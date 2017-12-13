16 историй из 2017-го, которые обязательно должны быть услышаны

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Кто бы что ни говорил, а этот мир полон добрых и отзывчивых людей. Кажется, в уходящем году СМИ говорили обо всем, только не о них. AdMe.ru решил восполнить этот пробел и нашел 17 коротких историй, каждая из которых по-своему дарит надежду на будущий год.

1.

Ее отец скончался от рака, когда ей было 16, однако до этого он успел сделать предзаказ цветов на каждый последующий день рождения дочери. На фото букет и открытка, которые ей доставили на 21-й день рождения.

2.

«Я нашел бумажник, который был утерян в 1963 году. Мне понадобилось 15 лет, чтобы вычислить его владельца, однако к этому моменту он уже скончался. Вот что его семья сделала с отданной мною вещью».

3.

«Моя мама в больнице, и она уже неделю не может самостоятельно принимать пищу. Однако я нашел способ, как угостить ее индейкой на День благодарения. Она так не улыбалась уже на протяжении нескольких недель».

4.

«Я не мог пустить ее в дом, но и ни за что не мог дать ей замерзнуть».

5.

Этот питбуль не хотел покидать приют без чихуахуа, которого он там защищал. Новому хозяину пришлось взять их обоих.

6.

«Парень, проводивший мне интернет-соединение, спросил, может ли он забрать старую детскую горку, валяющуюся у меня на заднем дворе. Я же был только рад от нее избавиться. Он прислал мне фото своей финальной работы (все сделано вручную!). Респект этому парню».

7.

«Незнакомец отдал свой генератор женщине, чей отец подключен к кислородному баллону. Люди помогают людям. Обожаю свой штат».

8.

«У моей 7-летней дочери синдром Дауна, и каждый раз, рисуя человечка, она подписывает, что это папа. Я сохранила все ее рисунки и в честь Дня отца сделала из них один большой коллаж. Даже несмотря на то что она не может выражаться словами, она находит способы сказать своему папе, как сильно она его любит».

9.

«У моего двоюродного брата скончалась черепаха. Он соорудил могилу, построил крест и оделся подобным образом без чьих-либо наводок. Мой дядя застал его под конец церемонии».

10.

«Выиграл ужин на двоих в Лас-Вегасе и прихватил с собой Тодда, он бездомный».

11.

«Потерял около 135 кг за 2 года. Вчера я встретил диетолога, который заставил меня поверить в себя и вернуть здоровье. Ее взгляд красноречивее слов».

12.

«Сегодня мы с отцом ходили в магазин электроники, чтобы купить ему ноутбук. Консультант, помогавший нам с выбором, узнал в моем отце своего педиатра. Стоя в очереди к кассе, мы столкнулись с еще одним папиным пациентом. Горжусь тем, к скольким жизням прикоснулся мой отец».

13.

«У нас с девушкой есть такая традиция: каждый год мы отправляемся на ярмарку и выбираем самую страшную елку. На фото — результат нашей сегодняшней вылазки».

14.

«Сегодня моя жена пожертвовала свою почку».

15.

«22 года разницы. Во время визита в местечко, где прошло наше детство, мы обнаружили, что пеньки возле нашего прежнего дома до сих пор стоят на месте. А вот дерево здорово выросло».

16.

«В свой 1-й и последний день в 1-м классе. Она надрала задницу раку».

А какие истории из 2017-го, на ваш взгляд, должны быть непременно услышаны? Делитесь ими в комментариях.