16 гениальных идей, которые воплотили в разных странах. А хотелось бы видеть такие штуки везде

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В каждой стране есть свои фишки, которые так и хочется перенять и использовать у себя. Ведь такие крутые изобретения, как, например, заряжающие телефоны качели или краны с бесплатной питьевой водой, могут значительно облегчить нашу жизнь.

Мы в AdMe.ru выяснили, какие идеи воплотили люди в других странах, и поняли, что было бы круто иметь такие штуки везде.

На станции метро в Нидерландах есть качели, которые вырабатывают энергию и заряжают телефоны

Наконец-то появилась причина покачаться на качелях в зрелом возрасте. © slothbarns7 / Reddit

Эта машина в аэропорту Амстердама бесплатно дезинфицирует телефон и паспорт за 25 секунд

«В Саудовской Аравии в автомате моего спортзала бутылки с водой разложены в зависимости от температуры воды в них»

Нидерландские парковочные столбы в виде карандашей, не позволяющие ставить машины на пришкольной территории

По этому мосту в Бельгии можно пройти пешком или проехать на велосипеде на уровне водной глади

В аэропорту Рино (США) есть собаки, которых можно погладить, и коллекционные карточки с их фотографиями

В австралийском магазине упаковка хлеба имеет картонную, а не пластиковую застежку

Сиденья в самолете оформлены в стиле фракций из «Звездных войн»

Вы на борту особенного самолета американской авиакомпании. © Yellowtelephone1 / Reddit

В Южной Корее в одну упаковку укладывают бананы разной степени зрелости, чтобы их можно было есть поспевшими в течение нескольких дней

Японский автомат с продуктами, адаптированный под окружающее пространство

В Нидерландах есть общественный туалет с самоочищающимся унитазом, который автоматически дезинфицируется после каждого использования

На сиденьях в Международном аэропорту Логан (США) можно лежать

В Дании придумали проект Human Library, или «Живая библиотека»: вместо чтения книг предлагается послушать истории разных людей

Такие ручки на дверях сделаны в туалетах американской заправки

Парковка для велосипедов при Копенгагенском университете в Дании

В небольших городках Италии есть краны с бесплатной водой. Можно даже выбрать между газированной, охлажденной и обычной