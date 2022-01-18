16 иллюстраций о том, что для родителей современное поколение словно с луны спустилось

Пожалуй, многие из нас хотя бы раз нервно протягивали «Ну ма-а-ам», «Ну па-а-ап». Проблема отцов и детей вечна. Бывает, скажешь популярное нынче слово, а в глазах старшего поколения это вызовет лишь непонимание. Или наденешь лучшее из трендов, а мама возьмет да и посмотрит на тебя подергивающимся глазом.

AdMe.ru пофантазировал и нарисовал иллюстрации про то, какие ситуации, слова и явления дети и родители понимают по-разному.

1. Называем одежду не так, как наши мамы и папы. Но желание быть стильными нас объединяет

2. Одно и то же слово может значить для нас совершенно разное

3. Иногда родители, пытаясь быть на волне, могут что-то усвоить неверно

4. Новые веяния старшее поколение воспринимает по-своему и не всегда в нашу пользу

5. Многие модные нынче тренды — взрыв мозга для наших родителей

6. Во все времена красота была в цене. Но, к счастью, многие бьюти-штучки становятся удобнее

7. Хотя мы во многом похожи. Пусть и не сразу это заметно

8. Современные словечки легко могут стать причиной казуса

9. Выход в свет — каждый по своему воспринимает это понятие

10. Даже в том, как и что мы едим, не всегда сходимся

11. Мы переживаем одно и то же, но в разное время

12. Что было актуально раньше, сегодня потеряло смысл

13. Мы не мечтаем о сервизах и путевках в санаторий. Да и другие желания не похожи на родительские

14. Мы переняли полезные привычки у родителей. И сделали их масштабнее

15. Да и взрослыми мы ощущаем себя каждый в свое время

16. Подходящий возраст, чтобы стать мамой или папой, с годами тоже меняется

На какой из иллюстраций узнали себя? Что бы еще добавили к таким различиям?

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.