16 комиксов для тех, у кого зрение не очень, зато с чувством юмора все в порядке

Подписаться на AdMe.ru Рассказать ВКонтакте Поделиться на Facebook

Только 35 % взрослого населения мира могут похвастаться идеальным зрением. Остальные либо видят так себе, либо вынуждены носить очки или линзы. И те и другие порой попадают в нелепые ситуации из-за плохого зрения.

Многие сотрудники AdMe.ru тоже растягивают глаза, чтобы увидеть номер маршрутки (все равно не видно) и даже в лютый мороз не закрывают лицо шарфом, чтобы не запотели очки. Но мы не отчаиваемся, а стараемся смотреть на все с юмором. Сегодня нам в этом помог иллюстратор.

1. Признайтесь, кто тоже так делает, когда пытается что-то рассмотреть?

2. Все может быть не тем, чем кажется

3. Хочешь в оптику ходить — нужно денежки копить

4. Посмотрите, как прекрасен мир после капель, которые расширяют зрачки

5. Знать назубок таблицу умножения? Пф-ф-ф, постоянные клиенты окулиста давно выучили таблицу Сивцева

6. Вот зачем люди носят одежду телесного цвета?

7. Найти, куда положить линзы, когда ночуешь в гостях, — квест не для слабонервных

Иллюстрация основана на реальных событиях. Свекор одной из сотрудниц AdMe.ru случайно выпил ее линзы.

8. И еще 100500 отмазок, лишь бы не носить очки

9. Тот случай, когда и с ними плохо, и без них никуда

10. 3D-очки придумал очень жестокий человек

11. Это не шутки — мы не видим маршрутки

12. С плохим зрением так легко считать себя неотразимой

13. Каждый близорукий человек мечтает о друге в яркой одежде, которого видно издалека

14. Сколько нужно заплатить мастерам в оптиках, чтобы очки не оставляли следы на переносице?

15. Сколько морковки ни съешь, потом придется есть еще и чернику

16. Первый день в очках: искра, буря, безумие