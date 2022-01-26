16 историй о людях, которые могли бы выиграть чемпионат по неловким ситуациям

Никто не застрахован от юмористичных провалов в своей жизни. Вот только для кого-то такой опыт может стать потрясением на всю жизнь, являющимся в кошмарах, а другие, напротив, стараются превратить любой неудобный случай в шутку и повеселить через свои соцсети тысячи людей.

Мы в AdMe.ru считаем, что в большинстве случаев смех все-таки наиболее удачно разряжает обстановку, поэтому просто обожаем людей, которые умеют рассказывать с юмором и задором как о своих победах, так и о глупых поражениях.

Жду с нетерпением того момента, когда смогу сказать своему боссу, что я опоздала сегодня на работу, потому что прошлой ночью, вместо того чтобы завести будильник на 6 утра, я ввела 6,00 на своем калькуляторе и уснула. © calliegcraig / Twitter

Сидела в машине на светофоре. Вижу, стоит парень — улыбается и показывает мне большой палец. Я улыбнулась в ответ, тоже показала большой палец и уехала. В итоге мне потребовалось около 15 минут, прежде чем я поняла, что это был автостопщик. © overtheunderpass / Tumblr

Иду сегодня утром к своему подъезду, весь в своих мыслях, никого не трогаю, и тут мне в спину настойчивый женский голос: «Павел, Па-а-авел!» Я в недоумении оборачиваюсь на свое имя и вопрошаю: «Чем обязан?» А там дама с собачкой (как у Чехова) виновато отвечает: «Ой, это я не вам, у меня собаку Павлом зовут!» Хохотал до самой квартиры. © Curious771 / Pikabu

Сегодня во время 4-го урока учитель попросил нас вести себя потише, потому что он делал какую-то важную работу. Только он не знал, что экран компьютера подключен к телевизору и все видели, что он просто смотрит «Титаник» на «Нетфликсе». © cirocobamma / Tumblr

Реально «словила» паническую атаку, когда подумала, что оставила наушники в поезде. Перетрясла всю свою сумку, долго смотрела вслед уходящему транспорту. Наушники были на моей голове, и я все это время слушала подкаст. © katie_barnes3 / Twitter

Ко входу продуктового супермаркета подъехал автомобиль. Из левой передней двери поспешно вышел мужчина и скрылся в дверях того самого магазина. Машина же, в свою очередь, потихоньку начала катиться вниз. Двое прохожих (весьма сознательных гражданина, к слову), увидев данную картину, сразу же попытались остановить машину и толкать ее обратно вверх. Это продолжалось секунд 10, пока из автомобиля не вышел водитель и не спросил: «Ребята, можно я уеду?» Просто дело было в том, что машина «праворукая»... © ShprotPB / Pikabu

У меня серьезные проблемы с недосыпом. Как-то раз мама дала мне телефон, чтобы я поболтала с родственниками, к трубке подошла моя бабушка, и я выдала: «О, я забыла, что ты еще жива». Я сказала это. Прямо человеку. Моей бабушке. Позже мне перезвонило еще 11 родственников, чтобы посмеяться надо мной. © saliysparrows / Tumblr

Тесть приехал к нам забрать внука в гости, заходит в коридор вместе со старым черным котом Семеном (от бабушки по наследству достался). Ну я и говорю: «О, дряхлый дед пришел!» Было адресовано коту, но тесть обалдел. © Mashen / Pikabu

Сегодня после ужина ко мне подошел официант и протянул кулак, и я тоже стукнула его кулачком. А он говорит: «Э-э-э, вот ваша сдача». До сих пор думаю об этом. © caitlynpickle / Twitter

Познакомилась с парнем, предложил куда-нибудь сходить, согласилась, хотя доверия он мне особо не внушал. Приехали в кино. ТЦ, паркинг, приглушенный свет, он выходит из машины, открывает багажник и идет ко мне с ножом. У меня вся жизнь перед глазами пролетела. В панике выбежала из машины, рассказала все охраннику. Парня задержали. Оказалось, он шеф-повар и всегда возит с собой свой нож, а мне решил просто похвастаться. Больше он мне не звонил. © Подслушано / VK

Лет в 20 я была довольно-таки полной. Как-то раз в общественном транспорте подорвался мне уступить место какой-то малец лет 10. Говорит:

— Садитесь! Мама сказала уступать место будущим мамам.

На что пришлось ответить ему со смехом:

— Сиди ровно, мальчик, я просто жирная.

По-моему, ему было гораздо неудобнее, чем мне. © Подслушано / VK

— Садитесь! Мама сказала уступать место будущим мамам. На что пришлось ответить ему со смехом: — Сиди ровно, мальчик, я просто жирная. По-моему, ему было гораздо неудобнее, чем мне. © Подслушано / VK Недавно ходил в книжный магазин, у меня с собой была своя книга. В какой-то момент мне нужно было положить ее куда-нибудь, чтобы покопаться на полках, и в итоге я забыл про нее и ушел. Пришлось позвонить позже в магазин, но найти мою единственную книжечку среди множества других не смогли. Это самая большая глупость, которую я когда-либо делал. © LEJ88 / Twitter

У нас в отделе у тест-зоны стоит кактус. Полметра, в горшочке. Кешей зовут. Подходит сегодня покупательница и яростно восклицает: «Девушка, что у вас тут делает кактус?! У меня ребенок о него укололся!» Она смотрит на меня, я смотрю на нее. Искра. Буря. Я говорю: «Женщина, он резиновый». © sebstiandragon / Twitter

1-й этаж. Мою окна. Хорошая солнечная погода. Весь в процессе. Вдруг замечаю: на раме пригрелся жук-клоп неплохих размеров. Кричу внутрь квартиры: «Ле-е-ен! Иди сюда, посмотри, тут клоп-вонючка!» Пока жена шла, заметил на себе странный взгляд чувака, который как раз стоял около подъезда. © Petrov1967 / Pikabu

Поскольку мне уже 18 лет, нужно было самостоятельно позвонить в больницу, чтобы узнать результаты анализов. Я просто собирался сказать, что у меня брали кровь на прошлой неделе. Но когда на том конце провода ответили, я выпалил: «Мне нужна моя кровь!» — и повесил трубку. Больше я не перезванивал. © pecheking / Tumblr

В одно прекрасное раннее утро наступило магическое «завтра». Пока все спали, муж решил сходить на пробежку. В первый раз. Заодно решил вынести мусор. Огляделся в поисках того, что еще можно отправить в пакет. Нашел смятую салфетку на подоконнике — и вперед! Но мой звонок разрушил всю идиллию. В салфетке была вставная челюсть мамы, которую она забыла, когда была вечером в гостях. Вместо пробежки муж рылся в мусорных баках. Нашел! Больше «завтра» не наступало... © Подслушано / VK