16 фотографий, которые стали порталом между прошлым и настоящим

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Нам неописуемо повезло, ведь мы можем хранить свои воспоминания в фотографиях и делать их хоть 1 000 штук в день. И так приятно иногда взглянуть на прошлое воочию, а еще лучше сравнить его с настоящим. Так и рождаются коллажи «до / после», от которых теплеет на сердце, а нам хочется поскорее отыскать свои старые фотоальбомы.

Мы в AdMe.ru и сами вспомнили приятные моменты из прошлого благодаря героям этой статьи, которые знают, как запечатлеть бег времени.

Дочь Кортни Кокс в том же платье, что и ее мама 21 год назад

«И куда бежит время?»

Известная пловчиха Кэти Ледеки берет автограф у Майкла Фелпса. Через 10 лет уже Фелпс просит у нее автограф

«Мои прабабушка и прадедушка спустя 70 лет»

«Это мы 20 лет назад и сейчас. Сегодня я стала подружкой невесты на ее свадьбе, но мы все еще любим иногда просто посидеть на ступеньках»

Бифф получил по заслугам 35 лет спустя... от самого Марти

«Мы с парнем нашли наши детские фото в одинаковых футболках с черепашками-ниндзя и воссоздали их уже вместе»

«17 лет спустя»

«Сегодня наша 31-я годовщина. Я полысел, а она стала блондинкой, но мы все еще вместе и влюблены друг в друга»

«Наш выпускной и свадьба»

«Дедушка решил воссоздать свое фото из детства»

«Завтра я выхожу замуж за лучшего друга, с которым мы вместе уже 15 лет»

«Моя дочь и наша собака 12 лет назад и сейчас»

«Мой папа, его брат и сестра 50 лет спустя»

«Я в 16 и я в 20 лет»

«8 лет спустя на том же месте»

А у вас есть похожие фото? Если да, не поленитесь их разыскать и поделиться с нами.