16 гениальных дорисовок в учебниках, за которые хочется сначала отчитать, а потом похвалить

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Многим знакомо чувство, когда урок в школе или пара в универе тянется бесконечно долго. Есть несколько способов избавиться от скуки: залипнуть в телефон, начать разглядывать пейзаж за окном или симпатичного одногруппника или предаться творчеству.

AdMe.ru нашел 12 новых иллюстраций в учебниках, которые были дорисованы находчивыми учениками. Конечно, сначала юных художников хочется отругать за такой вандализм, но потом все-таки похвалить за креативность и нестандартное видение.

1. Патрик Стар куда веселее парабол!

2. Кажется, кто-то больше преуспел в рисовании, чем в химии

3. Теперь эта картинка будет всплывать в памяти каждый раз во время отработки искусственного дыхания

4. Здесь была проведена кропотливая работа

5. Во-первых, это красиво

6. Мне нужна пицца прямо сейчас!

7. В погоне за мудростью

8. Что нового в фейсбуке?

9. Марио, это ты?

10. Мэрилин Монро уже не та

11. Какой талант пропадает!

12. Здесь разыгралась целая драма

13. Кто-то смотрит слишком много фильмов ужасов

14. Теперь это больше похоже на учебник по физкультуре

15. Инструкция по раскручиванию