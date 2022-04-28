16 «гадких утят», которые взялись за себя и с годами превратились в настоящих моделей
Каждый из нас при желании может найти изъяны в своей внешности. Но порой при должном объеме усилий эти изъяны превращаются в достоинства, на которые может с восхищением глазеть весь интернет.
Мы в AdMe.ru всегда радуемся, когда люди начинают чувствовать себя увереннее. Отдайте и вы должное нашим сегодняшним героям и оцените их трансформацию.
«12 лет и 24 года. Да, я знаю»
«Моя семья всегда заставляла меня чувствовать себя страшненькой. Приятно, что теперь, когда я лучше выгляжу, ко мне относятся по-другому»
14 и 25 лет
Походы к ортодонту и время могут действительно сделать многое. 11 и 30 лет
Прибавились 10 лет, ушло почти 45 килограммов
«15 и 21: оставила токсичную семью, переехала в другой город, пошла на терапию. Еще расту»
От запуганной 13-летней девочки до 24-летней модели
16 и 29 лет
14 лет и 24 года
27 и 29 лет
«Я похорошела?»
10 и 30 лет
«Наконец-то я горжусь собой после года напряженной работы»
14 и 26 лет
«Это был долгий путь (2019 и 2022 год)»
«8 и 26 лет. Я был странным мальчиком»
А какие изменения поразили вас?
Фото на превью ItsMartina97 / Reddit
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