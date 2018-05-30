16 ироничных образов знаменитостей от итальянского мастера пародий гарантированно поднимут вам настроение на весь день

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Если вам хочется такого же шика, как у знаменитостей, для этого не обязательно тратить кучу денег на стилистов и наряды: достаточно использовать подручные средства, и вуаля, звездный образ готов. Видимо, именно так подумал итальянец Эммануил Феррари и создал в инстаграме страничку Emi’s Life, где в ироничной форме копирует образы селебрити на всевозможных модных шоу и не только. И его работы даже нашли отклик у Кары Делевинь, которая опубликовала пародию на себя в своем профиле.