16 историй, которые станут отличным пинком под зад для тех, кто надумал опустить руки

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Все мы в жизни сталкиваемся с такими моментами, когда нас одолевают неприятности и кажется, что весь мир вот-вот рухнет. В такие минуты истории о силе духа — то, что доктор прописал. Мы нашли самых обычных людей, которые на собственном примере доказали, что справиться можно с любой ситуацией и при любых жизненных обстоятельствах, главное — поверить в себя!

AdMe.ru представляет вашему вниманию 16 вдохновляющих историй о тех, кто решил ни за что не сдаваться.

«С самого детства я сильно комплексовала из-за своей фигуры. Но не так давно я все же приняла себя такой, какая я есть, и теперь мои фотографии украшают Международную ярмарку современного искусства. Я так горжусь собой!»

«Окончил университет, не имею никаких задолженностей, отец-одиночка. И да, это все ради них»

«Хожу в зал уже 800 дней, и я близок к тому, чтобы с гордостью заявить, что я сбросил 45 кг»

«40 лет назад моя бабушка из-за переезда потеряла связь со своей лучшей подругой. И вот после нескольких лет поисков нам наконец-то удалось ее найти. Они снова вместе, а я плачу»

«Я считаю, что люди должны знать, что на одном колесе моей инвалидной коляски изображен космос, а на другом — цветы»

«Продал автомобиль, чтобы оплатить операцию своему песику. Это сработало»

«11 месяцев, минус 73 кг, никаких хирургических вмешательств. Жизнь прекрасна!»

«Мы поспорили кое с кем на £ 1 800 о том, что нам удастся за сутки подняться на вершины самых высоких гор Шотландии, Англии и Уэльса. Нам удалось это сделать за 23 часа и 53 минуты. И теперь весь этот выигрыш пойдет на благотворительность»

«Наш бионический отряд»

«Я рассталась с парнем, пришла домой и обнаружила там это»

«Ты по-прежнему мой № 1. Люблю, твой папочка».

«Вещи, которые я успела сделать в своей жизни: вот эта»

«В свои 20 лет я разработала дизайн собственного свадебного платья и вот этими руками, при помощи иголки и нитки, сшила его. Никогда в жизни не гордилась собой больше»

«После 117 дней, проведенных в отделении интенсивной терапии, он наконец-то дома»

«Моя бабушка попала в больницу и очень хотела повидаться со своей собачкой. Мне ничего не оставалось, как сделать вид, что у меня грудничок, чтобы протащить в палату ее любимицу. Мы это сделали!»

«Всем тем, кто в школе называл меня странной, посвящается»

«Мне кажется, я выгляжу круто с бритой головой. Когда я только начала терять волосы из-за химиотерапии, я была просто раздавлена, но сейчас я в полном восторге от своей лысой головы»

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