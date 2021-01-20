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16 историй, которые словно взяли из кино, хотя они вполне реальны

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Кто из нас не мечтал стать главным героем любимого фильма или участником лихо закрученного сюжета? Несмотря на то что в кино используют выдуманные истории и спецэффекты, в реальной жизни тоже есть место и геройским поступкам, и приятным сюрпризам, и неожиданным поворотам судьбы.

Мы в AdMe.ru знаем, что иногда жизнь кажется рутиной, но стоит только погрузиться в воспоминания, как практически у каждого находится история, достойная «Оскара» за сценарий. А в конце вас ждет бонус, доказывающий, что ситуации из кино бывают не только у людей.

«2 разных врача говорили, что я не доживу до 40 лет. Я весил около 220 кг. И вот мне 40, я сбросил почти 160 кг!»

«Мне недавно рассказали, что в Германии нет бродячих собак, приюты пустые, поэтому псов волонтеры привозят из Румынии, где тех полно. „Ха-ха, вот это закрутили, конечно“, — подумала я»

«А вчера в поезде болтаю с девушкой со щенком на руках, и она такая: „Ага, из Румынии привезли“».

«Этот мужчина окончил ветеринарную школу в 71 год, чтобы лучше заботиться о бездомных собаках, которых приютил у себя»

«Кто-то из квартиры напротив собирается сделать предложение!»

«У меня не было дома 3 года. В понедельник я начинаю работать куратором в приюте для бездомных»

Вот почему важно не сдаваться

«Моя жена мечтала открыть чайный магазинчик и не смотря ни на что исполнила свою мечту. Я очень ею горжусь!»

«Коллега был в курсе, что в последние месяцы у меня было совсем туго с деньгами. Мы знакомы всего полгода, но он, зная, что я буду один на Рождество, принес пакет с кучей вкусностей»

Такие впечатляющие дни рождения бывают не только в кино

«На станции Эносима на заграждении от машин „обитают“ воробушки, которым бабуля, живущая неподалеку, регулярно вяжет очаровательные наряды, которые пернатым меняют 2 раза в месяц»

«Сегодня эта маленькая леди официально стала моей дочерью!»

Такой сценарий в готовом виде можно брать за основу мелодрамы

Примерно так начинается большинство фильмов про роботов

  • Я пошел в кафе, где каждый стол обслуживает робот. Вот эта «дама», которая стояла у соседнего столика, все время смотрела на меня с пустым выражением лица, отчего мне было жутко неловко. © sahoobb / Twitter

«В прошлые выходные я впервые встретился со своим биологическим отцом. Мне 32 года»

«А мою подружку замуж позвали в 50 лет!»

Бонус: Кот явно чувствует себя будто мачо из известного фильма на красной дорожке

Какие события в вашей жизни можно было бы взять за основу классного кино?

Фото на превью danedasha / Twitter
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