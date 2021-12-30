16 голодных человек, которые увидели свой заказ и тут же вспомнили мамино: «Лучше приготовить дома»

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Представьте ситуацию: вы голодны и думаете о том, как вкусно и сытно сейчас поедите. Вы ждете курьера с готовой едой или стоите в ожидании, когда повар приготовит вам блюдо навынос. И вот вы открываете заветные коробочки и видите нечто совсем не похожее на то, что вы хотели на обед или ужин.

Нам в AdMe.ru захотелось домашнего бульона и маминых котлет, когда мы смотрели фотографии пользователей сети.

«Я собрал свою пиццу онлайн и не знал, какой она получится. Хочу извиниться перед сотрудниками пиццерии, что им пришлось сделать такое»

Вообще-то это должен был быть пирожок с мясом

«Заплатил € 5 (около ₽ 400) за этот хот-дог в Бельгии»

«Отдал $ 10 (около ₽ 600) за вот такие изысканные банановые вафли»

Чесночный хлеб из местной пиццерии

«Такую пасту „Карбонара“ я получил из местного итальянского кафе. Это ужасно»

«Я хочу поблагодарить ресторан быстрого питания за то, что он сохранил лучшую часть помидоров специально для моего тако»

«Кто-то украл мою моцареллу»

«Полупустое место, где должна быть ветчина и индейка, прикрыли этикеткой с названием»

«Я заказал куриный сэндвич, называйте меня сумасшедшим, но это мясо выглядит сырым»

Бутерброд со шпинатом и кукурузой

«Мой чизбургер»

«Купила со скидкой 50 %. Но все же так больно на это смотреть»

Стейк за £ 18,99 (около ₽ 1 800)

«Мой 15-сантиметровый бургер навынос. Был шок, когда открыл его. Ведь в него даже не добавили соус»

«Заказал пиццу с начос. Мои ожидания были немного выше этого»