя так, будто вернулась в детство. Спасибо, мама, за такие мгновения. © Подслушано / Ideer
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Ехала в полупустой маршрутке поздно вечером. Слышу, на последнем сиденье женщина в трубку поет колыбельную ребенку, который не может без нее уснуть. © Подслушано / Ideer
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Маме 73 года, мне 52, я бабушка 4 внуков, старшему 14 лет. Приехала к ней на Новый год и Рождество. Ночь, тишина. Просыпаюсь от того, что мамуля заботливо укрывает меня и подтыкает одеяло под мой бочок... Промолчала, сделав вид, что не заметила. А на самом деле надо было привстать и поцеловать ее... Жалею, что не сделала это. © Подслушано / Ideer
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Когда мы с братом были еще маленькими, мама время от времени говорила, что она сидит на диете. 20 лет спустя она призналась, что говорила так, чтобы у нас с братом было достаточно еды. Сердце разбилось на кусочки, когда она рассказала. © greenRiverThriller / Reddit
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У моих родителей было 2 пацанов. Мама мечтала о девочке, поэтому они с папой решили родить еще одного ребенка. Получился парень, а потом еще один. Мама, казалось, смирилась с тем, что у нее не будет дочери. И тут снова беременность. Врач сказал, что это близнецы. Отец упал в обморок прямо там. Когда пришло время узнать их пол, выяснилось, что один из детей — мальчик, а второй ребенок развернулся попой, и было невозможно рассмотреть. Все 9 месяцев малыш оставался в этом положении, не давая узнать свою тайну. Вплоть до кесарева сечения. Когда мама проснулась, батя, рыдая, сказал, что у них доча. Она не верила, пока не увидела меня. Мама всегда говорила, что любит всех своих детей, но у нас была своя особая связь. Я была еще совсем глупой, когда ее не стало, и воспринимала материнскую любовь как должное. Хотелось бы мне чаще ей говорить, как я ее люблю. © wittles / Reddit
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В детстве я везде таскала с собой одеялко. Я брала его с собой утром и засыпала с ним ночью. Оно как будто защищало меня от невзгод. На весенние праздники мы с родителями поехали отдыхать, я, конечно же, взяла одеяло с собой. Едем обратно, и тут я понимаю: одеяло пропало!. Обыскали все, так и не нашли. Для меня тогда наступил конец света. Много лет спустя я узнала, что, уложив меня спать, мама позвонила в гостиницу, где мы останавливались, и ей признались, что одеяло выбросили сотрудники. И что вы думаете? Мама поехала на свалку в 3 часа ночи искать мою прелесть. Так и не нашла в итоге, но эта история для меня значит очень много. © oxygenius / Reddit
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Мама была в больнице после операции. Я приехала из другого города навестить ее на следующий день. Лежит с большим шрамом и под лекарствами и тихонько бормочет, чтобы я заглянула в ящик. Открываю и вижу там красивейший шарф. Мягкий, синий и очень длинный. На глазах слезы. Мама, будучи больной, подумала о том, чтобы заехать в магазин перед операцией и купить этот шарф для меня. © kittyy / Reddit
А какое ваше самое теплое воспоминание о маме?