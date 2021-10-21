16 историй читателей AdMe.ru о том, как простой поход в магазин обернулся незабываемым приключением
Когда мы отправляемся в магазин за покупками, мы ничего не ожидаем, ведь это очередное рутинное дело. Но иногда поход выливается в приключение, которое просто невозможно забыть. Как в случае с забытым в шкафчике тортом или с бисквитом Choco Pie.
Читатели AdMe.ru любят делиться историями из своей жизни. В этот раз они рассказали о незабываемых ситуациях, которые произошли с ними в магазине.
- Был у меня случай в продуктовом магазине. Подходит ко мне охранник и тычет в лицо какую-то бумагу, на которой изображена женщина в очках и с сумкой в руках. Говорит мне: «Это вы?» А я плохо видела, растерялась. Он меня под белы рученьки и в подсобку. «Вы в прошлый раз взяли масло и не заплатили». В этот момент девушка за компьютером просматривает кадры с видеокамер. Кричит ему: «Это же не она!» Извинились, но осадок остался. © Viktoria Bielikova / Facebook
- 31 декабря, после работы, часов в 18:00, зашла сделать последние покупки перед Новым годом, в том числе купить красную рыбу и икру. Передо мной на кассе была пара, лет 50 с хвостиком. Свои покупки после кассы они собирали о-о-очень неторопливо, а кассир начал скидывать мне мой товар. Итог — пришла домой, а рыбы и икры нет, хотя пробиты в чеке.
Что это было — умысел или случайность, но люди унесли мои дорогие продукты к своему столу. Теперь всегда требую, чтобы кассир ждал, пока предыдущий покупатель не уберет свои покупки. © Елена Тихомирова / Facebook
- В 9 из 10 походов в магазин проверяю чек и свои покупки не выходя из магазина. Это экономит нервы, деньги и время. Но однажды, собирая покупки в пакет, утащила чужие детские колготки, точно такие же, как и сама купила. Только дома увидела, что взяла 2 пары вместо одной. Пришлось опять нестись в магазин и говорить, что «невиноватая я, они сами в пакет залезли». © Sahib-qizi Nargiz / Facebook
- На днях в супермаркете оплатила покупки и создалось впечатление, что я заплатила где-то на треть больше. Смотрю чек «не отходя от кассы», а там какие-то морепродукты и брюссельская капуста, которые я не брала. Указываю на это кассирше. Она: «Ну я уже пробила, идите и возьмите». Зовем старшего менеджера. Она очень недовольна моим нежеланием взять эти продукты. У нее что-то не получается с возвратом, и тут она изрекает: «Деньги вам вернуть не можем, потому что вы потенциально могли это купить». В шоке была не только я, но и очередь. © Nataliya Kuzmina / Facebook
- Мой муж в кондитерском отделе спросил: «Есть ли „Оксана“?», имея в виду торт с таким названием. Так ему из подсобки позвали сотрудницу по имени Оксана. © Оксана Дубик / Facebook
- Муж покупал в жару банку газировки. Кассир без стеснения взяла и прямо при нем прислонила ко лбу и вискам эту банку, чтобы охладиться. Возмущений она не поняла. © КолоБася / AdMe
- Как-то захотелось соус тартар. Сходила за ним в ближайший магазин. Дома в очках разглядела срок годности и увидела, что тот месяц назад истек. Я не жлоб, но дело принципа: пусть следят за продуктами. Вернулась. Ответ продавщицы ошеломил: «Он же на майонезе! Что с вами случится?» Со словами «Я у себя одна» я все же настояла на замене. © Татьяна Павлова / Facebook
- Передо мной в магазине печати стояла девушка и, указывая на полку, попросила продавца подать ей журнал: «„Лиза. Люблю готовить“». Парень из очереди быстро среагировал, сказав: «Валера. Люблю поесть». © Николай Запопадько / Facebook
- У меня был случай. Зашла в магазин посмотреть куртки. Висели они в ряд, разные: с мехом, просто синтепон, пальто и так далее, а в конце — дорогая шуба. Я еще удивилась, потому что на стойке больше не было дорогих вещей. Спрашиваю: «Это натуральная или искусственная?» В магазине была продавец и хозяйка магазина.
И вот эта высокомерная хозяйка мне с ехидством отвечает: «Это моя шуба, но если у вас есть 50 тысяч, то можете купить». А я сказала, что если бы я собиралась купить что-то за 50 тысяч, то явно обошла бы ее магазин стороной. И вообще, я думаю, на кой она повесила свою шубу на стойку с товаром? © Tania Rus / Facebook
- Суета перед Новым годом, людей в супермаркете — не пройти. Я с полной тележкой уже иду к кассе и тут вспоминаю, что забыла пирожные. Чтобы не толкать тележку, оставила ее и метнулась в кондитерку. Возвращаюсь — тележки нет. Обошла весь магазин — все с тележками, набор у всех более или менее одинаковый.
Вздохнула и пошла набирать все по новой. Взяла все, подхожу к кассе и вижу — стоит моя первая тележка, копия второй. И я такая — между двумя абсолютно одинаковыми тележками. Так неудобно стало перед работниками магазина, которые были вынуждены все это обратно раскладывать! © Лара Днепропетровск / Facebook
- У меня подруга подошла к продавцу и забыла, как называется Choco Pie. Стоит и объясняет: «Есть у вас такое: бисквит, посередине крем, все в шоколаде, в индивидуальной упаковке?» Продавец спрашивает: «Слоеные „ушки“ возьмете?» Она: «Давайте». Ушла без Choco Pie. © Екатерина Щербакова / Facebook
- Недавно мне в маленьком магазине не могли дать сдачу. «Что будем делать?» И смотрит на меня. Я говорю: «Это проблемы кассира, а не мои, вы и думайте». Она так разозлилась, с таким гонором швырнула мне разменянные деньги и ушла, не дав мне чек. Я сама оторвала чек и ушла. Это ж какие нервы надо иметь, отстаивая свое право! © Вита Алова / Facebook
- Мне однажды кассир в супермаркете сказала: «Это мороженое стоит 359 рублей. Точно будете брать?» Решила в следующий раз за мороженым идти или в вечернем платье или в деловом костюме, чтобы не смущать людей. © Divadlo / AdMe
- В супермаркете оплатила свои продукты, затем взяла чужую тележку с пакетами, полными продуктов, погрузила в машину и спокойно приехала с ними домой. Минут 5 удивлялась, зачем я купила столько замороженных ягод и мороженого. Но было вкусно. Надеюсь, мой «партнер по еде» так же порадовался моей тележке. © Яна Дубровская / Facebook
- Дочь на площадке натерла сандаликом ногу. Пластырь не держался под ремешком. Зашли в супермаркет за покупками. Заодно там же купили носочки, и она сразу их надела. Этикетку я положила в задний карман и на кассе про нее не вспомнила. Только дома, снимая шорты, я поняла, что мы сперли носочки. Дочь мужу так радостно сообщила: «Папа, мы с мамой обокрали магазин!» Папа непедагогично заржал, внеся смуту в воспитательный процесс. На следующий день пошли в магазин и «пропикали» картонку от носочков на кассе самообслуживания. © Вера / AdMe
- Как-то зашла в магазин с тортом. Оставила его в шкафчике, ключ положила в карман и забыла. Оплатила покупки и домой пошла. О торте вспомнила только вечером. Бегу в магазин, направляюсь к моему шкафчику, а там уже целая процессия собралась: охрана и даже полиция. Собирались саперную бригаду вызывать: заподозрили бомбу. Я извинилась, забрала тортик и убежала. © Олена Молокович / Facebook
А с вами случались подобные истории? Расскажите о каком-нибудь запоминающемся походе в магазин.
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