16 историй о настоящей дружбе, которые поднимут настроение даже в самый хмурый день

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Дружба — самый ценный подарок, который преподносит нам жизнь. Об этом не понаслышке знают пользователи развлекательного портала «Пикабу», сообществ «Палата№ 6» и «Подслушано». Они поделились своим жизненным опытом и рассказали о том, что такое настоящая дружба. И это не всегда задушевные разговоры и веселье, ведь во многих случаях хорошими отношения становятся лишь в критических ситуациях.

AdMe.ru не остался равнодушным к таким душевным историям о дружбе и спешит поделиться ими с вами.

Накопил на машину 800 тыс. рублей. Звонит друг и говорит, что мать заболела сильно, на операцию собирает со всех, кто сколько сможет. Я позвал его в банк и там сделал перевод на его счет всей суммы. Товарищи, честно, я впервые увидел, как этот суровый медведеподобный гигант заплакал. Ему как раз нужно чуть больше миллиона на операцию. Операция тогда прошла успешно. О долге не напоминал, мне все равно надо было копить еще года полтора. И как-то раз зовет этот друг меня к нему в баню попариться. Ну я собрался, купил хорошего коньяку — отметить выздоровление его матери. Прихожу к нему в гости... и как бы вам сказать... вы когда-нибудь слышали выражение «стол ломится»? Когда все друзья собрались, он начал раздавать долги. Его спросили, откуда деньги. Он поведал, что операция была срочной и он никак не мог продать машину, поэтому пошел у друзей просить. А недавно он таки продал машину и остаток задолженности добрал кредитом. Долг платежом красен, товарищи. @KrauzerIII

Сыр — вот что является для меня уровнем достатка. Когда ты можешь просто так его есть, а не только на завтрак. Мой муж как-то за ужином друзьям пожаловался, что хочет много сыра. На день его рождения друзья ради прикола подарили 4 кг сыра. Живем в Азии, а тут он стоит запредельных денег. Счастливые глаза мужа надо было видеть!

Устроился менеджером в небольшой магазин, это был мой пятый рабочий день. Я вышел на улицу покурить, как вдруг позвонила жена. Она просила купить нашей 6-месячной дочери детское питание, но дело в том, что мы только что переехали и все мои сбережения окончательно исчерпались. По всей видимости, в момент разговора рядом со мной стоял начальник: он услышал, что мне нужно детское питание и что у меня нет денег. Он тогда ничего не сказал, но чуть позже попросил меня заменить водителя. Подойдя к машине, я увидел на заднем сидении 5 больших банок детского питания и купюру с трехзначным числом. Этот поступок по-настоящему сразил меня. Я еще никогда так не гордился своей работой и своим начальством! @crabvc

Справляли как-то с бывшей женой новоселье. Гости несли разное: деньги, кастрюли, сковородки, бокалы — в общем, много всякого. А один камрад принес большущий мешок со стиральным порошком, моющим средством, средством для прочистки труб, со всякими мочалками и туалетными бумагами. В мешке было действительно много мелочи. Я, конечно, удивился, но виду не подал. Через пару дней я был готов носить его на руках. Мы с женой в новую квартиру въехали сразу от родителей, опыта в ведении хозяйства не было. А получается, что он нам подарил стартовый пакет для молодоженов. @MeYou

Семь лет назад я пыталась похудеть. В тематической группе познакомилась с двумя девушками моего роста и веса, и начали худеть вместе: скидывали фото, переписывались. Мы очень сдружились, ездили друг к другу в разные города, созванивались ночами, делились секретами. Ни одна из нас не похудела, но дружба осталась. И даже когда заканчиваются темы для разговоров, мы часами можем обсуждать еду.

Есть у меня друг-скряга. Я мирилась с этим недостатком, ведь никто не идеален. Прежде всего он добрый и веселый. Случилось так, что меня сбила машина и я попала в больницу. Родители в другой стране, приехать не могут, денег у меня нет, звоню ему. Через час он уже у меня, все мои процедуры оплачены, а там было тысяч 200! Проведя со мной весь день, ушел со словами: «Тебе на день рождения». А раньше даже конфеткой не угощал.

В 26 лет пошел служить по контракту, уехал далеко от дома. Здесь у меня появился очень хороший друг. Мы познакомились, когда стояли на разных постах, все время стреляя друг в друга пальцами и постоянно меняя укрытие.

Я стоял в очереди у входа на дискотеку. Он стоял на фейсконтроле. Я был пьяный. Он был трезвый. Я был грубый и быдловатый. Он был такой же. Я хотел на дискотеку. Он меня не пропустил. Я толкнул его. Он толкнул меня в ответ. Так я познакомился со своим лучшим другом.

Напились с новой приятельницей (знакомы месяц) и спустили крупную сумму на лотерейные билеты. Договорились, что выигрыш делим пополам. В день розыгрыша узнала, что выиграла 8 тыс. Скинула половину подруге на карту, написала, мол, ура, мы выиграли! Не ответила. Мой парень ругал, что скинула половину выигрыша, лучше бы себе что-то взяли: она ведь даже не сказала спасибо. Накручивал, что никакие мы не подруги. А через 2 дня подруга пришла с конвертом — 23 тыс. Тоже выиграла.

Меня всегда раздражала фраза: «Обратитесь к знакомому токарю». Как будто у всех есть за пазухой знакомый токарь! Не знаю, у кого как, а вот у меня например есть именно то, что реально требуется по жизни: знакомый плотник! Всякий раз, когда у меня возникают проблемы, а слабое здоровье дает о себе знать, я вспоминаю его обещание: «Ты не волнуйся, Саня. Если что, я тебе вот такой гроб сделаю. Самый лучший». И как-то тепло сразу становится, уютно. По-настоящему. @kmfn1989

Однажды к нам в квест-комнату пришла компания подростков. По сценарию одного из них нужно было закрыть в гробу, чтобы друзья нашли ключ и освободили его. В общем, квест шел 60 минут, и весь этот час бедный парень лежал в гробу, потому что друзья о нем просто-напросто забыли. Все наши попытки подсказывать и просить спасти их друга были безуспешными. И да, вроде он был именинником. @Guerreiros

У меня есть лучшая подруга, дружим 20 лет, так как выросли в одном дворе. Нам повезло: мы были соседями, наши балконы находились вплотную друг к другу. Сколько веселых часов мы провели вместе! Я на своем балконе, а она — на своем, но рядом. Пока однажды мой папа не забыл дома ключи, и попасть в квартиру можно было только через балкон. Начало было положено. Сначала робко и с опаской, но позже мы уже как через дверь ходили в гости друг к другу через балкон. Зимой, летом, в любом возрасте. Даже сейчас иногда. Если что, живем на втором этаже.

Четыре года назад похоронила подругу. Езжу к ней каждый год, а если получается, то и по нескольку раз. Знакомые со мной собираются редко, а я и не хочу. Когда прихожу одна, сажусь на каменную ограду и начинаю ей рассказывать, как все поменялось. Мы часто ссорились, часто мирились, во многом не сходились во мнении. Но всякий раз я ей говорю, что мы обязательно встретимся в сотнях других миров через тысячи лет и миллиарды километров.

В 10 или 11 лет провалился в деревенский туалет, мрачно. Помог мимо проходивший парень, который услышал мои крики. Дружим уже 8 лет. И каждый раз, когда я куда-то вляпываюсь, он говорит: «Опять тебя из г*вна вытаскивать».

Старшие классы школы гуляли одной большой компанией. И была в этой компании Инна. Инна как Инна, дружили крепко. Ну а потом все разъехались по вузам. Инна вслед за родителями уехала в Москву. В редкие приезды на малую родину ее иногда кто-то да встретит из нашей компании. Идут ей навстречу, улыбаются, а она молча мимо проходит. Как-то раз и я встретила Инну. Иду ей навстречу, а она на меня и не смотрит. Вот чудеса! Дай, думаю, спрошу, в чем дело. Подхожу, окликаю, а она как обрадуется! Счастье, объятия, сколько лет, сколько зим. На вопрос, который так всех мучил, ответ был прост: она почти потеряла зрение. Линзы толком не помогали. Говорит, не вижу никого, пока не окликнут. @FluffyMagpie

Помню, как в школьные времена собиралась на дискотеку. Случайно плойкой прижгла шею, а на месте ожога образовался большой-большой волдырь. Я в слезы, позвонила всем своим подругам и сообщила, что никуда не пойду. Ведь для подростка даже крошечный изъян во внешности — большая трагедия. Через час приходят они — и у каждой на шее по небольшому ожогу. Эти дурехи взяли и специально сделали себе такие отметки, чтобы я не выделялась из их толпы. В итоге на дискотеку я все-таки пошла. А их выходку вспоминаю до сих пор.