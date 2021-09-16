16 гениальных идей, которые воплотили в разных странах. А хотелось бы видеть такие штуки везде
В каждой стране есть свои фишки, которые так и хочется перенять и использовать у себя. Ведь такие крутые изобретения, как, например, заряжающие телефоны качели или краны с бесплатной питьевой водой, могут значительно облегчить нашу жизнь.
Мы в AdMe.ru выяснили, какие идеи воплотили люди в других странах, и поняли, что было бы круто иметь такие штуки везде.
На станции метро в Нидерландах есть качели, которые вырабатывают энергию и заряжают телефоны
- Наконец-то появилась причина покачаться на качелях в зрелом возрасте. © slothbarns7 / Reddit
Эта машина в аэропорту Амстердама бесплатно дезинфицирует телефон и паспорт за 25 секунд
«В Саудовской Аравии в автомате моего спортзала бутылки с водой разложены в зависимости от температуры воды в них»
Нидерландские парковочные столбы в виде карандашей, не позволяющие ставить машины на пришкольной территории
По этому мосту в Бельгии можно пройти пешком или проехать на велосипеде на уровне водной глади
В аэропорту Рино (США) есть собаки, которых можно погладить, и коллекционные карточки с их фотографиями
В австралийском магазине упаковка хлеба имеет картонную, а не пластиковую застежку
Сиденья в самолете оформлены в стиле фракций из «Звездных войн»
- Вы на борту особенного самолета американской авиакомпании. © Yellowtelephone1 / Reddit
В Южной Корее в одну упаковку укладывают бананы разной степени зрелости, чтобы их можно было есть поспевшими в течение нескольких дней
Японский автомат с продуктами, адаптированный под окружающее пространство
В Нидерландах есть общественный туалет с самоочищающимся унитазом, который автоматически дезинфицируется после каждого использования
На сиденьях в Международном аэропорту Логан (США) можно лежать
В Дании придумали проект Human Library, или «Живая библиотека»: вместо чтения книг предлагается послушать истории разных людей
Такие ручки на дверях сделаны в туалетах американской заправки
Парковка для велосипедов при Копенгагенском университете в Дании
В небольших городках Италии есть краны с бесплатной водой. Можно даже выбрать между газированной, охлажденной и обычной
А какие крутые штуки есть в вашей стране?
Фото на превью SSG.com
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