16 историй из семей, где шуточки подают на завтрак, обед и ужин

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Если бы чувство юмора было вирусом, передающимся воздушно-капельным путем, то, возможно, и войн никаких бы не было: посмеялись, да и разошлись. И пока есть люди, которые предпочитают шутить в любой ситуации, у нас есть надежда, что веселые победят. Читайте про семьи, где умение развеселить окружающих передается по наследству. Пусть это поднимет вам настроение и вдохновит смотреть на проблемы и переживания под другим углом.

AdMe.ru собрал истории из сообществ «Подслушано», «Палата № 6» и Pikabu от тех, кто любит и сам посмеяться, и близких насмешить.

Муж был со мной на родах нашего сыночка. И вот я уже кричу от боли и говорю мужу: «Все, я больше не могу!» На что он отвечает: «Ну если не можешь, ладно, давай отложим, надевай джинсы — и домой». Люблю его.

На днях был у нас семейный праздник. Все собрались за большим столом, разговаривали, веселились. И вот настает время дарить друг другу подарки. Подходит наша очередь с братом. Протягиваем друг другу с дикими ухмылками заветные коробочки, распаковываем. И оба видим сертификат на посещение логопеда. В одну и ту же клинику, к одному и тому же доктору. Завтра идем вместе на сеанс. И да, мы оба картавые.

Ехал в маршрутке, впереди сидел мужчина лет 60. У него зазвонил телефон, и я невольно бросил взгляд на экран: там типичное бытовое фото жены — взрослая серьезная женщина, его ровесница. И все бы ничего, жена и жена, но подписана она была как «Фунтик».

Мама учится вязать, получается так себе. И вот к ней пришла подруга, сидят в гостиной, я рядом. Подруга спрашивает об успехах в вязании, и мама выдает: «Ой, да я могу связать что угодно». Немного подумала и добавила: «Если это шарф».

Называю мужа Храпунцель, а он меня — Холодная Пятка. Так и живем.

Моему деду 75. В 69 он женился на любви своей молодости, в 73 стал директором кладбища (да, вы не ослышались), в 74 хотел разводиться, потому что нарисовался еще вариантик! А вчера ему стало скучно, и он официально переименовал кота из Не Обсуждается в Сюрприза. Теперь я знаю, в кого я пошел.

Родители в супермаркете. Папа сзади мамы с тележкой, мама берет продукты и не глядя складывает в тележку позади себя. Поворачивается и видит в ней кучу «Доширака» и еще какие-то неполезные продукты. Начинает это все вытаскивать и ругаться: мол, понабрал дряни какой-то, не кормят тебя, что ли? Поднимает голову и видит офигевшего чужого мужика. А папа рядом стоит и давится от смеха.

Главным вопросом, интересующим наших знакомых в преддверии появления малыша, был такой: «Куда вы собираетесь деть собак?» На минуточку, собакам 10 и 11 лет! «Как куда, с картошечкой пожарим! Традиция такая — при появлении нового члена семьи предыдущего съедаем!» P. S.: собаки ребенка очень любят. А второе слово малышки было «Ав!».

В детстве мама говорила, что автоматические двери в торговых центрах открываются только тем, у кого есть деньги. Верил в это лет до 10.

Муж лег на мое место в кровати. Дочь утром пришла и, видя ноги мужа, говорит: «Мам, какие у тебя ноги волосатые!» Я и ответила: «Дергай». Она с удивлением: «А тебе больно не будет?» Я: «Мне? Точно не будет». И она дергает со всей силы! Муж орет, ребенок в шоке, а я ржу. Вот такое доброе утро. Ибо нечего мое место занимать!

Приехала домой на каникулы. Сидим разговариваем с мамой, и вдруг за моей спиной кто-то чихает. Я пугаюсь и спрашиваю: «Кто это был?» Мама со спокойным лицом: «Тараканы чихают». Сижу в полном шоке. Я услышала чихание тараканов! Так я и верила до следующего утра, пока не увидела автоматический освежитель воздуха.

Вот вы говорите, необычные имена. Учитель физики назвал двоих своих сыновей Атом и Марс. Я бы посмеялся, вот только это был мой дед.

Сегодня папа забыл встретить маму из магазина. Дома она устроила ему мини-скандал: «Объясни мне, почему я в 52 года должна прыгать на холоде и ждать тебя?!» И угораздило же меня внести поправку: «Не хочу нагнетать, но тебе ведь 53...» Ну что ж, зато мама забыла про папу и магазин.

Как-то раз я рассердила маму тем, что не собрала мягкие игрушки, они так и остались валяться на полу. В наказание она взяла и сшила их в один большой игрушечный ком.

Как я узнаю, что мама приходит с работы в плохом настроении? Если у нее все хорошо, то она аккуратно ставит обувь, спокойно переодевается и идет есть. Если все не очень, то она швыряет обувь так, что та врезается в противоположную стену, потом мама ловит по квартире кота и с ним в обнимку топает на кухню с криком: «Тут кто-нибудь мать умирающую покормит?!»

Искали с мужем небольшой матрас, чтобы положить на низкую тумбу на балконе и сидеть на нем. Зашли в зоомагазин, я спрашиваю у девушки: «Где самые большие лежанки для собак?» Продавец интересуется породой собаки, на что муж отвечает: «Это я!» Надо было видеть ее лицо. Страшно подумать, что она себе напредставляла.

Бонус: а вот как некоторые делают предложение руки и сердца

«Лианна, это я, Деррик. Поместить сообщение на бутылку витаминизированной воды было недешево, но я хотел доказать, что ты очень важна для меня (я выбирал между этим и кольцом с бриллиантом). Ты окажешь мне честь стать миссис Деррик Кугельман? Навеки твой, Деррик».