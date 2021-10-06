16 горе-дизайнеров, которые чихать хотели на эти ваши красоту и удобство

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Дизайнеры, как и представители других творческих профессий, радушно принимают в свои ряды всех желающих. Вот только парочку таких работников неплохо было бы лишить возможности «творить». Ведь то, что у них в итоге получается, вызывает ну очень неоднозначную реакцию. Чего только стоят высокохудожественные разводы грязи на посуде или скамейки, на которых и посидеть нельзя.

Мы в AdMe.ru и сами не без греха, но всякий раз слегка зависаем, глядя на подобный мудреный креатив.

«Открыла я шкафчик в гостиничном номере и прямо заорала. Оказалось, это просто такой дизайн»

Кто-то пытался изобразить улыбку и добрый взгляд. А вышло то, что вышло

Один из главных героев сериала «Во все тяжкие» на обложке учебника химии. Детского учебника химии. Хм

Похоже, эти скамейки делал тот, кто не очень-то любит людей

Пожалуй, стоит поискать другую мусорку

Дизайнерская елка, или Куда потратить $ 113?

А че, потом шикарный костерок сварганить можно... © Fal59 / Pikabu

Всего за $ 113 купи себе забор на дачу! © Nushik / Pikabu

Вот минут 20 пытаешься оттереть капли воды, а потом оказывается, что это рисунок

Кажется, милые панды должны выглядеть немного не так

Все-таки есть вещи, при создании которых лучше придерживаться стандартного дизайна

Белый шрифт на светло-желтом фоне... Почему кто-то решил, что это хорошая идея?

Эта «дизайнерская» тарелка выглядит так, будто ее просто не помыли

Вообще на ней как будто уже жизнь начала развиваться: бактерии вот эти. © AngeloGi / Reddit

Старина Маккуин уже явно видал всю эту жизнь

Почему, ну почему у него есть зубы? И брови?

«По-моему, плюшевый утенок сына конкретно злится на того, кто его создал»

У него вообще-то еще аж 4 лапы. © KrakenSea / Reddit

«Ну-с, и в какую сторону мне поворачивать-то?»

«Все только и спрашивают, почему моя кофта мокрая. Но это дизайн!»

И это не считая еще молнии на сосках. © MarsTaco / Reddit