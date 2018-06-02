16 фотографий животных, которые могут растопить лед в любом сердце

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Перепачканные мордашки, вездесущие мокрые носы и умильный взгляд, который буквально вымогает любимое лакомство, — в случае с животными все предрешено, и мы просто не можем их не любить. И уж точно жизнь без них была бы в миллион раз скучнее.

AdMe.ru сделал подборку фотографий животных, которые вызовут у вас тонну умиления.

1. «Я просто хочу, чтобы меня любили так же, как эта утка любит своего человека»

2. «Я пытался закопать его косточку, но он не позволил мне это сделать»

3. Пес усыновил 9 утят, которых бросила мать

4. У собаки, которая 8 лет спала на бетонном полу, теперь есть все кровати, какие она только пожелает

5. «Мой 40-килограммовый пес испугался 700-граммового котенка сестры»

6. «Кот обнимает меня после того, как потерялся на 5 часов»

7. «Познакомьтесь с Хайзенбергом. Он любит обнимашки. Мой рост — 185 см»

8. Братья, которые растопят лед в ваших сердцах

8. Зверское нападение на человека

9. Просто котенок, который дружит с совой

10. «Бир нашел себе работу в Uber и теперь может помогать мне с квартплатой»

11. «У меня есть маленький „медведь“»

12. Субботний завтрак

13. Тонна умиления

14. Пес специального назначения

15. «Просто мой золотистый ретривер решил покувыркаться на свежескошенной траве»

16. «Не голодный, не бездомный — просто хочет внимания»

А какие фотографии ваших питомцев способны покорить чужие сердца?