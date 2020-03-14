16 историй о человеческой глупости, которые взорвут мозг кому угодно

15-летний племянник, судя по всему, плохо учащийся в школе, в прошлом году выдал такой вопрос: «Правда ли, что в голове человека есть такая точка, при выстреле в которую голова взрывается?» Я так понял, он насмотрелся боевиков или переиграл в компьютерные игры.

В средней школе один парень спросил учителя биологии, происходит ли фотосинтез в организме людей. Когда ему ответили, что нет, он возразил: «Но почему тогда из-за солнца моя кожа становится темнее?» Ему было 18 лет. © LargeLeech / Reddit

Мы с семьей смотрели программу о пещерных людях, в которой соответственно разодетые актеры показывали их быт, в то время как рассказчик описывал, на что была похожа их жизнь тогда, с научной точки зрения. Моя сестра всю передачу смотрела с благоговением и открытым ртом, а когда началась реклама, вдруг спросила: «Откуда же они взяли камеры в те времена?» Потом-то она почти сразу поняла, что произнесла глупость, но мы никогда не позволим ей забыть этого. © openletter8 / Reddit

У меня был покупатель, который с пеной у рта доказывал, что они хотели купить пончики по акции «купи один, второй бесплатно», и это не то же самое, что 2 за полцены. Я попытался объяснить, что полцены за один и за другой в совокупности и составляют одну полную, но он так этого и не понял. Просто усмехнулся и сказал отменить заказ. © whoevencaresrly / Reddit