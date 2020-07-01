16 котов, которые ни секунды не могут прожить без своего человека
Классический ход любого кота, требующего внимания, — разлечься на ноутбуке или куснуть хозяина за какую-нибудь выступающую часть тела. Просто поорать — тоже вариант. Некоторые животные, впрочем, проявляют незаурядную изобретательность.
Редакция AdMe.ru знает, что котиков много не бывает. В бонусе вы найдете усатых-полосатых, у которых украли рыбку (выражение их морд бесценно!).
1. «Это Ватсон. Он делает так всякий раз, стоит мне открыть книгу»
2. Котик пытался остановить игру в приставку, но потерпел сокрушительное поражение
3. Кот, который изо всех сил хочет помочь, но у него лапки
4. Просто 5:15 утра. Просто «Вставай, человек! Быстрее!»
5. «Кошка догадалась, что звук будильника означает, что я проснулся. Как только слышит, сразу же приходит обниматься. Ну а я ставлю будильник на 30 минут раньше, чтобы порадовать ее»
6. «А ну-ка быстро перестань работать! Не видишь, что ли, что меня потискать надо?»
7. «Обычно я просыпаюсь вот так вот»
8. «Кот вечно требовал внимания. Мы нашли идеальное решение проблемы»
9. «Когда моя кошка хочет внимания, она делает так: плюхается на пол и притворяется паинькой»
10. «Прекрати работать, человечишко, и положи-ка мне тунца в миску»
11. «Играть! Сейча-а-ас!»
12. «Кот любит мужа безоглядно. Сцена на видео — ежедневный ритуал. Рыжий не дает нормально погрузиться в рабочий процесс. Но мы и не против: я не могу говорить — у меня на руках котик»
13. «Под ними находится моя клавиатура, если что»
14. Изящное решение навязчивой пушистой проблемы
15. «Хорош работать, Лен, выходные же. А еще миску наполни, будь другом. Спасибо»
16. «Кошка (грызет тарелку): „Играть!“
Кошка (грызет ароматическую свечку): „Играть!!“
Кошка (грызет мой микрофон): „Играть!!!“»
«Угадайте, кто сейчас играет с кошкой».
Бонус: «Он съел последний кусок рыбы на глазах у котов, и они уже минут 10 сидят и смотрят на него»
А ваши хвостатые как привлекают к себе внимание?