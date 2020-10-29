16 доказательств того, что на нервах работников кол-центров можно играть, как на арфе
Существует миф, что в кол-центрах надолго не задерживаются, да и платят там ничтожно мало. На самом деле все зависит от человека и самой компании. Многие операторы работают на этой должности годами и вполне прилично зарабатывают. Но даже в организации с идеальными условиями и атмосферой им порой приходится несладко, ведь на том конце провода могут оказаться непредсказуемые персонажи.
Мы в AdMe.ru уверены, что людей с более прочными нервами и безграничным терпением, чем у работников кол-центров, вряд ли удастся отыскать. И истории героев нашей статьи — неоспоримое тому доказательство.
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Работаю в кол-центре. Под конец рабочего дня решил предпринять вылазку в магазин, а поскольку весь день долдонишь одни и те же фразы, они немного врезаются в память. Захожу и чисто машинально выдаю: «Здравствуйте, это интернет-магазин». Продавщица не растерялась: «Здравствуйте, а это просто магазин». © EMaylis / Pikabu
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Я работаю в департаменте исправительных учреждений. Однажды мне позвонил бомж, которого арестовали за то, что он жил в чужой машине. После его ареста хозяин автомобиля отвез все его вещи в приют, где их растащили местные бездомные. Бомж хотел узнать, кто заплатит ему за утерянные трусы. Мне пришлось поставить звонок на паузу, чтобы справиться с приступом истерического смеха. © Karen L Singer Zander / Quora
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Издержки работы в кол-центре: всегда, когда Я САМА звоню в какие-то службы, в конце разговора чисто по привычке говорю: «До свидания, спасибо за звонок». © schmanunya / Twitter
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Лучшая фраза, которую я когда-либо говорил клиенту за годы работы в кол-центре, — «Приносим свои извинения за доставленные вами неудобства». © AlreadyShrugging / Reddit
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Работая в кол-центре, консультировала юридических лиц. Звонит клиент. Я представляюсь, говорю: «Буду рада вам помочь!» А он: «Здравствуйте, директор летающей тарелки вас беспокоит...» Далее минутная пауза. Клиент начинает ржать, а затем говорит: «Девушка, это не то, что вы подумали. У нас кафе так называется, а я его директор». Дальше ржали вместе. © SurikDurik / Pikabu
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Одному оператору связи позвонил абонент и на вопрос: «Как к вам обращаться?» — ответил: «Котик». Работница кол-центра решила подыграть и ласково спросила: «Чего же хочет наш котик?» Оказалось, Котик — это фамилия абонента. © Cooperman / Pikabu
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Однажды мне позвонила очень взволнованная женщина и заявила: «Мы с мужем сейчас в свадебном путешествии, а наша карта не работает. В чем дело?» Я проверил счет (который, к слову, был оформлен только на ее мужа), и оказалось, что на нем попросту нет денег. Муж тем временем кричал на фоне, что наш банк — полный отстой. Я объяснил женщине, что карта не работает, потому что на ней нет денег. «Не может быть! Когда я в последний раз проверяла счет, на нем было больше $ 4 900!» — воскликнула она. А затем я выяснил причину: «Похоже, сумма была изъята государством за невыплаченные алименты». «Невыплаченные алименты?! У ТЕБЯ ЕСТЬ ДЕТИ?!» — послышалось на заднем плане. © Kilowatt128 / Reddit
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Я работаю в кол-центре, и мы по сто раз напоминаем людям об их кредитах. Звоню парню, говорю об оплате кредита. Он ноет и говорит: «Что ж мне теперь, почку продавать?» А мне послышалось «цепочку», ну я и говорю, мол, продавайте: со мной тоже была подобная ситуация, я тоже продала ее. И он сбросил телефон, а до меня не сразу дошло, что он имел в виду. © Подслушано / Ideer
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Друг работает в кол-центре оператора сотовой связи. Вчера ему позвонил очередной клиент. Далее со слов друга:
— Здравствуйте, оператор. Слушаю вас.
— Слушай сюда. Я с тобой нормально разговариваю?
— Ну пока нормально. Чем я могу вам помочь?
— Точно нормально? Ты хорошо подумай!
— Пока ничего страшного не произошло. Чем вам помочь?
Кому-то, кто был рядом с ним:
— Слышала? Нормально я разговариваю!
И положил трубку. © i4udo / Pikabu
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Короче, я работала в кол-центре банка, там все слова высвечиваются на компьютере — сценарий. Так вот сейчас позвонили из банка, предлагали кредит, и у них прямо такой же текст. Мне так смешно стало! Ну я время немного потянула, чтобы та женщина побольше заработала. © moonlyshee / Twitter
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Один мой коллега из кол-центра всегда говорил громко и очень монотонно. Я не раз слышал, как он процеживал в трубку: «Нет, уважаемая, я НЕ робот». © Dadpool719 / Reddit
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Работала в кол-центре одного известного банка. Когда мы говорим: «Одну минуту, пожалуйста», мы никуда не уходим! Мы просто отключаем звук на телефоне. В итоге вы нас не слышите, а мы вас очень хорошо слышим. И чего я только не наслушалась: и мата, и комплиментов, и скандалов. © Подслушано / Ideer
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Моя сестра работает в кол-центре. Ей часто попадаются люди, которые наотрез отказываются предоставить ей любую информацию для подтверждения личности, хотя все эти данные у нее и так перед глазами. Некоторые боятся сообщать сестре даже свой почтовый индекс, будто, зная только его, она потом вздумает лично найти этого человека. © Audry Spade / Quora
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Если ваша жизнь кажется бесполезной, просто знайте, что я когда-то работала в кол-центре на цокольном этаже под русским именем Юлия (меня зовут Кундуз) и объясняла жене одного Сергея, что я не любовница, а работник кол-центра в Москве, в то время находясь на Жумабека, 99. © k_placebo / Twitter
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Одна моя знакомая раньше работала оператором в компании, предоставляющей коммунальные услуги в штате Мэн. Она рассказала, что однажды ей позвонил Стивен Кинг и пожаловался на то, что у него что-то отключилось. Он кричал в телефон: «Вы знаете, кто я? Если вы не почините там все у себя, я сделаю так, что вы будете работать в супермаркете!» Позже из документального фильма я узнал, что, когда Кинг еще был бедным писателем, ему часто отключали коммунальные услуги за неуплату. Зная это, легко понять его негодование. © flipping_birds / Reddit
А среди вас есть сотрудники кол-центров с интересным опытом работы с клиентами? И как вы сами обычно общаетесь с операторами?