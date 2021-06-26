16 хитростей мамы, которая почти не покупает детям игрушки, потому что умеет занять их сама

Ежегодно родители тратят на игрушки вполне приличные суммы. И если разобраться, то это не так уж и плохо, ведь все мы хотим, чтобы у наших детей было только самое лучшее. Но есть такие мамы, у которых креатива хватит на 100 человек: кажется, они часами могут заниматься развитием детей и не устают придумывать новые развлечения. Героиня нашей статьи Диана, мама 2 мальчиков, умеет занять детей так, что они сидят тихо, как мышки.

AdMe.ru с разрешения Дианы публикует информацию о развлечениях, которые понравятся и малышам, и ребятам постарше. Напоминаем, что все опыты и игры должны проходить под присмотром взрослых.

Кто сказал, что холодную и теплую воду невозможно различить на расстоянии?

Для эксперимента понадобятся: 2 стакана (один — с теплой водой, другой — с холодной), красители (к примеру, синий и красный) и пластиковая карточка. На стакан с теплой водой (он у нас красный) кладем карточку и переворачиваем его так, чтобы она прилипла к стакану.

Затем ставим один стакан на другой и аккуратно вытаскиваем карточку. «Каково было наше удивление, когда теплая и холодная вода не перемешались. Это отлично видно по тому, что цвета остались теми же. Знаете почему? Горячая вода имеет меньшую плотность, чем холодная. Поэтому цвета не смешиваются. Цвета же в воде одинаковой температуры смешиваются практически мгновенно».

«Волшебное» мыло

Для эксперимента нам понадобятся: большая и маленькая миски, вода, жидкость для мытья посуды, блестки. В маленькую миску наливаем немного жидкого мыла, а в большую тарелку — воду.

Подушечку пальца опускаем в мыло, а затем ею дотрагиваемся до центра тарелки с блестками. От соприкосновения блестки «разбегутся» к краям.

Соль творит чудеса!

Для эксперимента нам понадобятся: 2 стакана, 2 яйца и соль. В оба стакана наливаем воду.

Сначала опускаем в воду одно яйцо. Видим, что оно тонет.

Добавляем несколько столовых ложек соли во второй стакан и пробуем теперь в него опустить яйцо. «И каково было наше удивление, когда яйцо осталось на поверхности. Произошло это из-за того, что соль изменила плотность воды».

Волшебство благодаря всего нескольким каплям воды

Для эксперимента нам понадобятся: салфетка, разноцветные фломастеры, перманентный черный маркер, пипетка и вода. На салфетке фломастерами разных цветов пишем названия соответствующих цветов.

Затем каждое слово обводим перманентным черным маркером. Чтобы произошла магия и настоящий цвет проявился, капаем с помощью пипетки немного воды.

Самый лучший и наглядный способ показать ребенку, как теплый воздух поднимается вверх

Для эксперимента нам понадобятся: деревянная шпажка (10 см), коктейльная соломинка (8 см), пластилин, бумага и свечи. Из бумаги вырезаем цветок, надрезаем лепестки и немного их загибаем.

Деревянную шпажку с помощью пластилина прикрепляем к цветку.

Основанием конструкции послужит соломинка. На столе ее можно закрепить с помощью того же пластилина.

Теперь шпажку можно вставить в трубочку. Зажигаем 4 свечи и ставим их под цветок. Практически сразу можно будет увидеть, как цветок начинает вращаться благодаря теплому воздуху, который поднимается вверх.

Игра для изучения и повторения чего угодно: цифр, букв, геометрических фигур, животных и многого другого

Для игры нам понадобятся: конверт с боковым клапаном, белые листы, маркер, канцелярский нож. В конверте с одной стороны делаем небольшое окошко.

Со стороны клапана делаем надрез для удобства извлечения листов с заданиями.

На листах пишем цифры от 0 до 9. Или рисуем животных, буквы, растения. Через отверстие ребенок может увидеть часть цифры и попытаться угадать, что же там написано.

Эксперимент с плавающим и тонущим мандарином

Для эксперимента нам понадобятся: мандарины, стакан, вода. Опускаем в стакан с водой неочищенный мандарин. Мы видим, что он остается на плаву.

Теперь почистим и снова опустим мандарин. Он утонет. На вопрос ребенка «А почему так?» можно ответить, что мандарин в кожуре плавает, потому что между кожурой и мякотью у него есть воздух, который и держит фрукт на плаву.

Оригами-часы

Для их создания понадобятся лишь двусторонняя цветная бумага и ножницы, а для циферблата — белые круги и маркер. Такие яркие часы — это не только хорошая игрушка, но и отличный способ научиться определять время как взрослый.

Игра, которая отлично подойдет даже для самых маленьких, хотя восторг она вызовет у всех!

Для игры нам понадобятся: 6 стаканов, красители, вода. В каждый стакан наливаем воду и окрашиваем ее с помощью разноцветных красителей. Теперь ребенок может вставлять стаканы друг в друга и видеть, что при смешивании синего и желтого получится зеленый, а красный и синий дают фиолетовый.

Как рисовать с помощью спиннера

Для игры нам понадобятся: спиннер, диск, многоразовые клеящиеся подушечки, бумага, фломастеры. Вытаскиваем центральную «кнопку» из спиннера.

На лопасти крепим многоразовые клеящиеся подушечки, на них — диск.

На диск в 4 местах наносим подушечки и прикрепляем лист бумаги. Раскрутив спиннер, от центра к краям ведем ручкой или фломастером. В итоге получается интересный узор. Можно также вести 2 фломастерами одновременно в разные стороны, чтобы сразу получить двухцветный рисунок.

Игра для самых маленьких

Для игры нам понадобятся: коробка, канцелярский нож, ножницы и цветная бумага в цвет шаров, которые у вас есть. На коробке с помощью стакана отмечаем отверстия и прорезаем их. На боку коробки вырезаем дверцу, из которой будут выкатываться шары.

Получившиеся отверстия нужно оклеить цветной бумагой соответствующего цвета. Игра готова! «Интересно, полезно для моторики и пространственного понимания. И конечно же, ребенка будет не слышно и не видно как минимум полчаса».

Кто сказал, что математика — это сложно и скучно?

Для игры нам понадобятся: лист бумаги, красный маркер, ручка, кусок прозрачного пластика. На листе белой бумаги пишем цифры от 0 до 9.

Красным маркером добавляем нашим цифрам детали так, чтобы получились животные, игрушки или транспорт.

Кусочек пластика (подойдет любая упаковка) закрашиваем красным маркером и вырезаем в форме квадрата. Смысл игры состоит в том, чтобы ребенок попытался угадать, какая цифра скрывается за рисунком. А чтобы проверить себя, ему достаточно закрыть рисунок красным пластиком.

Бюджетная дженга

Для игры нам понадобятся: картон, канцелярский нож. Из картона вырезаем кольцо.

В кольцо вставляем карандаши, ручки и маркеры. И все, можно играть. Проигрывает тот человек, после хода которого кольцо касается стола. Сама Диана говорит об этой игре так: «Ваши детки умеют проигрывать? У нас ситуация не меняется: Артемка как не умел проигрывать, так и не умеет. Никаких сдвигов. Хотя это касается исключительно игр, которые мы покупаем. Те же игры, которые я делаю самостоятельно или вместе с Темушкой, идут у нас на ура».

«Лото» для изучения цветов и оттенков

Для игры нам понадобятся: карточки с разноцветными рисунками. Играть можно 2 способами: Дать ребенку лист бумаги, в центре которого указан цвет, и ребенку нужно будет из всех карточек выбрать подходящие и положить рядом.

Ребенок может просто самостоятельно рассортировать все карточки по цветам в соответствующие столбики.

Жидкая радуга

Для эксперимента нам понадобятся: 7 стаканов, вода, сода, краситель, яблочный уксус (6–9 %) и жидкость для мытья посуды. В каждый стакан наливаем немного воды.

Добавляем в воду 2 ст. л. соды, красители и жидкость для мытья посуды. Чтобы сделать радугу, в каждую смесь по очереди наливаем уксус и наблюдаем вместе с ребенком за ярким экспериментом.

«Стеклянный» лизун

Для эксперимента нам понадобятся: 65 мл канцелярского клея, краситель, щепотка соды и 3 ч. л. раствора для линз (ингредиенты для 1 лизуна). В миске смешиваем клей, краситель, соду и раствор.

Перемешиваем до тех пор, пока лизун не перестанет прилипать к рукам.