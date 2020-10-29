16 доказательств того, что на нервах работников кол-центров можно играть, как на арфе

Однажды мне позвонила очень взволнованная женщина и заявила: «Мы с мужем сейчас в свадебном путешествии, а наша карта не работает. В чем дело?» Я проверил счет (который, к слову, был оформлен только на ее мужа), и оказалось, что на нем попросту нет денег. Муж тем временем кричал на фоне, что наш банк — полный отстой. Я объяснил женщине, что карта не работает, потому что на ней нет денег. «Не может быть! Когда я в последний раз проверяла счет, на нем было больше $ 4 900!» — воскликнула она. А затем я выяснил причину: «Похоже, сумма была изъята государством за невыплаченные алименты». «Невыплаченные алименты?! У ТЕБЯ ЕСТЬ ДЕТИ?!» — послышалось на заднем плане. © Kilowatt128 / Reddit