16 историй, финал которых внезапен, как похвала свекрови
Порою жизнь преподносит нам довольно странные сюрпризы, после которых хочется спросить себя: «Что это было?» У некоторых шаблоны разбиваются вдребезги прямо на глазах, другим незнакомые люди задают вопросы, приводящие в ступор. А у третьих так вообще происходят ситуации, как в артхаусном кино: ничего не понятно, но очень любопытно.
С нами в AdMe.ru тоже приключались неординарные ситуации, но точно не такие чудные, как с героями нашей подборки.
- Подруга с мужем пришли в офис продаж квартир. Сели на переговоры к менеджеру. Менеджер, потея и смущаясь, косо смотрел на жену и украдкой поглядывал на мужа. Подруга предложила осмотреть объект. Когда все встали, из-под стола выбежала их чихуахуа, и менеджер в истерике воскликнул: «Так вот что терлось о мою ногу!» Работа в офисе встала. © Подслушано / Ideer
- Как-то не по себе становится, когда врач-психиатр начинает знакомство с фразы: «Я ученик Цезаря». Но потом он продолжает и выясняется, что он действительно ученик Цезаря. Цезаря Петровича Короленко из Новосибирска. © UncleZeDeR / Pikabu
- Приходит сегодня жена домой вечером и с порога говорит: «К нам гости! Соседа встретила внизу, он у нас потусит пока». Заходят вдвоем. Чувак поел, поболтали. Потом вообще попросил остаться ночевать. Потом за ним пришла мама. Сосед самостоятельный, ему уже 2 года! © Ma3ru / Pikabu
- Иногда я работала няней в одной семье, и дети всегда просили «крутую чашку», а я понятия не имела, что это такое. Они просили ее постоянно, но были слишком малы, чтобы описать, чего именно они хотят, так, чтобы я поняла. Однажды я мимоходом упомянула об этом маме, и она начала смеяться. Она срезала верхушки болгарских перцев, вынула семена и наполнила перцы водой из-под крана. Дети сходили с ума по ним, как по лакомству. Для меня было очень странно, что пить воду из болгарского перца — это то, о чем нужно регулярно просить. © Kikabennet / Reddit
- В кафе спит мужик на стуле, свесившись вниз. Посетители говорят, мол, безобразие, а буфетчица им: «Тсс! Я бы выгнала, но жалко! Я его знаю, он хороший, он часто заходит и берет кофе с булочкой. А сегодня вот так, ну пусть спит!» Вот это я называю «репутация работает на тебя». © Lana_Ipekakuana / Тwitter
- У меня был друг, семья которого жила на огромной территории и держала коров. Друг пригласил меня познакомиться с его родителями, и клянусь, на одном из диванов в гостиной лежала корова. Это зрелище было для меня чем-то диким. А так они оказались очень милыми людьми. © Veg305 / Reddit
- В первом ресторане, где я работал, я только обслуживал, но часто находился в секции рядом с баром. Однажды я был занят обслуживанием большой группы, но ресторан был в основном пуст, и парень за барной стойкой сказал: «Хочешь погладить моего попугая?» Моя первоначальная реакция была такой же, как если бы незнакомец просто подошел ко мне сзади и коснулся моих плеч. Но когда я обернулся, это действительно был парень с попугаем на плече. Попугая звали Бобби, и да: и я, и бармен погладили его. © Midiblye / Reddit
- Работаю в сети магазинов стройматериалов. Мужчина в дорогом костюме выбирает ковер. Ковре на пятидесятом выдает:
— Все не то. А мне нужен именно тот, понимаете?
— Не понимаю, хоть и пытаюсь.
Вздыхает, продолжаем перелистывать стопку, доходим до красного, аляпистого с дичайшим узором:
— Вот он!
— Точно? Как-то он с вами не вяжется.
— Как вам объяснить. Я вот его на стену повешу, кровать к нему подвину и буду перед сном пальцем по узору водить, как в детстве у бабушки. © dpetr5 / Pikabu
- Я познакомился с отвратительным человеком, который заставил меня сегодня пройти 10 тысяч шагов, потому что не хотел расстраивать свой фитнес-браслет. © great_knee / Тwitter
- У меня был коллега, который всем говорил, что он боксер. На второй день работы в нашем офисе он принес боксерский пояс, пристегнутый к груди, и сел рядом с другими моими коллегами. Через несколько минут он встал и начал боксировать с тенью. © GenghisCantt / Reddit
- Высокий, задумчивый темнокожий парень заходит ко мне на работу и подходит к компьютеру:
— Эй, парень, можно задать тебе вопрос?
— Конечно. В чем дело?
— Ты знаешь, кто такой зулус?
— Да.
— Я похож на зулуса?
— Вообще-то, да. Ты вроде как похож.
— Спасибо.
Потом он просто уходит! Я все еще думаю об этом. © heyitsEnricoPallazzo / Reddit
- Подрабатывала кассиром. Как-то к кассе подошел мужчина, посмотрел на меня наивнимательнейшим образом и воскликнул: «О, точно! Совсем забыл!» Развернулся и ушел взять что-то еще. Тем временем я размышляла, о чем же можно было вспомнить, глянув на меня. И тут он вернулся. С веником. © Подслушано / Ideer
- Дело было в кинотеатре. Передо мной поднимается по ступенькам девушка на огромных каблуках, и тут она оступается и летит вниз. Я хватаю ее за руку и слышу треск — рука девушки до локтя остается у меня, а она летит дальше. Я в шоке, а ее парень абсолютно спокойно говорит: «Зая, ну смотри ты под ноги. Опять человека напугала, который тебе помочь хотел». Я отдаю руку и иду дальше немного офигевший. Ужастик, который я после этого смотрел, не впечатлил. © Belaz1224 / Pikabu
- Были в Греции на отдыхе. С родителями, моим парнем, сестрой и ее парнем. Ее молодой человек — грек и свободно говорит по-гречески. Мы пошли посмотреть на классный монастырь. Пока мы осматривались, одна из монахинь подошла к нам и начала говорить по-гречески, парень сестры заговорил с ней. Оказалось, что она случайно закрыла свою комнату и теперь не может туда попасть. На что тот сказал: «Я залезу через окно и открою вам комнату». А она такая: «Нет-нет, пусть это сделает он». И указала на моего парня. Так что да, мой парень забрался через окно в комнату монахини, чтобы отпереть дверь. Это было чертовски странно. © Curious_Sandpaper / Reddit
- Я болтала со своим спутником возле ресторана после ужина, когда ко мне подошел какой-то незнакомец. Он спросил меня, нахожу ли я его «страшным». Я ответила ему: «Нет, пока ты меня об этом не спросил». Он рассмеялся, а потом начал рассказывать о том, что большинство людей в Портленде не очень общительны. Затем он схватил мою руку, поцеловал ее в тыльную сторону и убежал в ночь с криком: «Рыцарство живо!» Мой спутник такой: «Да. Точно провожу тебя до машины». © SpookyKoi / Reddit
- Возвращаюсь с работы пораньше. Хочу сделать своей девушке сюрприз. Тихо открываю входную дверь, крадусь, словно кот, в комнату и вижу такую картину: она с ведерком на голове фехтует шваброй с фикусом. Позже выяснилось — она так комнату убирает. © WattsBernhard / Тwitter
А какие странные ситуации бывали у вас?
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