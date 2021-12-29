16 фотоисторий о добре и чуде, которые согреют душу в этой предновогодней суете

Каждому из нас хочется чудес, а в предпраздничные зимние дни — особенно. Добрые истории, которые вселяют веру в людей, заставляют поверить в волшебство и просто улыбнуться, — вот настоящая магия, которую способны творить обычные люди и без волшебных палочек.

Мы в AdMe.ru зарядились порцией доброты и вдохновения от авторов фото из этой подборки. Надеемся, она и вам добавит тепла в эти холодные зимние дни.

«Когда четверо моих детей разъехались в другие страны, я вывесила на стену часы и выставляла на них время согласно часовому поясу каждого»

«Сегодня утром впервые за почти 3 года они показывают одно и то же время».

Дочь сделала плакат для папы-таксиста, который переехал и пока еще учит английский язык. Подпись вышибет слезу у любого

«Мой папа — мой герой. Он пока только учит ваш язык. Спасибо за ваше терпение».

"Я: оставила горничной хорошие чаевые и шоколадку.

Горничная:

«Я была в другой комнате и услышала, как мой парень что-то очень взволнованно объясняет, но в квартире больше никого не было. Когда я вернулась в комнату, то застала эту сцену»

«Моя бабушка прислала мне домашнее печенье прямо в колледж»

«Семья жены высмеивала меня, ведь я хотел запеканку из фасоли на застолье. Но мой тесть сделал для меня вот это! Приготовил втайне от всех!»

«Подарок от сына. Я работаю плотником, и это будет висеть у меня на стене всю мою жизнь»

«Лучший папа, которого я когда-либо видел».

«Мой сосед знает, что я дома с двухлетним ребенком одна, пока мой муж на работе. Он решил убрать снег, расчистил наши тротуары и даже насыпал соли на подъездную дорожку»

«В детстве мне не разрешали строить крепости в гостиной. А моим детям — можно»

«Я отец-одиночка. Никто никогда не готовил для меня еду, кроме моей бабушки. Это мой обед! Она заставляет меня чувствовать, что меня любят!»

«Жена забрала дом после развода. Я съехал, и вот что я забрал с собой»

«Моя мама наконец вышла из абьюзивных отношений и нашла себе новое жилье. Мебели пока нет, но она только что прислала мне это фото, и я так горжусь ею»

«Я победила анорексию и наконец могу сказать, что сейчас горжусь собой. 14-летняя я и не мечтала когда-нибудь добиться такого результата»

«Мы с коллегой потратили сегодня 6,5 часов на украшение двери для новогоднего конкурса на работе. Мы вырезали все сами, и теперь я не могу перестать улыбаться!»

«Посетители в кафе рядом с моим домом собирали игрушки для жертв торнадо в Кентукки»

«Заметила, что все собаки на прогулочной площадке гордо носятся с палками. А потом нашла эту собачью библиотеку. Какая милая идея!»

«Собачья библиотека Рози: возьми палочку, оставь палочку. Да пребудет с вами мир!»