16 гениальных дорисовок в учебниках, за которые хочется сначала отчитать, а потом похвалить
Многим знакомо чувство, когда урок в школе или пара в универе тянется бесконечно долго. Есть несколько способов избавиться от скуки: залипнуть в телефон, начать разглядывать пейзаж за окном или симпатичного одногруппника или предаться творчеству.
AdMe.ru нашел 12 новых иллюстраций в учебниках, которые были дорисованы находчивыми учениками. Конечно, сначала юных художников хочется отругать за такой вандализм, но потом все-таки похвалить за креативность и нестандартное видение.
1. Патрик Стар куда веселее парабол!
2. Кажется, кто-то больше преуспел в рисовании, чем в химии
3. Теперь эта картинка будет всплывать в памяти каждый раз во время отработки искусственного дыхания
4. Здесь была проведена кропотливая работа
5. Во-первых, это красиво
6. Мне нужна пицца прямо сейчас!
7. В погоне за мудростью
8. Что нового в фейсбуке?
9. Марио, это ты?
10. Мэрилин Монро уже не та
11. Какой талант пропадает!
12. Здесь разыгралась целая драма
13. Кто-то смотрит слишком много фильмов ужасов
14. Теперь это больше похоже на учебник по физкультуре
15. Инструкция по раскручиванию
16. Да пребудет с тобой сила!
Фото на превью BrocubaMY / Twitter, Twizz