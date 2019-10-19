Иностранцы рассказали, с чего началась их любовь к современной России

77 4 53 927

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Сегодня нам известно не понаслышке, что такое глобализация: границы культур стираются, а картина мира постоянно расширяется. Но все-таки национальный менталитет — вещь непоколебимая, и невозможно полностью изжить исконные привычки и черты, которые складывались в народе веками.

Мы в AdMe.ru считаем, что национальность накладывает свой отпечаток на характер человека и между представителями одной и той же нации всегда будет что-то общее и объединяющее. Герои нашей сегодняшней подборки рассказали о том, какие положительные особенности России и русских подмечают иностранцы.

С течением времени я заметил, что русские на самом деле очень эмоциональны. Просто они улыбаются, только когда действительно рады. И мне это очень нравится, я хочу приучить себя к этому. © Райли Соузер, Америка

В России, если ты заслужил чью-то любовь, это надолго. Например, если ты знаешь, как разговаривать со старшим поколением, у тебя могут появиться бабушки и дедушки, даже если они не твои родственники. © Стефани-А Мендьета, Никарагуа

Мне было сложно учить язык, но я страшный болтун. Это мне очень помогло. И хотя я уже довольно неплохо знаю русский, попадаются слова и выражения, которые меня удивляют. Например, «таракан» — это звучит так красиво! Когда я узнал, что оно означает, ужаснулся. Или ругательство «ты с ума сошел!» — это же созвучно какому-то французскому признанию в любви. © Саид Джаудех, Сирия

Мой молодой человек — финн. Он просто тащится от слова «яблоко». Говорит, что оно звучит очень забавно и мило и что это слово прекрасно бы заменило весь русский мат. © Анна Гоева / TheQuestion

Россия научила меня, как и многих других, терпению и смекалке. К импровизации русские, кажется, очень приспособлены. Мои финские друзья замечают, что у меня изменился даже тип мышления: теперь в критической ситуации я ищу способы обойти преграды. © Керту Матинпуро, Финляндия

Когда я был студентом, в нашем общежитии был один грек. Однажды он подобрал в коридоре котенка и оставил его жить у себя. Знаете, как грек назвал бедное животное? Тазик! На изумленные вопросы общественности он отвечал, что это очень-очень красивое русское слово... © Дмитрий Прокопенко / TheQuestion

В России я стал по-другому относиться к спорту. Вы здесь играете как-то более серьезно и обязательно до победы. Вот я, например, занимаюсь водным поло. Был случай, когда соперник случайно разбил мне губу до крови. Я ушел, чтобы не пачкать бассейн. Через несколько минут позвонил тренер и спросил: «Где ты? Нельзя уходить из-за пустяков — нужно играть до конца. А то мы не победим. Не делай так больше». И это очень здорово. Я привык к тому, что в Европе люди проще относятся к спорту не супервысокого ранга: победили — здорово, пойдем пить пиво; проиграли — ну, бывает, пойдем пить пиво. © Педро Бертулиньо, Бразилия

Как студент я благодарен русской кухне за оливье, которого хватит, чтобы в течение двух холодных зим кормить небольшую армию. Ну а пельмени просто восхитительны, но чебуреки — еще восхитительнее. © RafaRealness / reddit

Один знакомый англичанин с ума сходил от имени Дмитрий и слова «четыре» и утверждал, что, если бы он родился в России, его бы звали Дмитрий Четыре. © Дарья Астраханцева / TheQuestion

Ездил год назад во Вьетнам, так там все поголовно уважают и любят Россию.Чтят наши традиции, но больше всего удивило, что они безумно любят русские песни. К примеру, ехал в такси, вьетнамский таксист включил местное радио, а там играет песня «Миллион алых роз». И он как бешеный начал петь ее, прыгать и улыбаться, мол, вот это песня, это круто! © Боря Лимаев / TheQuestion

Обожаю то, как здесь люди отмечают Новый год. Это очень весело и красиво. У нас в Америке такого нет. © Кайл Мейерхофер, США

Я встречала в своей жизни нескольких русских, и все они были невероятно милыми, открытыми и честными. Именно из-за этих людей я надеюсь, что однажды я сяду в самолет и полечу в Россию, чтобы узнать, какая она на самом деле. © Коралин Блезе / TheQuestion

Один знакомый иностранец просил называть его Раковиной. Считает, что это самое красивое русское слово. © Альбина Носова / TheQuestion

Забавно, но самое любимое русское блюдо у большинства моих иностранных знакомых — это маринованные и соленые огурцы. Причем они в том или ином виде есть в разных кухнях, но многие, попробовав их в России, говорили, что вкуснее не ели. © Даша Вальтер / TheQuestion

Я вьетнамец, живу с детства здесь, хорошо готовлю блюда и своей кухни, и европейской. Квас я обожаю, для моих соотечественников это интересный напиток, но не более. Интерес вызывают голубцы, пельмени и разные копчености. А русский осетр — самая ценная рыба для нас. © Mika Nguen / TheQuestion

Мои знакомые немцы считают очень красивыми слова «ненависть», «ревность», «ненастье», «несчастье», при этом отмечают, что нежное звучание совсем не подходит к смыслу. А самыми злыми словами считают «радуга» и «здравствуйте». © Мария Фон Коль / TheQuestion