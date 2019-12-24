16 историй о кулинарных провалах, по каждой из которых можно снять настоящий блокбастер

Мы с мужем снимали квартиру. Однажды перед уходом я решила сварить бульон для борща, чтобы вечером по-быстрому доварить. Несколько хороших кусочков говядины с косточкой туда закинула. Поварилось это дело часа полтора-два, я выключила и ушла. Вечером мы с мужем возвращались домой вместе. Я ему говорю, сейчас, мол, борща вкусного поедим. На 1-м этаже, у лифта, пахнуло гарью. В нашем тамбуре было дымно. В общем, вместо «0» я повернула ручку на «6», то бишь на максимум. За несколько часов бульон выкипел полностью, косточки превратились в угольки, кастрюля начала плавиться и брызгать расплавленным металлом на пол. На полу был ковер и линолеум... Еще 2 недели мы проветривали, но, кажется, так и не избавились от запаха. А за линолеум и ковер пришлось, конечно же, платить. Вот так поели борща.

Подарили мне при переезде родители мультиварку, решила ее опробовать и приготовила плов. Помнила, что мультиварка сохраняет тепло, думала, вот приду с работы, а еда теплая, вкусная. Оставила плов в ней, ушла на работу. Вечером пригласила будущего мужа в гости, положила ему плов. Он ест, ест и спрашивает: «А плов должен быть такой слизкий?» Я стала звонить маме, спрашивать, как там в этой мультиварке готовить. Оказалось, что чашу с едой надо было вынуть и в холодильник поставить, как обычную кастрюлю. В общем, выкинули плов, свидание провели на белом друге поочередно. Больше муж не ест плов вообще, а эту историю периодически вспоминает.