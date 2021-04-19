16 историй о людях из богатых семей, которые вдруг осознали, насколько они оторваны от реальности

В детстве я не верила, что можно закупаться на базарах и что мои одноклассники перед школой покупают там вещи. Я думала, что базары — это что-то типа приютов для бедных. © reg_i_n_a / Twitter

В 5-м классе я осталась ночевать у подруги. Утром мы были голодные. Подруга предложила мне сэндвич с арахисовым маслом, а сама съела лапшу, но этого было мало. Тогда она достала из кладовой пачку печенья, но сказала, что их осталось немного, а новую пачку открывать нельзя. На мой вопрос, почему нет, она ответила, показав на календарь: «Потому что моя мама не получит зарплату в ближайшее время. А если мы откроем новую пачку, то всем не хватит печенья на оставшиеся дни». Тогда я была сбита с толку. Я понятия не имела, что значит «получать зарплату», а тем более ждать момента, когда можно будет открыть пачку с едой. Позже я поинтересовалась у отца, когда ему выплатят деньги, и после этого все поняла. © Malindi Sultuska / Quora

Моя одноклассница из богатой семьи не поверила, что машину можно купить б/у, а не только новую из салона, и позвонила отцу прямо на уроке, чтобы удостовериться в том, что мы ей не врем. © ********* / Twitter