16 исключительных коллег, с которыми нет ни единого шанса заскучать на работе

Каждый человек проводит на работе суммарно 90 тыс. часов, а это, между прочим, более чем 10 лет нашей жизни. Согласитесь, не хочется даже думать о таком. Благо есть люди, чье присутствие разбавляет трудовые дни, — это наши любимые коллеги. И хорошо, если это ваш друг, с которым не соскучишься, или же начальник, бегающий для вас за пирожками.

Мы в AdMe.ru точно знаем, что чудаковатые коллеги спасают от скуки и помогают не увязнуть в рутине. И в бонусе будет несколько историй, подтверждающих это.

«Мой начальник в Японии так удивился, что я не пробовала местное угощение. Он тут же выбежал из офиса и принес мне это»

«Это тайяки — рыбки из теста со сладкими бобами в качестве начинки. С тех пор хожу в эту лавку возле офиса, чтобы вознаградить себя за работу».

«Посмотрите на ящик моего босса, который я заполнил водой. А еще поместил внутрь 4 золотые рыбки и 1 краба»

«В дополнение я купил начальнику обычный аквариум, чтобы после того, как он разберет полку, у него было куда поместить новых питомцев. Шутка удалась, рыбки живы, и я не уволен».

Но не всем повезло с начальством

«Я лишь стажировался в скорой, и надо мной подшутили, сказав, что для входа в отделение нужно сканировать сетчатку глаза»

«На фото я, а за кадром смеющиеся коллеги и пациент».

«Люблю свою работу. За то, что я притащил коллеге вишен со своего дерева, а она приготовила мне варенье из них»

«Вот как моя коллега из больницы хранит недоеденные леденцы»

В коллективе без смекалки никуда

«Пробрался ночью в офис и заменил все костюмы моего коллеги на гавайские рубашки и клетчатые шорты»

«Уже 2 недели я каждый день отодвигаю эту перегородку на 1 см от себя. Коллега все еще ничего не заметил»

«К слову, это мой хороший друг. Вскоре я планирую подвинуть его монитор — посмотрим, заметит ли он такое».

«Это сводит меня с ума»

Порой полезно и отдохнуть от работы

«Красавчик коллега сегодня приклеил это на мой компьютер»

Дай нам знать, когда вы обручитесь. © 2Nafishsammich / Reddit

«На Рождество 2019 года наш начальник всем подарил по такому сертификату»

«Эта карта дает вам право один раз в году поработать из дома. Использовать в 2020 году».

Во всем нужно искать позитив

«Наша начальница выходит замуж, поэтому мы украсили ее каску»

«Вчера у нашего коллеги был последний рабочий день»

«И больше не возвращайся».

Бонус

Как-то занимался продажей курсов по телефону. В коллегу влюбился клиент, просил ее номер. А она дала мой. Переписывался с парнем неделю, зачитывался комплиментами. А когда продажа состоялась, коллега взяла и сказала ему больше не писать. Якобы она использовала телефон брата, а своего у нее нет. Стоит отдать должное тому парню, больше сообщений я не получал. © Pradeep Kumar / Quora

На обеде решили сходить в супермаркет неподалеку за мясом, там оно дешевле. Благо на работе есть холодильник, можно положить до вечера. Но оказалось, что морозильная камера забита под завязку. Наш бухгалтер хранит там свои продукты, которым дома места не хватает. Для меня это было столь неожиданно, что я до сих пор не понимаю, как к этому относиться. © Ka6kar / Pikabu

У одного парня на нашей работе весь офис заставлен семейными фотографиями, и я постепенно меняла каждое из них на свое. Специально делала похожие снимки и даже ездила в те же места, чтобы воспроизвести их. Так я заменила почти все, пока наш коллега не спросил, почему у этого парня так много моих фотографий. © littleredhoodlum / Reddit

Коллеги думают, что у меня есть кот. Благодаря этому я избегал переработок и встреч после работы. Просто говорил: «Мне нужно идти домой кормить Уинстона». У меня даже есть фотографии чужого кота на случай, если кто-нибудь поинтересуется. Конечно, никаких животных я не завел. © unknown author / Reddit