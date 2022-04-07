16 железобетонных доказательств того, что в театре порой веселее, чем на цирковом представлении

Поход в театр — богатое на эмоции мероприятие. Причем кладезь впечатлений гарантирована не только от самого представления и игры актеров, но и от атмосферы, царящей вокруг. Сосед, решивший поболтать по телефону или перекусить прямо в зале, неприветливая гардеробщица, цокающие пенсионеры и шумная детвора — все они придают спектаклю своеобразный шарм.