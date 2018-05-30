16 ироничных образов знаменитостей от итальянского мастера пародий гарантированно поднимут вам настроение на весь день

Если вам хочется такого же шика, как у знаменитостей, для этого не обязательно тратить кучу денег на стилистов и наряды: достаточно использовать подручные средства, и вуаля, звездный образ готов. Видимо, именно так подумал итальянец Эммануил Феррари и создал в инстаграме страничку Emi’s Life, где в ироничной форме копирует образы селебрити на всевозможных модных шоу и не только. И его работы даже нашли отклик у Кары Делевинь, которая опубликовала пародию на себя в своем профиле.

AdMe.ru предлагает посмотреть на работы этого предприимчивого молодого человека вместе.

Меган Маркл

Кейт Миддлтон

Кендалл Дженнер

Мадонна

Бейонсе

Кайли Дженнер

Анна Делло Руссо

Кара Делевинь

Рианна

Шакира

Зак Эфрон

Ники Минаж

Пэрис Хилтон

Зендая

Леди Гага

И еще раз Меган Маркл

А как вы относитесь к такого рода пародиям?

Фото на превью _emilife / instagram

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