16 человек, которые теперь всем будут рассказывать о том, что наш мир ну очень тесен
Недаром порой говорят, что любой мегаполис, а то и целый мир — просто большая деревня. И правда, ведь иногда можно случайно написать человеку в интернете и выяснить, что он живет в вашем бывшем доме. Или обнаружить, что на вашем фото из глубокого детства запечатлена нынешняя пассия.
Мы в AdMe.ru обожаем истории с подобным внезапным поворотом событий. Ведь шанс столкнуться с таким совпадением — один на миллион.
- До 5-го класса жила в деревне. В одном магазине пекли очень вкусные пирожные. Нигде таких больше не было! Потом переехала в город неподалеку и через несколько лет стала встречаться со своим нынешним молодым человеком. Оказалось, что у него бабушка работает кондитером в той самой деревне в том самом магазине, и эти пирожные она придумала сама. Мои самые любимые пирожные детства печет бабушка моего возлюбленного! Этот прекрасный тесный мир. © Подслушано / VK
- Мы с матерью, учителем начальных классов, летом уезжали в другой город, где потеплее. Жили мы там всегда в одном дворике. Заехали новые жильцы, она занималась готовкой и не обратила на них внимания. И тут сзади раздается радостный, но от того только сильнее леденящий душу детский крик: «Здравствуйте, Наталья Павловна!» © sirop4ik / Pikabu
- Зашла в аптеку купить свечи от геморроя и запора. В очереди за мной оказались классный руководитель сына, преподаватель сына по специальности в музыкальной школе, сосед из квартиры напротив и мама моего ученика. Воистину мир тесен, как новый полуботинок. © Подслушано / VK
- 5 января 2014 года папа ехал на машине и заглох где-то в 30 км от города. Ну и один добрый человек подобрал и подвез его. Спустя ровно год, 5 января 2015 года, папа снова там ехал и снова заглох на том же месте. Его снова подобрали и подвезли. И это был тот же самый человек, что и год назад. © Gaurang Athalye / Quora
- История произошла с моей подругой еще в начале 90-х. Она стала встречаться с парнем: кино, кафе, ну и так далее. Оба из одного города. И вот однажды, сидя у нее дома и рассматривая фото в ее альбоме, парень удивился: «Смотри, это же я». А дело было вот в чем. Фотография детская, с отдыха, тогда было очень популярно фотографироваться с обезьянкой. Кто застал 80-е, помнит, как фотограф бродил и предлагал снимок на память. Так вот, у моей подруги было именно такое фото: она с мамой и обезьянкой. А слева в кадр попала очередь к фотографу (уж и не знаю, что за спец такой он оказался), и первый в очереди — ее парень (ну тогда еще мальчик). Так что мир очень тесен. © zubr10 / Pikabu
- Я как-то прокомментировала пост одного парня, и у нас развернулась прямо настоящая дискуссия. Потом дискуссия закончилась, и мы просто начали обсуждать все подряд. Так вот, выяснилось, что он учился в той же школе, что и я. И более того, оказалось, что его семья жила прямо в нашем частном доме после того, как мы оттуда съехали! © Ankita Sinha / Quora
- Купили мы домик в области. А было начало нулевых, больших магазинов в селе нет, за крупными покупками — исключительно в город. В один из таких рейсов мать встретила свою одноклассницу (а школа, где они учились, находилась в 3 тыс. км от места встречи). До конца маршрута они оживленно беседовали. Под конец дороги обменялись контактами, теперь видятся по мере возможности. С появлением доступного интернета общаться стало проще, а тогда созванивались, ездили друг к другу в гости. © Rheiby / Pikabu
- Пару месяцев я переписывалась с парнем с интернете. Никому ничего не рассказывала. И вот моя подруга, которая была в другом городе, вдруг присылает сообщение. Мол, я тут стою рядом с мужчиной твоей мечты. Украдкой фоткает и присылает мне. Это был тот самый парень, с которым я переписывалась! В этом году мы отмечаем 6-ю годовщину нашей встречи. © Dynamitella / Reddit
- Попал как-то на машине в ДТП. Официально установили, что виновен другой водитель. Только прошло 9 месяцев, а денег я так и не дождался, и на звонки этот парниша со временем и вовсе перестал отвечать. А я-то все это время в автосервис постоянно таскался, чтобы машину ремонтировать. И вот сотрудники порекомендовали рассказать это все их начальнику: может, как-то поможет разрулить. Ну почему не попытаться, пошел, рассказал. И тут этот начальник звонит парнише, тот берет трубку (уже этому я удивился) и начинает просто орать на него! А после звонка мне было сказано, что все свои деньги я получу завтра. Естественно, я спросил, как вообще получилось так быстро все решить. А начальник мне и заявил: «Я его отец». © Khalid AlHokail / Quora
- Пополнил счет на телефоне, особо не глядя. А потом оказалось, что вообще на левый номер деньги закинул по ошибке. Ну, думаю, скину СМС, мол, ошибся. А вдруг вернет. Хотя особо и не надеялся. В итоге деньги не просто вернули. Мне из-за этого вдруг позвонил отец и заявил, что общался со своим очень старым знакомым, номер которого даже не записан у него. Так тот мужик отцу сказал, мол, твой сын, похоже, мне бабки перекинул, сейчас доберусь до банкомата и перешлю ему. Мир настолько тесен, насколько только возможно. © mikeltopkek / Pikabu
- Переехали на новое место жительства. Соседом по площадке оказался мой бывший парень, расставание с которым было не из лучших. Недавно муж познакомился с ним при странном стечении обстоятельств — тот помогал мужу толкать машину. В итоге теперь я знакома с его будущей женой, дружим семьями и будем свидетелями на их свадьбе. © Подслушано / VK
- Поменяла как-то номер телефона. А во всех банковских документах остался старый. И чтобы его сменить, нужен пароль, который я, естественно, забыла. Ну и решила позвонить по старому номеру: может, новый владелец как-то мне поможет. И знаете, что он мне сказал? Что я звоню с его предыдущего номера! То есть мы фактически обменялись номерами. Но нет, это не стало началом любовной истории. © Chitra Iyengar / Quora
- Живу и работаю в области. А до этого учился в крупном городе в универе. И вот направляюсь в тот город в командировку по работе, для повышения квалификации. Еду в метро, двери вагона открываются. Делаю шаг и попадаю в объятия своих корешей по вузу. Они так переглянулись и в унисон: «Привет! Заходим!» Вносят меня обратно в вагон. В тот день в гостиницу я не вернулся: сидели с парнями, вспоминали. Вот и какова вероятность встретить старых знакомых в городе-миллионере, да так, чтобы угадать не только станцию метро и время, но вагон и даже двери? © yavikeyu / Pikabu
- Я застала мужа с другой барышней на пляже. На пляже, на котором его не должно было быть. И я тоже туда не собиралась. И он вообще далеко от нашего дома. В общем, я просто сказала: «Мир тесен». И через 3 месяца мы развелись. © Kathleen Lloveras / Quora
- Я адвокат. Встретился с одной клиенткой, которая пыталась добиться выплат пособия по инвалидности. На самом деле там все было совершенно элементарно, и я объяснил ей, что и как она может сделать самостоятельно, чтобы мне не платить. А она мне выдала: «2 года назад вы представляли интересы моего брата и смогли добиться того, чтобы его дом восстановили. Так что даже если я вам заплачу целую кучу денег, этого все равно будет недостаточно, чтобы отблагодарить за то, что вы сделали для моей семьи». А ведь буквально накануне я думал о том, чтобы уйти из профессии. © FootHillsLawyer / Reddit
- Познакомился с девчонкой. Поболтали. И тут я спросил, где она живет. Она назвала мой адрес. Я долго не мог понять, как она его узнала. Через несколько минут она попросила выглянуть из окна, и я увидел, что она мне машет со 2-го этажа. Мир тесен. © Подслушано / VK
А какие неожиданные совпадения случались в вашей жизни?
AdMe/Народное творчество/16 человек, которые теперь всем будут рассказывать о том, что наш мир ну очень тесен
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