16 историй о материнской любви, которая согревает сильнее тысячи солнц

Моя мама всегда была со мной строга, когда я была маленькой. Между нами не было особого тепла. Но с возрастом я стала понимать, как она меня любит. Впервые начала скучать, когда уехала учиться далеко от дома. А по-настоящему мы сблизились, когда я сама стала мамой. Был тяжелый период после рождения ребенка, и мама очень мне помогала: записала на курсы вождения, сидела с ребенком. Благодаря этому я смогла с чистой совестью вернуться на работу. Поняла, что хочу быть такой, как она. © Lakshmi Priya / Quora

После учебы я пахал по 12–14 часов в день, 6 дней в неделю. Работа мне не нравилась, но выбора не было, потому что нужно было чем-то гасить кредит. Я настолько задолбался, что даже времени позвонить родителям не было, и уж тем более зайти к ним. Однажды днем вижу входящий от мамы, беру трубку, а она такая: «Ты в порядке?» Я, недоумевая: «Да, что стряслось?» И тут она выдает: «Сон приснился в руку. Как будто ты ешь, а все не можешь наесться. Волнуюсь я что-то. Уходи ты с этой работы, разберемся как-нибудь». С работы я не ушел, но в тот момент понял, что ничто не может пересилить материнскую любовь. © unknown author / Quora

Однажды после колледжа мы с подругой сели не на тот автобус, и из-за этого я не успела отправить статьи для стажировки. Мама позвонила около часа ночи. И вот я рассказываю ей про свои злоключения, речь длилась около 30 минут. И тут она выдает: «Подожди, то есть ты не пообедала сегодня?» Все, что волновало маму в этот момент, — это то, что ее доча не поела как следует. © Smriti Chandra / Quora