16 железобетонных доказательств того, что в театре порой веселее, чем на цирковом представлении
Поход в театр — богатое на эмоции мероприятие. Причем кладезь впечатлений гарантирована не только от самого представления и игры актеров, но и от атмосферы, царящей вокруг. Сосед, решивший поболтать по телефону или перекусить прямо в зале, неприветливая гардеробщица, цокающие пенсионеры и шумная детвора — все они придают спектаклю своеобразный шарм.
Мы в AdMe.ru наткнулись в сети на 16 театралов, которые своим примером доказали, что на культурном мероприятии нужно быть готовым к чему угодно.
- Была в театре. Выступление прервала мадам на высоченных каблуках. Она поднялась на сцену с айфоном и наорала на актеров, чтобы те помолчали. Видите ли, важный звонок от ее котика, а в этом дурацком театре связь везде, кроме сцены, ужасная. Все сидели в шоке, даже не возмущались. И тут какой-то студент швырнул в нее яблоком. Он сорвал самые громкие аплодисменты. На этом выступление закончилось, артисты вышли на поклон. © Подслушано / VK
- Пошли всей семьей на постановку «Мулен Руж» в Париже. Повсюду красивые женщины и я, довольный 15-летний подросток с улыбкой от уха до уха. И тут из-под сцены начинает подниматься массивный резервуар с водой. Внутри плавают девушки и куча змей. Все были в восторге, пока одна змея вдруг не начала переползать через край, а потом она выскользнула в зрительный зал. Я сижу и смеюсь над тем, как все эти высокопоставленные достопочтенные люди прыгают на своих креслах и кричат, пока эта змеюка скользит по полу. Двое мужчин выбежали из-за кулис, схватили ее и кинули обратно в резервуар с водой. Вот это было зрелище. © ichael11396 / Reddit
- Мама с двумя взрослыми детьми подросткового возраста. После первого акта, в антракте, встала и куда-то ушла. Вскоре вернулась. А во втором акте достала шаверму, начала распаковывать и раздавать своим детям. Зал маленький. Аромат чеснока просто ужасный. К сожалению, даже замечание толком не сделаешь, чтобы актерам не мешать. © kelzaman / Pikabu
- Это произошло на «Золушке». Сводных сестер Золушки играли двое мужчин. И вот во время сцены, когда они борются за возможность примерить хрустальную туфельку, одна из сестер нечаянно встает на подол платья другой. В результате платье рвется, и бедняжка остается стоять на сцене в мужских трусах-боксерах. © stagehog81 / Reddit
- Сегодня ходила на свидание в театр. Очень переживала, так как на свиданиях давно не была. Но все мои страхи развеялись, когда нас разбудили по окончании спектакля, сказав, что мы прикольно похрапывали в унисон. Кажется, мы нашли друг друга. © caramelnom6 / Twitter
- В старшей школе ставили комедию «Блондинка в законе». По сценарию к одной из героинь домой приходит курьер. И вот он заходит, его курьерская сумка цепляется за дверь и просто сносит все декорации квартиры. Ему больше ничего не оставалось, как закрыть дверь и произнести: «Кажется, она нуждается в ремонте». А затем он просто продолжил играть свою роль, как ни в чем не бывало. © khxrmit / Reddit
- Была в театре. Как назло, забыла деньги снять, а в буфете принимают только наличку. Перед началом сильно захотела пить. Ну, думаю, ничего, потерплю. Во время антракта выхожу — все, сейчас умру от жажды. Захожу в туалет, надеясь тихонечко попить воду из крана. Ага, конечно, народу тьма! В общем, я первый и единственный раз в своей жизни пила воду из бачка унитаза, зачерпывая ее руками. Сейчас даже вспоминать мерзко, а тогда уж очень пить хотелось. © Подслушано / VK
- Гардеробщица в театре отказывалась принимать у моей знакомой шубу без петельки. Еле приняла. Через неделю подруга пошла на оперу и, как назло, в той же шубе. Сдавая ее гардеробщику, она стала перед ним извиняться. Однако пожилой дядечка ответил, что ей не стоит беспокоиться. А уже дома она обнаружила, что к шубе пришита петелька. Причем пришита аккуратно и профессионально. Решила отблагодарить гардеробщика, поехала в оперу, еле нашла. Предложила ему в качестве вознаграждения деньги. Он отказался: «Мадам, вы же наш клиент. Я даже пуговицы пришиваю, если они оторваны!» © AlikSemenov / Pikabu
- У родителей было первое свидание. Решили сходить на бродвейское шоу, в котором играл сам Джон Малкович. В то время мама была важной шишкой крупного бренда и очень много работала. В день мюзикла она была уставшей, но отменять свидание не стала, билеты уже были куплены. Их места были во втором ряду, и мама благополучно заснула. Проснулась от того, что сам Джон Малкович пристально смотрел на нее со сцены и даже перестал играть. Он выдержал долгую паузу, дождался ее пробуждения, а затем продолжил свою речь. Теперь мы всей семьей подшучиваем на ней, а она уверена в том, что Малкович ее ненавидит. © Lindseyindia / Reddit
- Премьера спектакля. У двух главных героев диалог на сцене. Вдруг один из них обращается к другому, называя его настоящее имя, а не имя персонажа. Возможно, никто бы и не заметил, но актер, уходя со сцены, в сердцах выругался: «Вот блин!» А его микрофон был включен. Весь зал плакал от смеха. © pixieprotector / Reddit
- Решила взять девушку моего сына с собой на балет. Она никогда раньше не видела балетных представлений, волновалась и очень переживала. Представление еще не началось. Сидим минут 15, ждем. И тут она выдает: «Эта музыкальная группа не очень хорошая, ты так не считаешь?» Я громко засмеялась: это музыканты оркестра настраивали свои инструменты. © June Smith / Quora
- Пошли всем классом в театр на спектакль «Малыш и Карлсон». Меня очаровал актер, который играл Малыша. Думаю, это была настоящая первая влюбленность, пусть и детская. Очень ждала, когда мы опять пойдем в этот театр, чтобы снова его увидеть. Влюбленность закончилась, когда я решила узнать, как же зовут моего ненаглядного принца. С портрета на меня смотрела девушка — актриса Елена. © Подслушано / VK
- Знакомая пошла со своим 5-летним сыном Илюшей в детский театр. Сказка «Аленький цветочек», выходной, зал полон. Актеры играют хорошо, все внимание зала приковано к происходящему на сцене. Дело доходит до момента, когда Аленушка возвращается к Чудищу, а Чудище лежит мертвое. Аленушка ходит и зовет: «Где же ты, мой друг ненаглядный?» Дети смотрят, затаив дыхание, тишина. И тут раздается звонкий, полный сострадания голос Илюхи: «Да вон он лежит, помер уже! Тебя, блин, пока дождешься!» В общем, спектакль актеры смогли продолжить только через несколько минут, а у «мертвого» Чудища еще долго вздрагивали спина и плечи от смеха. © Argrnto / Pikabu
- Пошли с подругой в театр. Обычно ходим туда в повседневной одежде: приличная блузка и джинсы. В платье тяжело и неудобно, да и едем мы туда на метро. И тут какая-то мадам в шикарном платье, с прической и кавалером громко выдала, чтобы мы услышали: «Уже в джинсах на Шекспира ходят». И ушла. Сидела она впереди нас и всю постановку ворочалась, крутилась и хрипела. В своем платье с вырезом на спине. Поход в театр — это не показатель ума. © Ponutoro / Pikabu
- Сегодня вечером была в театре. Пока сидела, у меня на спинке платья разошелся замок. В результате весь антракт так проходила — все наружу. Ни одна душа не сказала мне об этом. Тоже мне, блин, интеллигенты! Они просто наслаждались моим позором. © Подслушано / VK
- Сдавал вещи в гардероб. Милая бабуля-гардеробщица улыбалась и отвешивала мне комплименты. А после представления я ошалел: в моем внутреннем кармане зазвонил кнопочный телефон. Невинным голоском та самая бабуся заявила, мол, забыла у меня в кармане. Попросила встретиться. При встрече она так крепко сжала мою руку и так посмотрела в мои глаза, что это стало последней каплей. Я вырвался и отчитал ее, мол, как она смеет, мне всего 18 лет. Бедолага отшатнулась, стала извиняться, а потом сквозь слезы рассказала, что я очень похож на ее внука, которого она потеряла. Скучает по нему и просто хотела попить со мной чая, чтобы легче перенести утрату. Так стыдно мне еще никогда не было, и я отвел ее в ближайшее кафе, где она долго рассказывала о внуке. Договорились с этой бабулей пить чай каждые выходные. © Палата № 6 / VK
Как часто вы посещаете театр? И какие курьезные ситуации с вами приключались?
AdMe/Народное творчество/16 железобетонных доказательств того, что в театре порой веселее, чем на цирковом представлении
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