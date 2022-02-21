16 фотографий, напоминающих, как быстро летит время

Время бежит так незаметно, что не успеем мы глазом моргнуть, как окажется, что мы женаты уже 30 лет, хотя чувствуем себя молодыми и как будто вчера познакомились. Но время не только старит, оно еще и лечит и открывает новые возможности. Не стоить грустить по поводу ушедших лет, мы предлагаем порадоваться всему хорошему, что было в нашей жизни.

AdMe.ru хочет показать разные примеры действия времени. В некоторых случаях можно сказать, что люди научились использовать его в своих интересах.

1. «Мои родители в 1970-е и сейчас»

2. «Саша до и после того, как его забрали из приюта»

3. «Руки моего парня и руки работника чайной плантации в Ханчжоу, Китай»

4. «10 июля прошлого года у меня диагностировали рак. Могу сказать, что я выиграл эту битву и вернул себе волосы!»

«Прошло несколько месяцев без рака, и я чувствую себя прекрасно!»

5. «Мой муж и я в 1989-м и через 33 года, в 2021-м, спустя 30 лет брака»

6. Шеф-повар резал хлеб на одном и том же месте и в конце концов прорезал доску



7. «Рабочие сапоги моего парня, купленные с разницей почти в год. Та же фирма, та же модель»

8. Ветер использовал этот лист как циркуль

9. «Веревка для белья со временем вросла в дерево. Думаю, она провисела так около 30 лет»

10. 3 одинаковые бейсболки — 2 года, 1 год и совершенно новая

11. То, что осталось от ствола гниющей сосны

12. Разница в частоте использования морозилки и холодильника

13. «Это касса в магазине, где я работаю. Посмотрите на дыры, которые образовались в лотке со временем из-за того, что кассиры выгребают оттуда сдачу»

14. Слои льда, которые с течением времени образовались вокруг ветки из-за брызг волн

15. «Изношенный ключ от машины моего дедушки»

16. Ответ на вопрос: «Часто ли голдены спят кверху пузом?» Некоторые вещи никогда не меняются