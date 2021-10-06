16 горе-дизайнеров, которые чихать хотели на эти ваши красоту и удобство
Дизайнеры, как и представители других творческих профессий, радушно принимают в свои ряды всех желающих. Вот только парочку таких работников неплохо было бы лишить возможности «творить». Ведь то, что у них в итоге получается, вызывает ну очень неоднозначную реакцию. Чего только стоят высокохудожественные разводы грязи на посуде или скамейки, на которых и посидеть нельзя.
Мы в AdMe.ru и сами не без греха, но всякий раз слегка зависаем, глядя на подобный мудреный креатив.
«Открыла я шкафчик в гостиничном номере и прямо заорала. Оказалось, это просто такой дизайн»
Кто-то пытался изобразить улыбку и добрый взгляд. А вышло то, что вышло
Один из главных героев сериала «Во все тяжкие» на обложке учебника химии. Детского учебника химии. Хм
Похоже, эти скамейки делал тот, кто не очень-то любит людей
Пожалуй, стоит поискать другую мусорку
Дизайнерская елка, или Куда потратить $ 113?
- А че, потом шикарный костерок сварганить можно... © Fal59 / Pikabu
- Всего за $ 113 купи себе забор на дачу! © Nushik / Pikabu
Вот минут 20 пытаешься оттереть капли воды, а потом оказывается, что это рисунок
Кажется, милые панды должны выглядеть немного не так
Все-таки есть вещи, при создании которых лучше придерживаться стандартного дизайна
Белый шрифт на светло-желтом фоне... Почему кто-то решил, что это хорошая идея?
Эта «дизайнерская» тарелка выглядит так, будто ее просто не помыли
- Вообще на ней как будто уже жизнь начала развиваться: бактерии вот эти. © AngeloGi / Reddit
Старина Маккуин уже явно видал всю эту жизнь
Почему, ну почему у него есть зубы? И брови?
«По-моему, плюшевый утенок сына конкретно злится на того, кто его создал»
«Ну-с, и в какую сторону мне поворачивать-то?»
«Все только и спрашивают, почему моя кофта мокрая. Но это дизайн!»
- И это не считая еще молнии на сосках. © MarsTaco / Reddit
А какие примеры слишком бурной дизайнерской фантазии вы видели?
Фото на превью sirSosig / Reddit
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