16 историй, финал которых внезапен, как похвала свекрови

Порою жизнь преподносит нам довольно странные сюрпризы, после которых хочется спросить себя: «Что это было?» У некоторых шаблоны разбиваются вдребезги прямо на глазах, другим незнакомые люди задают вопросы, приводящие в ступор. А у третьих так вообще происходят ситуации, как в артхаусном кино: ничего не понятно, но очень любопытно.