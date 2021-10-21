16 историй читателей AdMe.ru о том, как простой поход в магазин обернулся незабываемым приключением

Когда мы отправляемся в магазин за покупками, мы ничего не ожидаем, ведь это очередное рутинное дело. Но иногда поход выливается в приключение, которое просто невозможно забыть. Как в случае с забытым в шкафчике тортом или с бисквитом Choco Pie.