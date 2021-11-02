16 иллюстраций о том, как круто изменились представления о жизни со времен нашего детства

Мир меняется довольно быстро. То, что еще 40–50 лет назад казалось фантастикой, сегодня является обыденностью. Мы привыкли к новым технологиям, иному темпу жизни и наличию выбора. Однако нередко скучаем по тому, что уже не вернуть: предсказуемости, стабильности и ощущению безопасности.

Мы в AdMe.ru решили сравнить, как изменились представления о жизни со времен нашего детства до сегодняшнего дня. Оказалось, довольно сильно.

30–40 лет назад легко было оказаться 5-й Леной или 3-м Сашей в классе. Сегодня практически в каждой группе детсада есть несколько Милан или Сонь. И ни одной Нади

Раньше личного автотранспорта было мало, поэтому люди не тратили часы собственной жизни на стояние в пробках. Сегодня это стало обыденностью

Тема женской физиологии долгое время была запретной, но в XXI веке люди наконец-то начали открыто говорить о менструации, климаксе и прочих вещах. И это нормально

Развод больше не является клеймом, и отношение к женщине после расторжения брака не становится негативным. Семья может не сложиться, но это не повод ставить на себе крест

Раньше далеко не все учителя признавали за школьниками право на собственное суждение. Сегодня дети имеют свое мнение с пеленок, а психологи учат нас его уважать

Возможность работать, находясь в любой точке мира, — бесспорное достижение современности. Удаленка дала многим людям свободу перемещения, и это здорово

Мир соцсетей предъявляет к женщинам достаточно много требований. Теперь молодая мама обязана не только ухаживать за малышом, но и следить за собой

Если раньше поездка на такси в магазин считалась чем-то из ряда вон выходящим, то сегодня никуда и ехать не надо. Стоит заплатить — и товары вам доставят на дом

А вот дети в прежние времена были самостоятельнее: дошкольники могли легко сгонять в магазин. А теперь многие родители и старшеклассников водят за ручку

Домашние питомцы не так давно стали полноправными членами семьи. Раньше им доставались в основном объедки со стола, а теперь есть своя еда, игрушки, одежда

Чтобы хорошо зарабатывать, нашим родителям приходилось учиться и долго идти по карьерной лестнице. Сегодня звезды соцсетей получают миллионы

Зато женщина в современном мире больше не обязана создавать семью, а может жить так, как ей вздумается, например без мужа и детей. Просто потому, что ей так хочется

Наконец-то совершение покупок больше не требует стояния в многочасовых очередях: достаточно кликнуть мышкой на понравившейся вещи, оплатить ее — и все

Богатство больше не измеряется шубами и бриллиантами. Многие люди с достатком не заморачиваются внешним видом и не стараются выделяться вычурной одеждой

Изменилось понятие старости. Если раньше фраза «в 40 лет жизнь только начинается» казалась смешной, то сегодня можно чувствовать себя молодой и в 50, и в 60 лет

Вместо собак крупных пород люди все чаще заводят мелких питомцев, которые вряд ли смогут защитить хозяина. Это уже хвостатые друзья, а не охранники