16 историй о людях из богатых семей, которые вдруг осознали, насколько они оторваны от реальности
Некоторые люди, выросшие в обеспеченных семьях, могут не знать многих очевидных для остальных вещей. Поэтому они часто совершают уморительные, необъяснимые или даже постыдные поступки, когда внезапно оказываются в обстоятельствах, знакомых обычному человеку не понаслышке.
Мы в AdMe.ru наткнулись на истории о людях из богатых семей, которые вдруг поняли, что мир отнюдь не идеален, и спешим показать их вам.
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Моя одноклассница в 14–15 лет при мне закричала и застучала в двери автобуса, когда он остановился, потому что не знала, что они самостоятельно открываются. Она впервые ехала на автобусе. © milatarna / Twitter
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Девочка из параллельного класса училась в одном столичном вузе. В ее семье с финансами все было хорошо, но родители деньги контролировали. Каждые полгода телефоны не меняла, по общению адекватная. Однако большинство студентов были гораздо богаче и более оторванными от реальности. Например, одна студентка не могла поверить, что можно жить в 2-комнатной квартире, в которой даже 2-го этажа нет. У другой случилась истерика, когда она узнала, что бывают дома с туалетом на улице. © Namegood / Pikabu
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После переезда в студенческое общежитие ко мне подошла одна обеспеченная девушка и спросила: «Как часто и в какое время приходят горничные?» Я сдерживалась изо всех сил, чтобы не упасть на колени от смеха. © BluesBoys101 / Reddit
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На 1-м курсе колледжа у моего друга был сосед по комнате. В первую же ночь он зашел на кухню и спросил: «А как сделать сэндвич?» Он был хорошим человеком, но рос в окружении нянь и горничных, которые любую мелочь делали за него, так что ему пришлось практически с нуля учиться выполнять бытовые дела. © deleted / Reddit
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В детстве я не верила, что можно закупаться на базарах и что мои одноклассники перед школой покупают там вещи. Я думала, что базары — это что-то типа приютов для бедных. © reg_i_n_a / Twitter
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В 5-м классе я осталась ночевать у подруги. Утром мы были голодные. Подруга предложила мне сэндвич с арахисовым маслом, а сама съела лапшу, но этого было мало. Тогда она достала из кладовой пачку печенья, но сказала, что их осталось немного, а новую пачку открывать нельзя. На мой вопрос, почему нет, она ответила, показав на календарь: «Потому что моя мама не получит зарплату в ближайшее время. А если мы откроем новую пачку, то всем не хватит печенья на оставшиеся дни». Тогда я была сбита с толку. Я понятия не имела, что значит «получать зарплату», а тем более ждать момента, когда можно будет открыть пачку с едой. Позже я поинтересовалась у отца, когда ему выплатят деньги, и после этого все поняла. © Malindi Sultuska / Quora
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Моя одноклассница из богатой семьи не поверила, что машину можно купить б/у, а не только новую из салона, и позвонила отцу прямо на уроке, чтобы удостовериться в том, что мы ей не врем. © ********* / Twitter
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В начальной школе у меня была лучшая подруга, которая любила нашу собаку. Я все время спрашивал у нее: «Почему бы тебе не завести собаку? Они же такие классные». Пока однажды она не сорвалась и не сказала: «Мы не можем себе этого позволить». Я был из обеспеченной семьи, и мне не приходило в голову, что некоторые не могут позволить себе иметь собаку. © classictom / Reddit
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Мой начальник — «золотой мальчик» из семьи местного полуолигарха. Ни разу в жизни не ездил на метро, работать начал в 19 лет и сразу с руководящей должности благодаря папе. Сейчас ему около 30. Недавно застала его на офисной кухне — изучал инструкцию к растворимой лапше, которую никогда не пробовал. Признался, что хочет сойти за своего с работягами, которые делают дома ремонт, а то они, если узнают, что он богатый, попытаются слупить лишних денег. © Подслушано / VK
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Со мной учился весьма небедный парнишка, но и не такой богатый. Однажды мы попросили его открыть окно, потому что душно стало. Так он отодвигает жалюзи, смотрит и выдает: «Оно же деревянное». Имел в виду, что не открывается. Как же мы смеялись! Но потом все же показали, как его открыть. © GannebalBarka / Pikabu
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Мне было 13 лет, папа вез меня на урок английского. Я заметил на улице друга и радостно ему помахал, но он быстро что-то спрятал и покраснел. Когда я приехал к учителю, мои одноклассники болтали и упомянули имя моего друга, а потом сказали, что у него теперь много денег из-за «подработки». Я быстро понял, что мой друг прятал за спиной лотерейный билет. В моей стране считается, что люди, которые продают лотерейные билеты на улице, находятся в самом низу иерархии. И то, что мой друг так подрабатывал в 13 лет, стало для меня настоящим шоком. Тогда я понял, что не все дети живут счастливой жизнью, а я обеспечен. © Vy Nguyen / Quora
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Голодные 90-е. Мама на последние деньги испекла «Наполеон» для школьного праздника. Торт был очень большой. Весь класс должен был скинуться и отдать моей маме деньги за продукты. Одноклассники съели торт, и я напомнила о деньгах. Был у нас парень из очень богатой семьи. Он вытащил деньги, смял их и кинул в меня. Их семья вскоре из богатой превратилась в бедную, а он теперь разнорабочий. © Подслушано / VK
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Все детство меня возили родители или их водитель, но пару недель назад стала пользоваться общественным транспортом. Мне очень стыдно, но я не знала, что за автобус нужно платить и что разные номера ходят по разным маршрутам. © yourmomsloverrr / Twitter
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Я однажды приехала в Москву. Посидели со столичными друзьями в одном ресторане примерно на ₽ 8 000. Узнав, что это практически моя зарплата за месяц, они очень удивились. Я тогда получала ₽ 8 400 без учета налогов. © Airae / Pikabu
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В 13 лет я был избалованным мальчишкой. Перевелся из частной школы в обычную и завел первых друзей за ее пределами. Я был в замешательстве, когда друг сказал мне, что не хочет поступать в университет, а собирается стать водопроводчиком. Я просто не мог понять, как кто-то может не хотеть состояться в жизни. Мы живем в Испании, и обучение стоит примерно € 600 в год. © lagordasuprema / Reddit
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Пошли с подругой из богатой, но скромной семьи на новогоднюю вечеринку к ребятам-мажорам. Главный заводила устроил шутливый фейсконтроль: не пускал, пока iPhone не покажешь. Подруга возмутилась и ушла. Спустя несколько лет встретила ее в ТЦ. Беременную, с кольцом на пальце и абсолютно счастливую. Она ждала, когда подойдет муж. Им оказался тот самый заводила. Оказывается, 1 января парень, осознав, что испортил праздник и обидел девочку, откуда-то узнал ее адрес и приехал к ней с огромным букетом и извинениями. Она простила, общение переросло в дружбу, а затем во влюбленность и брак. Я сидела и удивлялась, глядя на эту красивую пару. Он, избалованный мальчик-разгильдяй в прошлом, теперь превратился в умного и ответственного мужчину. © Подслушано / VK
А в каких нелепых ситуациях из-за своего статуса оказывались вы или ваши знакомые?