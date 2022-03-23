16 человек, которые теперь всем будут рассказывать о том, что наш мир ну очень тесен

Недаром порой говорят, что любой мегаполис, а то и целый мир — просто большая деревня. И правда, ведь иногда можно случайно написать человеку в интернете и выяснить, что он живет в вашем бывшем доме. Или обнаружить, что на вашем фото из глубокого детства запечатлена нынешняя пассия.