16 историй о человеческой глупости, которые взорвут мозг кому угодно
Все мы порой сталкиваемся с глупыми поступками, фразами и вопросами со стороны окружающих. Но если чаще всего такие ситуации довольно скоро стираются из памяти, то бывают и отдельные случаи, настолько впечатляющие и запоминающиеся, что хочется пересказывать их всем на каждом шагу.
Мы в AdMe.ru считаем, что в подобном поведении нет ничего предосудительного и героев нашей подборки не в чем винить. Ведь никто не застрахован от незнания. Но для того, чтобы не допускать одних и тех же ошибок в будущем, важно посмеяться и сделать правильные выводы в настоящем. Чем мы и решили заняться, отобрав самые яркие истории на эту тему.
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Однажды девочка спросила нашего учителя английского языка: «Если мы сейчас видим солнце здесь, в Шотландии, почему его одновременно видно и во Франции?» Преподавателю пришлось нарисовать целую диаграмму, чтобы объяснить ей, что в каждой отдельной стране нет своего личного солнца и что оно одно для всей планеты. © TRG42 / Reddit
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Уборщица, которая работает в доме моего дедушки, как-то раз высмеяла меня за то, что я упомянул существование озонового слоя. Она захохотала и спросила: «Как же тогда ракеты улетают в космос и не врезаются в этот слой?» И продолжала смеяться еще в течение добрых 10 минут. Я был так озадачен, что не стал с ней спорить. © [deleted] / Reddit
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Мы обсуждали 3 состояния вещества: твердые вещества, жидкости и газы. Используя воду в качестве примера, я попросил одного из студентов сказать мне, что мы называем твердой фазой воды. Он без колебаний ответил: «Масло!» © disastar / Reddit
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На уроке биологии в школе у нас как-то раз зашел разговор о беременности. Выслушав небольшую речь о схватках, потугах и непосредственно родах, одна одноклассница на полном серьезе спросила: «А после кесарева сечения ребенка кладут обратно?»
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Несколько лет назад я путешествовал по Кении, и некоторые из нас отправились на сафари. Наш гид был великолепен. В какой-то момент он начал рассказывать, как называются животные на языке суахили. Например, «симба» — это «лев». И тут один парень спросил: «Вы всегда так называли львов или начали только после выхода „Короля Льва“?» Мне так хотелось извиниться перед гидом в тот момент. © Andromeda321 / Reddit
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Произошло в первую неделю курса антропологии в колледже.
Профессор: «Давайте перечислим несколько основных различий между современными людьми и животными».
Студент: «У нас бьется сердце». © PubScrubRedemption / Reddit
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Один из коллег моего мужа рассказал, как однажды после экзамена к нему подошел ученик и сказал: «Я не знал ответов на вопросы теста, поэтому составил свои собственные вопросы и ответил на них». Он ему в итоге ответил: «Это величайшая глупость, с которой я сталкивался. Когда пойду на обед, расскажу всем своим друзьям». © BSB8728 / Reddit
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Один новичок на работе, видимо, перенервничал в первый рабочий день и когда подошел к коробке с бейджиками, на которых уже напечатаны имена, то выдал вопрос: «Какой из них мой?»
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Женщина средних лет, с которой я работал в фастфуде, однажды пила безумно сладкий чай и одновременно причитала: «Мой доктор сказал, что у меня, возможно, диабет. Я не понимаю, как так, ведь я никогда не ем сахар». © angdawnk / Reddit
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Мой друг думал, что из-за разницы во времени между США и Великобританией можно подсмотреть результаты игры НФЛ, которая уже прошла в США, и сделать ставку в Великобритании, где игры еще не было, обманув таким образом систему. © johnboyeee / Reddit
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Кто-то однажды спросил меня и моего брата-близнеца, не путаем ли мы друг друга. Предпочитаю думать, что она пошутила, но это вряд ли.
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15-летний племянник, судя по всему, плохо учащийся в школе, в прошлом году выдал такой вопрос: «Правда ли, что в голове человека есть такая точка, при выстреле в которую голова взрывается?» Я так понял, он насмотрелся боевиков или переиграл в компьютерные игры.
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В средней школе один парень спросил учителя биологии, происходит ли фотосинтез в организме людей. Когда ему ответили, что нет, он возразил: «Но почему тогда из-за солнца моя кожа становится темнее?» Ему было 18 лет. © LargeLeech / Reddit
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Мы с семьей смотрели программу о пещерных людях, в которой соответственно разодетые актеры показывали их быт, в то время как рассказчик описывал, на что была похожа их жизнь тогда, с научной точки зрения. Моя сестра всю передачу смотрела с благоговением и открытым ртом, а когда началась реклама, вдруг спросила: «Откуда же они взяли камеры в те времена?» Потом-то она почти сразу поняла, что произнесла глупость, но мы никогда не позволим ей забыть этого. © openletter8 / Reddit
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У меня был покупатель, который с пеной у рта доказывал, что они хотели купить пончики по акции «купи один, второй бесплатно», и это не то же самое, что 2 за полцены. Я попытался объяснить, что полцены за один и за другой в совокупности и составляют одну полную, но он так этого и не понял. Просто усмехнулся и сказал отменить заказ. © whoevencaresrly / Reddit
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Я работаю в приюте для животных, и к нам как-то раз пришла женщина и вполне серьезно спросила меня, есть ли у нас собаки, которые «не ходят по-большому». Я ответил, что нет, и пояснил, что вообще-то все собаки делают это. Тогда она спросила то же самое о кошках. © dazzleduck / Reddit
Расскажете нам о подобных случаях из личного опыта?