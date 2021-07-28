16 искренних снимков о том, что в детстве мы были крутыми как никогда

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Наши старые фотоальбомы полны воспоминаний: понятное дело, что там есть как удачные кадры, так и не очень, потому что снимать так часто, как сейчас, просто не было возможности. Но все фото из прошлого сейчас на вес золота, ведь, несмотря на их качество, ракурс, размытость или выцветание, они ярко показывают, насколько же крутыми мы были в детстве и ранней молодости.

Мы в AdMe.ru и сами ринулись пересматривать старые снимки благодаря кадрам, которыми поделились герои этой статьи.

«1988-й. Я с типичной прической 80-х, мой сын и моя прекрасная мама»

«Я в 1978 году. Да, тогда мы носили такие шорты»

«Я в старшей школе»

«Вот какими крутыми были мы с братом и его другом в 1974-м»

«Как я отрывалась на всю катушку в 2003-м!»

«Мой отец везет меня на прогулку, 1988 год»

«Это я 20 лет назад. Играл на нашем новом компьютере в кабинете папы»

«Я (справа) с братом и сестрой. Где-то в Австрии в 1988-м»

«Мы с бабушкой играем в игру, которую отхватили на распродаже летом 1984 года»

«Мой 2-й класс. Тогда мои родители думали, что это отличная идея для фото»

«Даже не представляю, сколько банок лака я использовала»

«Я в 1995-м на Гарвардской площади, где тогда тусовались представители разных субкультур»

«Мы с мужем где-то в 2004-м»

«Выпуск 1990 года. Мы готовы были покорять сердца!»

«Я на выпускном: с ужасной прической, но с шикарной девушкой!»

«Я тогда сказал маме, что хочу огненно-оранжевый ирокез. И она исполнила мое желание!»